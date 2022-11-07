Глава МЗС Чехії Ліпавський виступив за збереження базових дипломатичних зв’язків з РФ

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає важливим збереження хоча б базових дипломатичних відносин з Росією, навіть попри те, що, за його словами, її режим поводиться огидно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Noviny, про це він сказав в ефірі CNN Prima News.

"Ми маємо дипломатичні відносини з Російською Федерацією, і я кажу, що важливо мати хоча б якісь найелементарніші дипломатичні відносини, навіть з режимом, який поводиться таким огидним чином", - сказав Ліпавський.

Міністр закордонних справ високо оцінив позицію парламентського комітету у закордонних справах, який у четвер у своїй резолюції назвав нинішній російський режим терористичним. За словами Ліпавського, важливо називати речі своїми іменами, попри те, що юридичні наслідки резолюції не є суттєвими.

За його словами, західні технологічні санкції проти Росії довели свою ефективність, а в довгостроковій перспективі, на його думку, призведуть до гальмування російської промисловості та наукового прогресу. "Це означає зміну на полі бою, коли вони не матимуть доступу до чіпів, наприклад", - сказав він.

Ліпавський заперечив необхідність ставити питання дипломатичного врегулювання між Україною і РФ, заявивши, що перед військовим вторгненням Росії в Україну в лютому відбулися тривалі переговори, а Росія все ще веде "безглузду і криваву війну". За словами Ліпавського, Росія розуміє лише силу.

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