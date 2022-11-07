МЗС України про заяви мера латвійського Даугавпілсу: "Висловлювання цього маргінального діяча не відображають офіційної позиції дружньої для нас Латвії та латвійців"

У МЗС України відреагували на заяву очільника другого за розміром міста Латвії Даугавпілса, який назвав "Крим російським", а також ухилявся від того, щоб назвати Росію агресором і єдиним винуватцем війни.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш виправдовує злочини Росії в Україні. На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, але й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії", - зазначив Ніколенко.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер латвійського Даугавпілса Елксніньш назвав Крим російським і не сказав, що РФ - агресор

Він наголосив, що не дивно, що політична сила Елксніньша опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Сейму Латвії.