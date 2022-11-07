Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні, - посол Британії Сіммонс
Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні, а статус Криму на сьогодні став ще менш визначеним, аніж до повномасштабного вторгнення РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
"У Росії справді більше зброї, але вони не дуже добре її використовують. Зараз листопад, і це триває вже понад пів року, а Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. У нього немає Києва, у нього немає Одеси, він не зміг цього всього взяти. Крим видається дещо невизначеним. Крим насправді менш визначений, ніж був до того, як це почалося. Жодне з них не звучить для мене як перемога", - сказала Сіммонс.
Вона зауважила, що "все ще відбуваються жахливі речі і українці все ще втрачають життя, люди без води та без світла".
"Але нічого з цього насправді не має великого значення для Путіна з точки зору того, що він хоче, щоб сталося в Україні", - додала Сіммонс.
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Всехпереигрун, ****.
Повна аналогія з тупим, але впертим картковим гравцем, який програв усе, що має, але вперто ставить і знову ставить, сподіваючись, що нарешті йому не пощастить. А йому вже не пощастить, везіння скінчилося.
Фарт від путіна пішов, тепер чи показати порожні кишені і чи застрелитися
У нього нема навіть Харкова і навіть Бахмута. Путлєр село місяцями здобував, а втрачав за години.