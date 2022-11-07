Китай показав новий безпілотник. Він може нести понад 2 тонни ракет. ВIДЕО

Китай продемонстрував новітній військовий безпілотний літальний апарат під назвою Wing Loong-3.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Вперше дрон продемонстрували напередодні відкриття найбільшого в Китаї авіаційного шоу у провінції Гуандун на півдні країни.

Дальність дії БПЛА становить більше 10 тисяч кілометрів. Як відзначають китайські ЗМІ, апарат можна використовувати для розвідки й бойових операцій, оскільки він здатний нести більше ніж 2 тонни ракет.

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