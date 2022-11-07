ЄС зробить все, щоб не дати Ірану постачати зброю до РФ, - Стано
На Тегеран чекатимуть наслідки за постачання зброї до Москви.
Про це на брифінгу в Брюсселі заявив спікер зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.
"Яке б військове обладнання не постачалося до Росії - це неприйнятно, і будуть наслідки, якщо держави-члени матимуть достатньо доказів, що це триває", - зазначив європейський чиновник.
Таким чином він відповів на питання щодо потенційних наслідків для Ірану в разі постачання РФ ракет малої та середньої дальності.
"Це стосується і дронів, і тренерів. Я можу знову згадати заяву G7, яка конкретно стосується тренерів та іранських дронів. Але всі інші поставки зброї, які використовуються в цій незаконній агресії... будуть вважатися підтримкою цієї незаконної агресії, і будуть необхідні наслідки", - підсумував Стано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Що?
2. І воно точно спрацює?
все. вам же написали.
2. І воно точно спрацює?
Нє
Точнісінько як у "Індіані Джонс":
- Ковчег в безопасности.
- От кого?
- Доктор Джонс, уверяю вас: над ним работают соответствующие специалисты высокой квалификации.
- Кто?
- Соответствующие специалисты высокой квалификации.
Доказательств мало что ли?
Наверно когда им на башку прилетит только поймут
(попитайте у Ізраїля.... він вам підкаже і як і куди і коли і чим і скільки.. ))