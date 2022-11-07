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МЗС України про заяви мера латвійського Даугавпілсу: "Висловлювання цього маргінального діяча не відображають офіційної позиції дружньої для нас Латвії та латвійців"

елксніньш

У МЗС України відреагували на заяву очільника другого за розміром міста Латвії Даугавпілса, який назвав "Крим російським", а також ухилявся від того, щоб назвати Росію агресором і єдиним винуватцем війни.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш виправдовує злочини Росії в Україні. На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, але й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії", - зазначив Ніколенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер латвійського Даугавпілса Елксніньш назвав Крим російським і не сказав, що РФ - агресор

Він наголосив, що не дивно, що політична сила Елксніньша опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Сейму Латвії.

Латвія (1352) МЗС (4140) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+12
eto pozorishe pod nazvaniem Андрейс Елксніньш prosto otrizhka sovka , kotoraja gadit ves de gde mozhe 🤬

proshu ukraincev ne vosprinimatj etovo uroda v serjoz.
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07.11.2022 10:16
+10
V Rige pomenjalsa mer....Daugavpils bude sledushei.
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07.11.2022 10:21
+7
В Даугавпилсе мэр по-прежнему прокацапский. После заявления про Крым его надо отстранять от должности и проводить досрочные выборы. Не знаю, есть ли в латвийском законодательстве такой механизм, но интуиция подсказывает, что должен быть.
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07.11.2022 10:22
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Но в мэры его выбрали. Помнится, что в Риге было очень много русских, и пророссийские мэры там традиционно побеждали. Надеюсь, сейчас что-то поменяется
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07.11.2022 10:16 Відповісти
В Даугавпилсе мэр по-прежнему прокацапский. После заявления про Крым его надо отстранять от должности и проводить досрочные выборы. Не знаю, есть ли в латвийском законодательстве такой механизм, но интуиция подсказывает, что должен быть.
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07.11.2022 10:22 Відповісти
tak , ja dumav sho evo pomenjali posle viborov - akazivaetsa poka esho sidit....dumaju ne dolgo emu astalos.
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07.11.2022 10:28 Відповісти
Коли ВАЮщенко підняв питання про ГОЛОДОМОР 1933 р та про організаторів цього злочину МЗС Латвії надіслав в адрес України вибачення за дії їхнього співгромадянина а от євреї відразу вчинили рейвах та гармидер буцімто вони не мають ніякого відношення до злочинів камуністів єврейського походження. Хоча за національним складом РАДНАРКОМ СССР на той час на 90% складався із євреїв. А от що зараз плюнув цей мер то він забув про роль латишських стрільців у здійсненні планів большевиків.
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07.11.2022 12:41 Відповісти
Цим Совнаркомом командував тов. Сталін до речі, переконаний антисеміт, хоча євреїв використовував.
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07.11.2022 22:53 Відповісти
Тавгищи кацапы с годовщиной ВОСР, котогая окончательно газвалила Госийскую импегию
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07.11.2022 12:43 Відповісти
V Rige pomenjalsa mer....Daugavpils bude sledushei.
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07.11.2022 10:21 Відповісти
Шукайте поруч з цим мером москальське бабло.
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07.11.2022 10:40 Відповісти
eto pozorishe pod nazvaniem Андрейс Елксніньш prosto otrizhka sovka , kotoraja gadit ves de gde mozhe 🤬

proshu ukraincev ne vosprinimatj etovo uroda v serjoz.
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07.11.2022 10:16 Відповісти
, Лабден. А в Лиепае русни много? Там же база ВМФ при союзе была, проходил там стажировку в середине 80-х на сторожем корабле.
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07.11.2022 11:04 Відповісти
сторожевом корабле)))
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07.11.2022 11:05 Відповісти
neskazhu sho mnogo - no e dostatno , ale tam oni ne na stolko upertie no "lichinki sovka" oni takie - ves de gde oni ostalis treba bitj "na cheku".
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07.11.2022 11:08 Відповісти
Дякую за відповидь.
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07.11.2022 11:10 Відповісти
esli smotretj po vyboram v Liepaje , to rusnja proletela kak fanera nad Parizhem

https://www.lsm.lv/velesanas2022/rezultati/
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07.11.2022 11:15 Відповісти
Зэр гут. Лиепая не Рига конечно, но тоже очень красивый, небольшой , уютный, европейский город . Парк помню обалденный , ну и само побережье шикарное ( как говорят у нас в Одессе ).
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07.11.2022 11:59 Відповісти
ja tam nebyl let tak 10 nemogu skazatj sho i jak tam shas. po Rige mogu skazatj - kak tolko ubrali kolaboranta ushakova s posadi mera , v gorade nachali remontuvati fasadi domov ta ubirati sovkovye ostatki - nachinaja s pozornova stolba v Pardaugave
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07.11.2022 12:07 Відповісти
Воно прарасєйський маргАнал...
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07.11.2022 10:16 Відповісти
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07.11.2022 10:17 Відповісти
Не на узбіччі, а десь на помийці прикопати ...
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07.11.2022 10:24 Відповісти
Це не маргінал. Це кацапська душонка, кацапський агент. Ибто це не пасивний спостерігач історичних поцесів-безпечний дрочер на ікону пуцина. Це активний учасник процесу - політичний діяч. Як ви думажие, скільки шкоди він приніс і ще принесе двостороннім відносинам? Скільки шкоди він пиніс і ще принесе країні, громадянином якої ві є? Я впевнений, що багато. І якщо Україні він прямої шкоди завдати не може, лиге опосередкованої, то Латвії він може завдати прямої шкоди - скажімо, як легвтимно обраний депутат, який очолить альтернативний чинному прокацапський уряд, як це було у Криму, чи на Донбасі.
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07.11.2022 10:28 Відповісти
eto kolaborant - tipa vashevo shufricha. u nas takih havatet sdes. e 3 partiji s takimi urodami :

"saskaņa" "stabilitātei" i "Latvijas krievu savienība" eti urodi do seh por drochat na sovok i kormjatsa iz parashi.

poslednije 30 let oni "pravjat" v Latgaliji - tomi i cei region i vizualjno i moraljno vygljadae ka zamarozheny sovok do seh por
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07.11.2022 10:58 Відповісти
Чем то на Спермоусова похож.Мож выкидышы одной свинособаки?
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07.11.2022 10:33 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrejs_Elksni%C5%86%C5%A1 Andrejs Elksniņš (Russian: Андрей Э́лксниньш; born 1982) is a Latvian politician ... He is of Latvian and Russian descent.

Чого дивуватися? Кацапонащадок, член прокацапської політичної партії розповідає кацапську пропаганду про Крим та війну
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07.11.2022 11:16 Відповісти
Та що всі вчепилися до цього тупого москвофіла...Даугавпілс - це ж широко відомий центр вати у Латвії, такий собі латвійський Крим.
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07.11.2022 15:16 Відповісти
 
 