Армія РФ накопичує в Білорусі іранські дрони. Це велика проблема, - посол Пристайко

Армія Росії накопичує іранські дрони в Білорусі. Вони є найбільшою проблемою для України на сьогодні.

Про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив в ефірі каналу Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, іранські безпілотники накопичуються в Білорусі "досить близько до Києва" і це є "найбільшою проблемою" України.

"Нам вдалося забрати з неба близько 70-75% усіх безпілотників і ракет. У них закінчуються ракети, це точно. Сьогодні російський флот не йшов зі своїх баз у море, де пускав свої ракети. А ось іранські безпілотники - це найбільша проблема. Вони дешеві, і вони приходять роєм. Дуже важко мати справу з ними", - заявив дипломат.

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Він зазначив, що Заходу слід тиснути на Іран та вводити проти нього нові санкції.

"Ми маємо закривати небо для України. Маються на увазі іноді літаки, а в більшості випадків протиповітряні ракети. Ми також повинні посилити тиск на Росію та Іран. З Іраном політичні санкції, більш-менш такі самі, як із Росією, просто для того, щоб тримати їх під тиском, допоки вони більше не зможуть посилати ракети або будувати нові", - сказав Пристайко.