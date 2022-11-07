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Ветеран АТО пройшов на протезі майже 100 км, щоб зібрати гроші на 6 авто для ЗСУ

олександр,швецов

Ветеран АТО із Житомира Олександр Швецов пройшов на протезі майже 100 км, збираючи гроші на транспорт для військових. Завдяки цьому вдалося придбати для них шість автомобілів.

Про це Швецов написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приблизно 2 600 000 гривень!!! Саме така сума була витрачена на купівлю автівок для наших Побратимів на передовій", - написав він.

На ці гроші вдалося придбати 2 пікапи, 2 повнопривідний бус, 1 грузовий бус та 1 машину швидкої допомоги.

"Дякую кожному, хто не втомлюється!!! Ми вигриземо НАШУ ПЕРЕМОГУ!!! Далі буде...!!!" - додав Швецов.

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Ветеран АТО пройшов на протезі майже 100 км, щоб зібрати гроші на 6 авто для ЗСУ 01

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, ветеран, голова громадської організації "БратуБрат" Олександр Швецов із Житомира вирішив пройти відстань від Одеси до Яремче (800 км), щоб зібрати 800 тис. грн на три автомобілі для військових. Його ініціативу підтримували донатами, і необхідну суму ветеран зібрав, здолавши майже 100 км. Після повернення додому йому продовжували надсилати кошти і в підсумку вдалося закумулювати понад 7 млн грн.

Олександр пересувається на протезі, бо в 2014 році, коли служив командиром відділення 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, втратив ногу в боях під Луганськом.

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авто (6188) ветерани (1075) допомога (8375) збір (338)


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Справжній козак!
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07.11.2022 11:41 Відповісти
Таких ніколи не здолати та не перемогти...
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07.11.2022 11:42 Відповісти
Оце Людина.
Сильний духом чоловік.
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07.11.2022 12:08 Відповісти
Шана та повага пану Олександру!!!!!!

а притули просто звонять хомутиннікам, льовочкіним та пінчукам і за дві години "збирають" 200 мільйонів...
соупадєніє?
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07.11.2022 12:09 Відповісти
 
 