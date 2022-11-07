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У Києві встановили тарифи на паркування: погодинно, абонементний талон на місяць та на день

паркування

Тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" у столиці діють від 7 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у КМДА.

Так, вартість паркування за 1 годину:

І зона – 35 гривень
ІІ зона – 25 гривень
ІІІ зона – 5 гривень.

  • Абонементний талон на місяць:

І-ІІІ – 5733 гривні
І-ІІ – 5145 гривень
ІІ-ІІІ – 2940 гривень
ІІІ – 882 гривні.

  • Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:

І-ІІІ – 390 гривень
І-ІІ – 350 гривень
ІІ-ІІІ – 250 гривень
ІІІ – 50 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві повертають плату за паркування, а автівки порушників будуть евакуйовані, - КМВА

  • Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:

до години включно – 5 гривень
до 2 годин включно – 10 гривень
до 12 годин включно – 11 гривень
до 13 годин включно – 16 гривень
до 14 годин включно – 21 гривня
за добу – 22 гривні.

У КМДА підкреслили, що знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".

авто (6188) КМДА (2372) Київ (19534) паркування (292)


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Топ коментарі
+7
І ще , *** ,налог на налог треба ввести
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07.11.2022 14:43
+7
Хуже не будет 💩💩💩
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07.11.2022 14:56
+6
А НИЧО ШО ПОЛ СТРАНІ БЕЗРАБОТНІЕ?
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07.11.2022 14:55
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що тут доказувати коли в тебе кожен камент про гроші. Бракує? Знайди собі гідну роботу.
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12.11.2022 13:20 Відповісти
а тіпа в мене це слово стоїть в коменті ?
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14.11.2022 08:20 Відповісти
а мова про слова? Це твоя ментальність душі - босотство та розглядання дирок у чужих карманах.
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15.11.2022 20:39 Відповісти
При чем тут беженцы, ты зациклен на них? Или на своей нищете?
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11.11.2022 00:02 Відповісти
ну тебе ж заціпило на бурятах. якьм для майора чорнобаєва ти занадто тупе.
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11.11.2022 08:06 Відповісти
ти ж тупіше на порядок
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17.11.2022 14:46 Відповісти
своїми очами бачив у Европі безплатні парковки біля центру міста.
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07.11.2022 16:11 Відповісти
ага, коли знаєш, з яку по яку годину вона безкоштовна.
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07.11.2022 19:14 Відповісти
неук, там навіть знаків часу ніяких нема.
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07.11.2022 22:04 Відповісти
гдє там? мьіслю роди не як кугут.
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08.11.2022 07:52 Відповісти
В Европейском союзе, читать научись.
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08.11.2022 08:42 Відповісти
тут немає нічого про Єврапейскій саюз, *******.



неук, там навіть знаків часу ніяких нема.
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08.11.2022 22:09 Відповісти
Слепой, подымись на два камента выше. Хотя возможно у тебя склероз. Или оба недуга сразу.
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11.11.2022 00:05 Відповісти
а, тебе як п"яного кацапа мотиляє, ти не можеш тримати логичний ланцюжок, і ляпаєш, що зараз твій мозок вивалив як корова на асфальт?
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11.11.2022 08:08 Відповісти
а в тебе з памяттю туго? За Европу йдеться з початку треду, іж сахар якщо склероз!Або вертайся та перечитуй!
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11.11.2022 23:01 Відповісти
тобто ти визнаєш, що тебе як п"яного кацапа в дискусії мотиляє?
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12.11.2022 08:31 Відповісти
це ти визнав шо в тебе склєроз, бо не пам'ятаеш тему треду.
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12.11.2022 13:21 Відповісти
НАЧАСІ уже?
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07.11.2022 15:55 Відповісти
щось в останні дні ці "паркувальні інспектори" ПОСКАЗИЛИСЬ ...

евакуатори колонами їздять по місту і не встигають забирати автівки ...
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07.11.2022 17:46 Відповісти
Нема батальону монако на шо красіво жить в Європі, розуміти треба.
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08.11.2022 10:04 Відповісти
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