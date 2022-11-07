У Києві встановили тарифи на паркування: погодинно, абонементний талон на місяць та на день

Тарифи на користування майданчиками КП "Київтранспарксервіс" у столиці діють від 7 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у КМДА.

Так, вартість паркування за 1 годину:

І зона – 35 гривень

ІІ зона – 25 гривень

ІІІ зона – 5 гривень.

Абонементний талон на місяць:

І-ІІІ – 5733 гривні

І-ІІ – 5145 гривень

ІІ-ІІІ – 2940 гривень

ІІІ – 882 гривні.

Денний абонементний талон на легковий автомобіль з 08:00 до 22:00:

І-ІІІ – 390 гривень

І-ІІ – 350 гривень

ІІ-ІІІ – 250 гривень

ІІІ – 50 гривень.

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Паркування на спеціально обладнаних перехоплюючих майданчиках:

до години включно – 5 гривень

до 2 годин включно – 10 гривень

до 12 годин включно – 11 гривень

до 13 годин включно – 16 гривень

до 14 годин включно – 21 гривня

за добу – 22 гривні.

У КМДА підкреслили, що знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому можна в міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".