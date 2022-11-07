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Українським енергетикам потрібно від 3 до 5 тижнів, щоб повернути більш-менш звичний рівень комфорту

енергетика

Основна причина нестачі електроенергії - значне пошкодження шляхів її транспортування, а не кількість, яку виробляє країна.

Про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уявіть, що є якийсь хайвей по якому ми транспортували електрику і на ньому підірвана розв'язка, зруйнований міст. І ми зараз усю цю електрику пустили замість хайвею по сільських дорогах і там звісно затори, не вистачає потужності заживити всіх у повному обсязі. Це реальність, яка у нас, на жаль, сьогодні є. І для того, щоб хоча б трохи відновити ці хайвеї, нам треба 3-4-5 спокійних тижнів і ми зможемо це зробити", - зазначив Харченко. 

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Автор: 

Харченко (23) електроенергія (6217) інфраструктура (492) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+6
В РФ тільки і очікують, щоб Обленерго відремонтували підстанції завезли нові трансформатори...
Сподіваюсь, що наші ремонтники не ступлять і розсередять їх на достатній відстані один від одного, щоб їх не просто було знищити, та зруйнувати відразу усю систему.
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07.11.2022 14:38
+6
Объяснил, мля!
про хайвей...

А где инвестиции Ахметова /ДТЕК в отрастешь?!
в карманах у рыжего? Все уже давно в офшорах?

Только обдирать народ и страну тарифами- это он умеет.

А теперь его купленные мартышки рассказывают нам про хайвеи.
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07.11.2022 15:19
+4
Децентралізовувати й змінюватися треба. У росіян є усі мережеві карти для влучань ракетами та дронами.
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07.11.2022 14:27
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Децентралізовувати й змінюватися треба. У росіян є усі мережеві карти для влучань ракетами та дронами.
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07.11.2022 14:27 Відповісти
Безумовно потрібно. Але скільки потрібно часу щоб побудувати хочаб б одну підземну ТЕЦ з "нуля" та підключити її до загальної мережі?
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07.11.2022 14:35 Відповісти
потрібні не підземні електростанції, а трансформаторні станції. Існують технології для зменшення розміру, тому це можливо.
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07.11.2022 16:38 Відповісти
В РФ тільки і очікують, щоб Обленерго відремонтували підстанції завезли нові трансформатори...
Сподіваюсь, що наші ремонтники не ступлять і розсередять їх на достатній відстані один від одного, щоб їх не просто було знищити, та зруйнувати відразу усю систему.
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07.11.2022 14:38 Відповісти
А хто такий директор Центру досліджень енергетики? Це як та папуга, яка каже те, що хочуть почути. Приватний ДТЕК від імені керівників з добровольчого батальону Монако сказав, що в нього грошей немає на відновлення, там і листи з неділю назад писали щодо підняття тарифів. Тому державі потрібно встановити терміни, а не питати папуг, их самих 2 тижні, а як ДТЕК не може - то потрібно націоналізувати цю контору, як і Укрнафту та МоторСіч.
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07.11.2022 14:39 Відповісти
кацапня вже тиждень ракети накопичує, на днях буде...
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07.11.2022 14:51 Відповісти
Слово "комфорт" недоречне під час війни - штурханіть редактора.
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07.11.2022 14:56 Відповісти
А про це зараз потрібно писати? Про це має знати ворог? А як на рахунок "зеленої" енергетики, будемо вимикати міні сонячні електростанції, що громадяни встановили на своїх дахах і городах? Чи вже не потрібно цього робити? Де ті завзяті "експерти", які доказували зворотній бік?
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07.11.2022 15:11 Відповісти
Рівень комфорту повернеться через 3 - 5 тижнів а 75 тисяч кацапів - ні.
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07.11.2022 15:18 Відповісти
Объяснил, мля!
про хайвей...

А где инвестиции Ахметова /ДТЕК в отрастешь?!
в карманах у рыжего? Все уже давно в офшорах?

Только обдирать народ и страну тарифами- это он умеет.

А теперь его купленные мартышки рассказывают нам про хайвеи.
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07.11.2022 15:19 Відповісти
 
 