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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 76 460 осіб (+530 за добу), 2 771 танк, 1 782 артсистеми, 5 630 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Станом на ранок 7 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 76 460 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,

танків  ‒ 2771 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,

артилерійських систем  – 1782 (+1) од,

РСЗВ – 391 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 202 (+0) од,

літаків  – 277 (+0) од,

гелікоптерів  – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),

крилаті ракети  ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,

спеціальна техніка  ‒ 157 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 76 460 осіб (+530 за добу), 2 771 танк, 1 782 артсистеми, 5 630 броньованих машин 01

армія рф (17526) Генштаб ЗС (6635) втрати (4413)


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07.11.2022 09:20 Відповісти
Лізуть як сарана. Завалюють м'ясом.
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07.11.2022 09:22 Відповісти
Шось космолайнери кацапляндії перерву взяли. Москалики, піднапружтесь та загоніть у землю парочку аналоговєтов.
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07.11.2022 09:23 Відповісти
Ну коли прсять - то Су-25 .
ось молодця.
Ладно, то шутки, алеж падло вилетіло -було збито.
Психологфчно для пілотів то дупа.
Слава ЗСУ!
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07.11.2022 11:38 Відповісти
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07.11.2022 09:40 Відповісти
Подякуємо ЗСУ за добре виконану роботу та побажаємо подальших успіхів! Бережи вас Бог, наші рідні захисники, і повертайтесь живими!
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07.11.2022 09:49 Відповісти
Однозначно день ББМ )) , ну і орків ))
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07.11.2022 09:56 Відповісти
Танків у рашистівявно вже не вистачає, а от по головам орків тенденція чітка - кожну добу по 500 +. Це чмобики стараються за карліка і родіну-мать.
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07.11.2022 10:47 Відповісти
Уточнення касапських втрат від наших атак з 31 жовтня продовжуються...
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07.11.2022 12:30 Відповісти
 
 