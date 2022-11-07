"Південна залізниця" планує відновити сполучення до Козачої Лопані та села Букіне на Харківщині
"Південна залізниця" планує запустити поїзди до села Букіне на Ізюмщині та Козачої Лопані.
Про це розповів директор "Південної залізниці" Микола Уманець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Плануємо найближчий час відновити залізничне сполучення до Козачої Лопані й до Букіна", - сказав Уманець.
В планах "Південної залізниці" відновлення сполучення Ізюм-Київ, проте термін запуску - невідомий.
"Паралельно триває робота з відновлення зруйнованих російськими снарядами залізничних шляхів та мостів на Харківщині", - зазначив Уманець.
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Yuri Gromov
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Yuri Gromov
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Віктор Катишев
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