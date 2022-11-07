План Путіна викликати протести в Європі та примусити Україну до миру не спрацьовує, - колишній посол Щерба

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба не бачить ознак того, що план російського президента Володимира Путіна щодо збурення протестів у Європі через складну економічну ситуацію і примушування України до миру, спрацьовує.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це план Путіна, безумовно (шляхом підвищення цін на енергоносії в Європі тиснути на Україну задля примушування її до капітуляції. - Ред.), він на це дуже розраховує. Він розраховує на заворушення на вулицях, на прихід до влади якихось абсолютно пропутінських представників політичного класу. Я не бачу, щоб цей план спрацьовував", - сказав Щерба.

За його словами, у західних суспільствах усе ж таки є загальне розуміння, що Росія веде спільну війну проти Заходу, в якій, за розрахунком кремля, Європа буде мерзнути, а Україна - мерзнути, спливати кров’ю і втрачати свій економічний потенціал.

"Тому відчуття спільної війни все ж таки у більшості з’являється, і тому, я переконаний, що на рівні притомних людей це (план Путіна. - Ред.), не спрацює", - зазначив колишній посол.

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Водночас Щерба зауважив, що Путін в кожному західному суспільстві має ще одну малопомітну "армію", - це армія антивакцинаторів, які абсолютно не сприймають того, що їм кажуть масмедіа і їхні власні уряди, але чомусь вірять Путіну.

"Але слабкість цієї армії в тому, що це здебільшого не дуже розумні люди, здебільшого фріки, яких, виявляється, досить багато в західному суспільстві і в нашому", - констатував дипломат.

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