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Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні, - посол Британії Сіммонс

симмонс

Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні, а статус Криму на сьогодні став ще менш визначеним, аніж до повномасштабного вторгнення РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"У Росії справді більше зброї, але вони не дуже добре її використовують. Зараз листопад, і це триває вже понад пів року, а Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. У нього немає Києва, у нього немає Одеси, він не зміг цього всього взяти. Крим видається дещо невизначеним. Крим насправді менш визначений, ніж був до того, як це почалося. Жодне з них не звучить для мене як перемога", - сказала Сіммонс.

Вона зауважила, що "все ще відбуваються жахливі речі і українці все ще втрачають життя, люди без води та без світла".

"Але нічого з цього насправді не має великого значення для Путіна з точки зору того, що він хоче, щоб сталося в Україні", - додала Сіммонс.

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Автор: 

путін володимир (23878) Сіммонс Мелінда (114)


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Топ коментарі
+7
Путин достиг главного: Россию никто не боится, а на её армию плюют.
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07.11.2022 12:02
+6
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07.11.2022 11:59
+5
"У нього немає Києва, у нього немає Одеси"
У нього нема навіть Харкова і навіть Бахмута. Путлєр село місяцями здобував, а втрачав за години.
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07.11.2022 12:06
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Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні ...

Всехпереигрун, ****.
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07.11.2022 11:49 Відповісти
Путлер достиг единственной цели - развала рабссеи на враждующие между собой средневековые феодальные княжества. И если их не трогать в этом начинании, то скоро рабссея станет заповедником первообытно-общинного строя.
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07.11.2022 12:02 Відповісти
про це можна було б казати, як би ми були на етапі повернення, хоча б до кордонів 24 лютого!! а зараз це виглядає як знущання
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07.11.2022 11:56 Відповісти
Так ми й так вже на етапі повернення. А про це можна було казати щє з лютого, тому що щє в лютому Росією були оголошені плани, яких неможливо досягти.
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07.11.2022 11:59 Відповісти
Пояснення одне - путін не стратег. Він навіть і на тактика, рівня батальйону-полку, не тягне. Всі його рішення помилкові, почуття передбачання у нього немає, результати все гірші і гірші.
Повна аналогія з тупим, але впертим картковим гравцем, який програв усе, що має, але вперто ставить і знову ставить, сподіваючись, що нарешті йому не пощастить. А йому вже не пощастить, везіння скінчилося.
Фарт від путіна пішов, тепер чи показати порожні кишені і чи застрелитися
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07.11.2022 11:57 Відповісти
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07.11.2022 11:59 Відповісти
Путин достиг главного: Россию никто не боится, а на её армию плюют.
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07.11.2022 12:02 Відповісти
"У нього немає Києва, у нього немає Одеси"
У нього нема навіть Харкова і навіть Бахмута. Путлєр село місяцями здобував, а втрачав за години.
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07.11.2022 12:06 Відповісти
Справа навіть не у часі, а у 75000 найбільш боєздатних сухопутних військ, які були знищені в обмін на тимчасове утримання ними територій.
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07.11.2022 12:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XuuNs1hy_ew Путін досяг своїх стратегічних цілей в Україні
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07.11.2022 13:01 Відповісти
 
 