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Китай показав новий безпілотник. Він може нести понад 2 тонни ракет. ВIДЕО

Китай продемонстрував новітній військовий безпілотний літальний апарат під назвою Wing Loong-3.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Вперше дрон продемонстрували напередодні відкриття найбільшого в Китаї авіаційного шоу у провінції Гуандун на півдні країни.

Дальність дії БПЛА становить більше 10 тисяч кілометрів. Як відзначають китайські ЗМІ, апарат можна використовувати для розвідки й бойових операцій, оскільки він здатний нести більше ніж 2 тонни ракет.

Також читайте: "Насувається щось велике", а армія США не готова до цього, - Wall Street Journal (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4211) Китай (4621) зброя (7477) дрони (4762)


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Топ коментарі
+35
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07.11.2022 14:26
+29
Таке враження, що людство збирається тільки воювати. Більше нічого
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07.11.2022 14:25
+22
І літаків не треба.
А наші в арахамії фігню закуповують
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07.11.2022 14:25
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Макет це класно, а реал який буде. Все що у китайців тра ділити на 2, а то й на 3.
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07.11.2022 15:26 Відповісти
Карочє, Китай то країна паперових драконів, загнаних до смерті горобців і спирту з каналізаційних стоків(масово експортують в засрашу)
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07.11.2022 15:53 Відповісти
Пока слишком умные, и так гордящиеся своими неузкими глазами, 30 лет с диванов насмехались и показывали пальцем на китайцев, они как упоротые продолжали мастырить на своих задних дворах все что можно и невозможно. Ожидаемо у китайских упоротых отморозков со временем начал получаться не только мусор. А умные и неузкие до сих пор сидят на диванах и ковыряют свои дырявые носки.
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07.11.2022 15:59 Відповісти
Бред сивой кобылы. Там, где у китайцев получался чайник Витёк, там и сейчас у китайцев получается чайник Витёк. Всё, что сложнее чайника Витёк китайцы смогли создать исключительно благодаря своей временной ориентации на сотрудничество с Западом, в результате которой Запад напичкал Китай технологиями того времени. Сейчас китайцы разворачиваются от Запада обратно, в сторону чайников Витёк.
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07.11.2022 16:09 Відповісти
Глупость ты несёшь.
Поинтересуйся расходами Китая на науку и образование.
Если не половина, то треть публикаций в серьёзных научных журналах - китайского происхождения.
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08.11.2022 10:34 Відповісти
Дивуюся, як тут більшість недооцінюють Китай, його технологічні і промислові можливості. Схоже, що ці коментатори зупинились в оцінці рівня Китаю 40-річної давності.
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07.11.2022 16:08 Відповісти
Усі ******* технологічні можливості Китаю залежать виключно від іноземного промислового обладнання, яке Китай ніколи не вмів і не навчиться виробляти. Як би це мова йшла про айфон, який зібрали на фоксконі, це одне. А тут мова йде про суто внутрішнє виробництво Китаю, яке не дуже далеко розвинулось від чайнику Вітек.
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07.11.2022 16:11 Відповісти
Для чайників варто хоча б зайти на сайт spacenews.com, де достатньо багато матеріалів про космічні досгнення китайців.
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07.11.2022 16:33 Відповісти
Вся Україна завалена китайськими мопедами мотоциклами міні мототракторами мотоблоками . А в нас тільки звіздьож то "папірєднік бімба " , то "операція «Шатун»"то хтось лодку шатає , а потім пішов асфальт За 30років жоден "папірєднік " не зробив для держави реформи все для себе любимих
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07.11.2022 16:21 Відповісти
Це ж супер складна конструкція - робилося 80 років тому самими німцями ! 😆
Ми ні защо таке не зробимо, ніколи, ніяк, ні при яких обставинах, бо то ж німці,
а то ми. Хоча там Зе перднув що Україна космічна держава, но то він пожартував ))
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07.11.2022 18:19 Відповісти
Щось підозріло дизайн і колір схожі на рашиський су-57. Лол))
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07.11.2022 18:22 Відповісти
«Зато в них не такі дороги»,- так вова?
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07.11.2022 18:37 Відповісти
Читаю коменти і розумію що нічого не вчить людей.Я про Іран і як дружно сміялися і поносили з його ракетами з його дронами.Вже не смішно?
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07.11.2022 19:37 Відповісти
10 тысяч километро ... более 2 тонн ракет.
Не верю!
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07.11.2022 20:09 Відповісти
Про 2 тонны судя по снимку видимо что то забористое курнули
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07.11.2022 23:07 Відповісти
Говорю о себе.
Очень трудно работать в Украине когда дети-студенты заложники.
Для начала дайте возможность молодым выехать.... пойду 5й раз в военкомат... если опять нет - работать буду за троих и даже с уважением к власти...
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08.11.2022 09:32 Відповісти
Або перекладачі десь помилилися, або якась маячня. Скільки палива треба на 10 тисяч кілометрів із двома тонами вантажу? Куди все це влізе?
До речі, 10 тис.км - це можна Атлантику перелетіти й повернутися. Щось я не чув нічого навіть близько подібного навіть від США.
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08.11.2022 10:02 Відповісти
Читать научись, умник. Беспилотник может использовать в двух РАЗЛИЧНЫХ режимах - боевом и разведовательном.
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08.11.2022 10:37 Відповісти
Ми з тобою бухали? Ні? А чому на "ти"?

І вже вибач, але судячи з твого посту, трохи розумніший за тебе. Ні, якщо ти віриш, що у розвідувальному режимі воно взагалі не жре пального - то вір собі, але вчити розуму інших я б на твому місці не став.
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08.11.2022 18:33 Відповісти
Мой юный друг!
Спроси у мамы, почему твоя фраза "10 тисяч кілометрів із двома тонами вантажу"глупа.
Она расскажет тебе, что если "он способен нести более 2 тонн ракет" в боевом режиме, то в разведовательном режиме он может нести ВМЕСТО ракет дополнительные две тонны топлива.
То, что эти две дополнительные тонны топлива влияют на дальность - я надеюсь тебе и без мамы удастся сообразить.
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09.11.2022 09:56 Відповісти
Юноша, я тебе твоим свинособачьим языком объясню, если по-человечески не понимаешь. Моя младшая дочь явно старше тебя, это во-первых. А во-вторых, взлятная масса этого пепелаца - 4300 кг (см. википедию). Сколько из них приходится на топливо, сможешь посчитать? Вот сиди молча и не пытайся блеснуть остроумием.
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09.11.2022 14:57 Відповісти
Дружыще, из какой попы ты достал взлятную массу 4300 кг?
Вот тибе ссылочка:
"Wing Loong-3 оснащен турбовинтовым двигателем в хвосте с толкающим винтом. Максимальная взлётная масса составляет 6200 кг при массе полезной нагрузки до 2300 кг (в том числе 2000 кг на восьми внешних подвесках и 300 кг во внутреннем отсеке). Продолжительность полёта достигает до 40 часов."
https://www.ixbt.com/news/2022/11/09/wing-loong-3-16.html
Если слишком длинный текст - попроси маму почитать тебе перед сном!
Только пусть сначала объяснит тебе смысл понятий "взлётная масса" и "полезная нагрузка".
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10.11.2022 09:25 Відповісти
Поинтересуйтесь расходами Китая на науку и образование.
Если не половина, то треть публикаций в серьёзных научных журналах - китайского происхождения.
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08.11.2022 10:35 Відповісти
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