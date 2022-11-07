ЄС уже виділив Україні понад 22 млрд євро, підтримка економіки країни на плаву залишається ключовим завданням, - Боррель

Україні вже виділено за лінією ЄС понад EUR22 млрд, Євросоюз продовжить надавати підтримку Україні всіма можливими способами.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель за підсумками наради міністрів закордонних справ держав G7, що відбулася минулого тижня у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Разом з нашими державами-членами ЄС мобілізував понад EUR19 млрд на економічну, соціальну та фінансову стійкість України та EUR3,1 млрд на військову підтримку. Наша допомога також передбачає технічну підтримку з ремонту енергетичної інфраструктури та забезпечення додаткового вироблення електроенергії. Ми збільшимо і нашу гуманітарну допомогу, яка стала ще актуальнішою у зв'язку із наближенням зими", - повідомив Боррель.

За його словами, "підтримка економіки України на плаву залишається ключовим завданням". Він нагадав озвучену раніше обіцянку Єврокомісії виділити фінансовий пакет у розмірі до EUR1,5 млрд на місяць на загальну суму до EUR18 млрд, щоб значно покрити потреби України у фінансуванні на 2023 рік.

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Боррель також наголосив на необхідності продовження після 19 листопада угоди щодо забезпечення експорту сільськогосподарської продукції України у світ.