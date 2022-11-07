У Києві встановили тарифи на паркування: погодинно, абонементний талон на місяць та на день
Тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" у столиці діють від 7 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у КМДА.
Так, вартість паркування за 1 годину:
І зона – 35 гривень
ІІ зона – 25 гривень
ІІІ зона – 5 гривень.
- Абонементний талон на місяць:
І-ІІІ – 5733 гривні
І-ІІ – 5145 гривень
ІІ-ІІІ – 2940 гривень
ІІІ – 882 гривні.
- Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:
І-ІІІ – 390 гривень
І-ІІ – 350 гривень
ІІ-ІІІ – 250 гривень
ІІІ – 50 гривень.
- Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:
до години включно – 5 гривень
до 2 годин включно – 10 гривень
до 12 годин включно – 11 гривень
до 13 годин включно – 16 гривень
до 14 годин включно – 21 гривня
за добу – 22 гривні.
У КМДА підкреслили, що знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".
Будь ласка, зачекайте...
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