Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні, - посол Британії Сіммонс

Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей в Україні, а статус Криму на сьогодні став ще менш визначеним, аніж до повномасштабного вторгнення РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"У Росії справді більше зброї, але вони не дуже добре її використовують. Зараз листопад, і це триває вже понад пів року, а Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. У нього немає Києва, у нього немає Одеси, він не зміг цього всього взяти. Крим видається дещо невизначеним. Крим насправді менш визначений, ніж був до того, як це почалося. Жодне з них не звучить для мене як перемога", - сказала Сіммонс.

Вона зауважила, що "все ще відбуваються жахливі речі і українці все ще втрачають життя, люди без води та без світла".

"Але нічого з цього насправді не має великого значення для Путіна з точки зору того, що він хоче, щоб сталося в Україні", - додала Сіммонс.

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