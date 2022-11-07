За минулу добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 15 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 15 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Вільнянськ, Новоданилівка, Кам'янське, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Червоне, Ольгівське, Щербаки, Чарівне, Мала Токмачка, Полтавка, Залізничне, Малі Щербаки, Степове. Надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.



На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 28 осіб.

Також дивіться: Росіяни знищили будинок культури та спорту в Гуляйполі. ФОТОрепортаж