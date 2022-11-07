Через зростання споживання електроенергії у Києві 7 листопада будуть екстрені відключення, - ДТЕК

7 листопада у Києві через зростання споживання електроенергії будуть проводитися екстрені відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Шановні клієнти! Через зростання споживання в Києві, сьогодні 7 листопада НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - йдеться у повідомленні.

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