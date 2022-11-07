Армія РФ накопичує в Білорусі іранські дрони. Це велика проблема, - посол Пристайко
Армія Росії накопичує іранські дрони в Білорусі. Вони є найбільшою проблемою для України на сьогодні.
Про це посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив в ефірі каналу Sky News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, іранські безпілотники накопичуються в Білорусі "досить близько до Києва" і це є "найбільшою проблемою" України.
"Нам вдалося забрати з неба близько 70-75% усіх безпілотників і ракет. У них закінчуються ракети, це точно. Сьогодні російський флот не йшов зі своїх баз у море, де пускав свої ракети. А ось іранські безпілотники - це найбільша проблема. Вони дешеві, і вони приходять роєм. Дуже важко мати справу з ними", - заявив дипломат.
Він зазначив, що Заходу слід тиснути на Іран та вводити проти нього нові санкції.
"Ми маємо закривати небо для України. Маються на увазі іноді літаки, а в більшості випадків протиповітряні ракети. Ми також повинні посилити тиск на Росію та Іран. З Іраном політичні санкції, більш-менш такі самі, як із Росією, просто для того, щоб тримати їх під тиском, допоки вони більше не зможуть посилати ракети або будувати нові", - сказав Пристайко.
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нам же бульбашів не можна чіпати. будемо терпіти далі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)