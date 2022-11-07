УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11957 відвідувачів онлайн
Новини
1 802 12

Союз України, Британії та Польщі не замінить НАТО у захисті Києва, - МЗС Польщі

пшидач

В Міністерстві закордонних справ Польщі закликають українців від надмірних очікувань від троїстого політичного союзу України з Великою Британією та Польщею.

Про це заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач заявив під час дискусії на Українському центральноєвропейському форумі у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Пшидач підкреслив, ще мета союзу, про створення якого Лондон, Київ та Варшава оголосили на початку року, не полягає у зміні безпекової структури, і подібні очікування від нього в Україні не мають ґрунту.

"Давайте говорити чесно, зараз є один альянс у світі, який здатен захистити Україну. Цей альянс - НАТО", - заявив він.

Заступник міністра підкреслив, що це не зменшує вважливість політичного союзу за участю Великої Британії. "Що стосується тристороннього союзу - його майбутнє світле, але прошу не шукати у ньому замінник того, що вже є з боку НАТО", - наголосив представник Польщі.

Також читайте: Додаткові сили США залишаться у Польщі, - Білий дім

Заступник глави МЗС України Євген Перебийніс, що брав участь у дискусії, заявив, що погоджується з оцінкою колеги і що Україна має намір розвивати тристоронній союз, який попри те, що не є замінником НАТО, є важливим для боротьби з російською агресією. "Ми вже запустили цей формат співпраці на рівні МЗС і сподіваємося підняти на рівень лідерів", - додав він.

Нагадаємо, тристоронній формат співпраці заснували невдовзі перед початком повномасштабної війни.

Автор: 

Велика Британія (5610) Польща (8534) Пшидач Марцін (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Повністю згоден. Тільки НАТО , щоб там Ze-шобла та Люся не скиглили
показати весь коментар
07.11.2022 14:03
+7
"На нашо нам те НАТО! Уважаємий Владімір Владіміровіч проти!"

показати весь коментар
07.11.2022 14:06
+7
"Давайте говорити чесно, зараз є один альянс у світі, який здатен захистити Україну. Цей альянс - НАТО" - очень хорошо, что Порох успел внести соответствующие изменения в КУ.
показати весь коментар
07.11.2022 14:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повністю згоден. Тільки НАТО , щоб там Ze-шобла та Люся не скиглили
показати весь коментар
07.11.2022 14:03 Відповісти
"На нашо нам те НАТО! Уважаємий Владімір Владіміровіч проти!"

показати весь коментар
07.11.2022 14:06 Відповісти
"Давайте говорити чесно, зараз є один альянс у світі, який здатен захистити Україну. Цей альянс - НАТО" - очень хорошо, что Порох успел внести соответствующие изменения в КУ.
показати весь коментар
07.11.2022 14:08 Відповісти
і цим спровокував ***** напасти на Україну 24/02.

ЗІ: це не я автор такої тези (чи дези? акакаяразніца?)
показати весь коментар
07.11.2022 14:19 Відповісти
Так мабуть і не варто тепер оборонятися, бо Хуúло нападе?
показати весь коментар
07.11.2022 15:53 Відповісти
Треба НАТО трохи підчистити від такого сміття як угорщина. Можливо Туреччіна там також зайва.
показати весь коментар
07.11.2022 14:09 Відповісти
люблю людей которі рішают глобальні питання світового рівня котрі знають краще за НАТО хто їм потрібен і коли
показати весь коментар
07.11.2022 14:18 Відповісти
е, ні, Босфор і Дарданели - це не фіг собачий, як оті мад'яри...
показати весь коментар
07.11.2022 14:20 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2022 14:27 Відповісти
Во мудак!

Нато сегодня ничего не сделало для защиты Украины. НАТО не передало ни одного патрона.

Все поставки оружия идут от отдельных стран, а не НАТО , как организации.

второе:
США может одни помочь Украине в этой войне- ихорвжия хватит на разгром Путина.

Что несёт это. Посол? И зачем
показати весь коментар
07.11.2022 15:28 Відповісти
Щоб ти знав, що в статуті НАТО нема функції - передавати комусь патрони чи озброєння. Хоча би тому, що на балансі цієї організації відсутні такі матеріальні ресурси. А от організовувати такі передачі - то таки да, таке записано.
показати весь коментар
07.11.2022 16:17 Відповісти
Мудак - це ТИ! Сидиш на Лахті і паскудиш під прапорцем США! А ще - ДЕБІЛ! Бо тільки дебіл кацапський не знає, що НАТО - це не маса військ, складів і баз А військово-політична організація, війська якої і всі структури - це війська, склади та бази її членів
показати весь коментар
07.11.2022 16:26 Відповісти
 
 