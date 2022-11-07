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План Путіна викликати протести в Європі та примусити Україну до миру не спрацьовує, - колишній посол Щерба

щерба

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба не бачить ознак того, що план російського президента Володимира Путіна щодо збурення протестів у Європі через складну економічну ситуацію і примушування України до миру, спрацьовує.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це план Путіна, безумовно (шляхом підвищення цін на енергоносії в Європі тиснути на Україну задля примушування її до капітуляції. - Ред.), він на це дуже розраховує. Він розраховує на заворушення на вулицях, на прихід до влади якихось абсолютно пропутінських представників політичного класу. Я не бачу, щоб цей план спрацьовував", - сказав Щерба.

За його словами, у західних суспільствах усе ж таки є загальне розуміння, що Росія веде спільну війну проти Заходу, в якій, за розрахунком кремля, Європа буде мерзнути, а Україна - мерзнути, спливати кров’ю і втрачати свій економічний потенціал.

"Тому відчуття спільної війни все ж таки у більшості з’являється, і тому, я переконаний, що на рівні притомних людей це (план Путіна. - Ред.), не спрацює", - зазначив колишній посол.

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Водночас Щерба зауважив, що Путін в кожному західному суспільстві має ще одну малопомітну "армію", - це армія антивакцинаторів, які абсолютно не сприймають того, що їм кажуть масмедіа і їхні власні уряди, але чомусь вірять Путіну.

"Але слабкість цієї армії в тому, що це здебільшого не дуже розумні люди, здебільшого фріки, яких, виявляється, досить багато в західному суспільстві і в нашому", - констатував дипломат.

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Автор: 

путін володимир (23878) Євросоюз (13453) Щерба Олександр (61)


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Але, судячи з того, що постійно говорять про асфальт, державний переворот зараз лише посилить стабільність України та спонукає західних партнерів давати більше.
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07.11.2022 12:12 Відповісти
Та у путлера только в свой таинственный чемоданчик удается срабатывать периодически. Интересно, что после заполнения этого ноу-хау под завязку что делают с содержимым? Сжигают в ядерных реакторах или сжигают на полигонах напалмом?
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07.11.2022 12:14 Відповісти
есть проблема в том, что в годы жирных нефтяных коров, ***** не только скупал целиком и оптом действующих тогда европолитиков, но и перспективных на будущее. в эти же годы, наворовавшиеся парашники массово скупали европу для свого счастливого пенсионного будущего, создавая в обществе про*****вскую пятую колонну. в это же время с Украины с той же целью европу наводняло властное и провластное, аналогичное парашному "вип"-быдло, дополняя пропарашную прослойку. паралельно этим проходимцам, в нулевые, в европу вьезжало не такое массовое колличество заробитчан, с проукраинской позицией, ведь в те годы большая часть их происходила из западных регионов Украины. потом польша открыла умеющим работать украинцам форточку в европу. с введением безвиза поток не вип-быдла, а нормальных украинцев начал расти. конечно их число не могло конкурировать с числом пропарашной быдлятины обосновавшейся в европейских аппартаментах. ситуация изменилась с началом войны. в европе оказались миллионы беженцев, которые хотят, умеют работать, но также и не навидят парашу, по делам её. имидж трудолюбивых украинцев, подпортили, да портят и сегодня убежавшие первыми на крузаках, лексусах, ягуарах ,.... прихватив с собой корабельных дам с собачками провластная и понятно по умолчанию - пропарашная шушара и батальёнов - монако, вена, париж,... миллионы нормальных украинцев, ставших беженцами, не смотря на языковые трудности и трудности адаптации к нормальному, а не знакомому им с детства, тотально пропитанному на всех уровнях коррупцией обществу и образу жизни, уже нашли себе работу, обустраиваются на новых местах жительства. большая часть из них уже никогда не вернётся обратно. им есть с чем сравнивать цену, по которой они продают свой труд, тут и там. эти миллионы создают уже сегодня противовес пропарашной европейской быдлопрослойке. у них ещё проблемы с языком, статусом, адаптацией, но через несколько лет это пройдёт. и в европе появится проукраинская прослойка европейского общества, которая будет противостоять парашной уже и числом. при нормальном развитии, повторяется канадское развитие событий более чем столетней давности, когда украинская эмиграция создала "украинскую канаду", которая вложила свой труд и не только в создание сегодняшней канады. сегодня создаётся "украинская европа", которая уже скоро будет создавать точно также облик новой европы и в корне душить это пропарашное отребье, родом из Украины которое тоже. здесь не надо быть вангой, простая проэкция массовой эммиграции за короткое время, умеющих работать головой и руками украинцев в канаду тогда и массовая, по старту здесь вынужденная, эмиграция в европу таких же украинцев сегодняшних дней.
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07.11.2022 13:15 Відповісти
 
 