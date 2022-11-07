Застосовували тортури та принижували: за жорстоке поводження з полоненим і священником судитимуть командира "миротворчої" бригади РФ та його помічника

На Київщині командир "миротворчої" бригади ЗС РФ наказав взяти у полон бійця тероборони та священника. Заступник командира застосовував фізичну силу проти українського захисника та священнослужителя, "вибивав" інформацію щодо сил оборони області та прилюдно принижував його.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"Встановлено, що у березні 2022 року під час окупації села Богданівка Броварського району, командир "миротворчої" бригади ЗС РФ наказав підлеглим шукати у селі військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, тероборони, працівників правоохоронних органів та колишніх учасників АТО.

Окупанти взяли у полон бійця тероборони села. Застосовуючи фізичну силу, заступник командира допитував його, "вибиваючи" оперативну інформацію щодо сил оборони. Він залякував та принижував потерпілого, а після тортур залишив у підвали без їжі та з мінімальною кількістю води на декілька днів. Пізніше його привели до центральної площі села, звідки у той час здійснювалась евакуація цивільного населення, у тому числі й членів родини полоненого. На очах у мирних мешканців командир бив беззбройного потерпілого", - йдеться у повідомленні.

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Також встановлено, що заступник командира завдав тілесні ушкодження настоятелю храму у Богданівці. За його наказом священнослужитель зняв із себе весь одяг, після чого підозрюваний вдягнув йому на голову шапку так, щоб вона закривала йому очі, липкою стрічкою зв’язав руки за спиною та незаконно допитував.

Обвинувальний акт стосовно командира мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії ЦВО ЗС РФ та його помічника скеровано до суду прокурорами Київської обласної прокуратури. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України