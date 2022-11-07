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Новини
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Росіяни вивели в Чорне море корабель з вісьмома "Калібрами"

ракета,ракети,калібр

Загарбники посилили своє угруповання з трьох кораблів у Чорному морі ракетоносієм з вісьмома "Калібрами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Як прокоментував Владислав Назаров обстановку станом на 10:00 7 листопада, у Чорному морі ворог посилив угруповання з трьох кораблів додатково одним ракетоносієм, спорядженим вісьмома "Калібрами". Однак у штормовому морі всі судна тримаються неподалік південного кримського узбережжя - подалі від української зброї та поближче до пунктів базування.

Також спікер оперативного командування "Південь", зазначив, що штормова погода посилила мінну небезпеку, але це більше стосується винесення мін до урізу води. Функціонування зернових коридорів триває у відповідності до графіку, скоординованого Стамбульським центром.

Також дивіться: Туреччина не пропустила російські кораблі, які хотіли обстрілювати Україну, - журналіст Клименко. ФОТО

Автор: 

ВМС рф (141) корабель (1613) Чорне море (1673)


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Топ коментарі
+19
Ещё одна атака ЗСУ и касапский черноморский гофнофлот уйдет в потусторонний мир.
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07.11.2022 14:45
+14
Дві ракети "Нептун" і немає того смердючого терористичного корабля, але Боневтік замість цих ракет будував чомусь дороги. Де ракети і дороги Вова?
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07.11.2022 14:58
+7
треба їх дронити
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07.11.2022 14:45
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треба їх дронити
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07.11.2022 14:45 Відповісти
гідробайками
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07.11.2022 14:58 Відповісти
Ещё одна атака ЗСУ и касапский черноморский гофнофлот уйдет в потусторонний мир.
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07.11.2022 14:45 Відповісти
Дроны, фас
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07.11.2022 14:46 Відповісти
вот если б мина, лучше две))) оторвались удачно...
эх...не с нашим то счастьем )))
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07.11.2022 14:53 Відповісти
якщо будівлю адміністрації ******** коли там немає персоналу,не варто очікувать вагомого удару по "калібрам"
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07.11.2022 14:55 Відповісти
Подлодка КУРСк тоже взяла Курс на Севастополь...🤣для поддержки штанов дырявых...,кстати адмирал Макаров взорвали ровно день в день со взрывом Линкора Новороссийск... да 29 октября 1955 года и тоже кажись в Севасе...Совпадение?не думаю...🤣😛
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07.11.2022 14:58 Відповісти
Дві ракети "Нептун" і немає того смердючого терористичного корабля, але Боневтік замість цих ракет будував чомусь дороги. Де ракети і дороги Вова?
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07.11.2022 14:58 Відповісти
Ще не встигли ракети на колесиках зробити, щоб по тих дорогах їздили. Хоча ідея цікава.
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07.11.2022 15:03 Відповісти
усього за 120 грн
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07.11.2022 18:23 Відповісти
Нема ні ракет не доріг- на жаль.
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07.11.2022 15:05 Відповісти
є патриоти - рьігі/опзж, на вагу.
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07.11.2022 15:11 Відповісти
тому що не Вова а вава
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07.11.2022 18:25 Відповісти
По окончании горячей фазы войны с крысами путлера...инвестор в Украину валом повалит...из Британии США Германии Франции и т.д.,,а я говорю не повалит ...
ЗеКодломойские чуваки Кучмисты не разрешат...🤣😛
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07.11.2022 15:10 Відповісти
А кто им просить будет?
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07.11.2022 15:23 Відповісти
откуда вывели с поздемной бухты..если пролив закрыт
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07.11.2022 15:16 Відповісти
Чомусь при найпершій нагоді ї...ть по кораблях,а скупчення дронів в бяларусі не чіпають(
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07.11.2022 16:01 Відповісти
 
 