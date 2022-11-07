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Новини Війна
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Армія РФ накопичує в Білорусі іранські дрони. Це велика проблема, - посол Пристайко

вадим,пристайко

Армія Росії накопичує іранські дрони в Білорусі. Вони є найбільшою проблемою для України на сьогодні.

Про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив в ефірі каналу Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, іранські безпілотники накопичуються в Білорусі "досить близько до Києва" і це є "найбільшою проблемою" України.

"Нам вдалося забрати з неба близько 70-75% усіх безпілотників і ракет. У них закінчуються ракети, це точно. Сьогодні російський флот не йшов зі своїх баз у море, де пускав свої ракети. А ось іранські безпілотники - це найбільша проблема. Вони дешеві, і вони приходять роєм. Дуже важко мати справу з ними", - заявив дипломат.

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Він зазначив, що Заходу слід тиснути на Іран та вводити проти нього нові санкції.

"Ми маємо закривати небо для України. Маються на увазі іноді літаки, а в більшості випадків протиповітряні ракети. Ми також повинні посилити тиск на Росію та Іран. З Іраном політичні санкції, більш-менш такі самі, як із Росією, просто для того, щоб тримати їх під тиском, допоки вони більше не зможуть посилати ракети або будувати нові", - сказав Пристайко.

Автор: 

Білорусь (7940) Іран (2046) росія (65379) Пристайко Вадим (498) дрони (4762)


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Топ коментарі
+9


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)

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07.11.2022 13:05
+7
Так может не ждать когда они по нам полетят а накрыть их на месте? А они обязательно полетят. Я вообще не понимаю почему мы не долбим **********. У нас боятся долбить по военным обьектам ********** ссылаясь что бульбаши двинут на Украину. Но они же обязательно накопят силы и двинут если мы не будем их постоянно долбить и выносить им склады и технику.
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07.11.2022 13:14
+5
та почекайте ще, хай накопичать ще більше і вєбуь по нас.

нам же бульбашів не можна чіпати. будемо терпіти далі.
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07.11.2022 13:04
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дайте уже Украине дальнобойные ракеты, ну что за идиоты на западе... ждут, пока по Польше дроны полетят
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07.11.2022 13:01 Відповісти
Та вже дали. Послухай Швеця https://www.youtube.com/watch?v=iBpuYDN0BnA https://www.youtube.com/watch?v=iBpuYDN0BnA

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07.11.2022 13:20 Відповісти
Аби ще це було правдою...
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07.11.2022 13:29 Відповісти
та почекайте ще, хай накопичать ще більше і вєбуь по нас.

нам же бульбашів не можна чіпати. будемо терпіти далі.
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07.11.2022 13:04 Відповісти


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)

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07.11.2022 13:05 Відповісти
Ключове слово "РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ", дуже багато букав, а діла немає
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07.11.2022 19:42 Відповісти
Так может не ждать когда они по нам полетят а накрыть их на месте? А они обязательно полетят. Я вообще не понимаю почему мы не долбим **********. У нас боятся долбить по военным обьектам ********** ссылаясь что бульбаши двинут на Украину. Но они же обязательно накопят силы и двинут если мы не будем их постоянно долбить и выносить им склады и технику.
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07.11.2022 13:14 Відповісти
Дивно,що він це розказує. Як на мене він дуже далекий від війни
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07.11.2022 13:15 Відповісти
Очікують що Обленерго відремонтували підстанції завезли нові трансформатори...
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07.11.2022 13:20 Відповісти
Посол в Британії про дрони з Білорусі...
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07.11.2022 13:27 Відповісти
Ще один аристович?
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07.11.2022 13:33 Відповісти
а может для профилактики екнуть по месту скопления? глупо надеяться что они не запустят
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07.11.2022 15:55 Відповісти
Ненавижу политиков , которые рассказывают о проблемах, мы вас содержим для решения проблем
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08.11.2022 03:25 Відповісти
 
 