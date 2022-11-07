Росіяни вивели в Чорне море корабель з вісьмома "Калібрами"

Загарбники посилили своє угруповання з трьох кораблів у Чорному морі ракетоносієм з вісьмома "Калібрами".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Як прокоментував Владислав Назаров обстановку станом на 10:00 7 листопада, у Чорному морі ворог посилив угруповання з трьох кораблів додатково одним ракетоносієм, спорядженим вісьмома "Калібрами". Однак у штормовому морі всі судна тримаються неподалік південного кримського узбережжя - подалі від української зброї та поближче до пунктів базування.

Також спікер оперативного командування "Південь", зазначив, що штормова погода посилила мінну небезпеку, але це більше стосується винесення мін до урізу води. Функціонування зернових коридорів триває у відповідності до графіку, скоординованого Стамбульським центром.

Також дивіться: Туреччина не пропустила російські кораблі, які хотіли обстрілювати Україну, - журналіст Клименко. ФОТО