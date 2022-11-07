Українським енергетикам потрібно від 3 до 5 тижнів, щоб повернути більш-менш звичний рівень комфорту
Основна причина нестачі електроенергії - значне пошкодження шляхів її транспортування, а не кількість, яку виробляє країна.
Про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Уявіть, що є якийсь хайвей по якому ми транспортували електрику і на ньому підірвана розв'язка, зруйнований міст. І ми зараз усю цю електрику пустили замість хайвею по сільських дорогах і там звісно затори, не вистачає потужності заживити всіх у повному обсязі. Це реальність, яка у нас, на жаль, сьогодні є. І для того, щоб хоча б трохи відновити ці хайвеї, нам треба 3-4-5 спокійних тижнів і ми зможемо це зробити", - зазначив Харченко.
Топ коментарі
+6 Konsatntin Kotsan
показати весь коментар07.11.2022 14:38
+6 Drbest Good
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+4 Буба Бубченко
показати весь коментар07.11.2022 14:27
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Сподіваюсь, що наші ремонтники не ступлять і розсередять їх на достатній відстані один від одного, щоб їх не просто було знищити, та зруйнувати відразу усю систему.
про хайвей...
А где инвестиции Ахметова /ДТЕК в отрастешь?!
в карманах у рыжего? Все уже давно в офшорах?
Только обдирать народ и страну тарифами- это он умеет.
А теперь его купленные мартышки рассказывают нам про хайвеи.