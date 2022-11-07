Ветеран АТО пройшов на протезі майже 100 км, щоб зібрати гроші на 6 авто для ЗСУ

Ветеран АТО із Житомира Олександр Швецов пройшов на протезі майже 100 км, збираючи гроші на транспорт для військових. Завдяки цьому вдалося придбати для них шість автомобілів.

Про це Швецов написав у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приблизно 2 600 000 гривень!!! Саме така сума була витрачена на купівлю автівок для наших Побратимів на передовій", - написав він.

На ці гроші вдалося придбати 2 пікапи, 2 повнопривідний бус, 1 грузовий бус та 1 машину швидкої допомоги.

"Дякую кожному, хто не втомлюється!!! Ми вигриземо НАШУ ПЕРЕМОГУ!!! Далі буде...!!!" - додав Швецов.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, ветеран, голова громадської організації "БратуБрат" Олександр Швецов із Житомира вирішив пройти відстань від Одеси до Яремче (800 км), щоб зібрати 800 тис. грн на три автомобілі для військових. Його ініціативу підтримували донатами, і необхідну суму ветеран зібрав, здолавши майже 100 км. Після повернення додому йому продовжували надсилати кошти і в підсумку вдалося закумулювати понад 7 млн грн.

Олександр пересувається на протезі, бо в 2014 році, коли служив командиром відділення 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, втратив ногу в боях під Луганськом.