Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 76 460 осіб (+530 за добу), 2 771 танк, 1 782 артсистеми, 5 630 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Ще 530 російських окупантів ліквідовано в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Станом на ранок 7 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 76 460 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2771 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,
артилерійських систем – 1782 (+1) од,
РСЗВ – 391 (+0) од,
засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),
крилаті ракети ‒ 399 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 157 (+2).
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ось молодця.
Ладно, то шутки, алеж падло вилетіло -було збито.
Психологфчно для пілотів то дупа.
Слава ЗСУ!