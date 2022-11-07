Папа Римський неуважно читав Достоєвського, інакше не дивувався би жорсткості росіян, - посол Маркарова

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова прокоментувала заяву Папу Римського Франциска, який заявив про "притаманний росіянам гуманізм".

Свою позицію вона озвучила у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Папа Римський мабуть якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івану Грозному в 1547му, ні в 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того…" - зазначила Маркарова.

Раніше Папа Римський Франциск заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського.

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