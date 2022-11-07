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Через зростання споживання електроенергії у Києві 7 листопада будуть екстрені відключення, - ДТЕК

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7 листопада у Києві через зростання споживання електроенергії будуть проводитися екстрені відключення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Шановні клієнти! Через зростання споживання в Києві, сьогодні 7 листопада НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові обстріли можуть спричинити цілковитий блекаут у Києві. Може постати питання евакуації, - ДТЕК

Автор: 

Київ (19534) електроенергія (6217) ДТЕК (1982) Укренерго (2700)


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Вєталя вже дав опалення майже по всьому місту. Пересічні громадяни повимикали електрообігрівачі. Розкажіть чому зростає споживання??? Можливо міській владі спільно з ДТЕК виявляти хто збільшує споживання?? Вечорами купа реклами світить..
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07.11.2022 09:32 Відповісти
Вы ждёте, что киевляне сами будут ломами вырубать световую рекламу ?
И искать у кого включены обогреватели ?
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07.11.2022 10:07 Відповісти
Люди чекають поки не зіпсуються продукти в холодильниках та морозильних камерах, а в магазинах морозиво "потече".
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07.11.2022 10:34 Відповісти
На балконі всі продукти збережуться.
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07.11.2022 10:51 Відповісти
троллейбусы - трамваи как шастают? пусть ездят или отключите. А вот электрозаправки для электромобилей отключите. Нечего жопу возить, а другие жопы чтоб мёрзли. Виталя - учись !))
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07.11.2022 10:36 Відповісти
Это не реклама на магазинах жрет, как выше говорят. Она ерунду жрет. Просто задекларированая на бумаге подача отопления в реале пока не произошла.
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07.11.2022 11:38 Відповісти
 
 