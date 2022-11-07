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"Південна залізниця" планує відновити сполучення до Козачої Лопані та села Букіне на Харківщині

укрзалізниця

"Південна залізниця" планує запустити поїзди до села Букіне на Ізюмщині та Козачої Лопані.

Про це розповів директор "Південної залізниці" Микола Уманець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

"Плануємо найближчий час відновити залізничне сполучення до Козачої Лопані й до Букіна", - сказав Уманець.

В планах "Південної залізниці" відновлення сполучення Ізюм-Київ, проте термін запуску - невідомий.  

"Паралельно триває робота з відновлення зруйнованих російськими снарядами залізничних шляхів та мостів на Харківщині", - зазначив Уманець.

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Автор: 

залізниця (1508) потяг (1973) Укрзалізниця (6865) відновлення (585)


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Яким чином вона Південна в Україні? Давно треба змінити цю московську назву.
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07.11.2022 10:14 Відповісти
Пропоную назву - Слобожанська.
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07.11.2022 10:20 Відповісти
Правильно пишете. Я вже не раз писав про це - пропонував Харківську, Вашу назву . Весь час не на часі. Писав всім - профільному міністру, прем"єру, ВР, президенту. Бо це стосується так само і Південно-Західної залізниці від Києва на Львів. Назва якої існує ще як був з України Юго-Западний край. Нема грошей, гроші пішли на тунель в Карпатах. Через те у нас і досі Південна залізниця на північному сході країни. Але для московитів правильно - Южная ж. д.
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07.11.2022 14:30 Відповісти
 
 