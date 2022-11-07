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Новини Війна
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ЄС зробить все, щоб не дати Ірану постачати зброю до РФ, - Стано

стано

На Тегеран чекатимуть наслідки за постачання зброї до Москви.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив спікер зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Кореспондент.

"Яке б військове обладнання не постачалося до Росії - це неприйнятно, і будуть наслідки, якщо держави-члени матимуть достатньо доказів, що це триває", - зазначив європейський чиновник.

Таким чином він відповів на питання щодо потенційних наслідків для Ірану в разі постачання РФ ракет малої та середньої дальності.

"Це стосується і дронів, і тренерів. Я можу знову згадати заяву G7, яка конкретно стосується тренерів та іранських дронів. Але всі інші поставки зброї, які використовуються в цій незаконній агресії... будуть вважатися підтримкою цієї незаконної агресії, і будуть необхідні наслідки", - підсумував Стано.

Також читайте: Армія РФ накопичує в Білорусі іранські дрони. Це велика проблема, - посол Пристайко

Автор: 

безпілотник (4211) Іран (2046) зброя (7477) ракети (4030) Євросоюз (13453) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+13
Просто будуть глибше обєспокоюватись?
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07.11.2022 15:03
+6
1. Що?

все. вам же написали.

2. І воно точно спрацює?

Нє
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07.11.2022 15:06
+6
Потужно, блд!
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07.11.2022 15:10
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Просто будуть глибше обєспокоюватись?
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07.11.2022 15:03 Відповісти
однозначно
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07.11.2022 15:04 Відповісти
ЄС вискаже найглибшу стурбованність в сторону ірану...та імпотентна ООН "це" підтримає....
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07.11.2022 15:22 Відповісти
А що ракети уже використовують? Та і мопедів стало менше. До речі,а Україна закрила підприємства Ірану?
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07.11.2022 16:07 Відповісти
ЄС зробить все, щоб не дати Ірану постачати зброю до РФ

1. Що?
2. І воно точно спрацює?
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07.11.2022 15:04 Відповісти
1. Що?

все. вам же написали.

2. І воно точно спрацює?

Нє
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07.11.2022 15:06 Відповісти
Ге ж...
Точнісінько як у "Індіані Джонс":

- Ковчег в безопасности.
- От кого?
- Доктор Джонс, уверяю вас: над ним работают соответствующие специалисты высокой квалификации.
- Кто?
- Соответствующие специалисты высокой квалификации.
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07.11.2022 15:18 Відповісти
"Яке б військове обладнання не постачалося до Росії - це неприйнятно, і будуть наслідки, якщо держави-члени матимуть достатньо доказів, що це триває", - зазначив європейський чиновник" Джерело:

Доказательств мало что ли?
Наверно когда им на башку прилетит только поймут
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07.11.2022 15:08 Відповісти
Потужно, блд!
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07.11.2022 15:10 Відповісти
розбомбить усі аеропортив Ірані? Зробить навколо Ірану великий рів з крокодилами і не буде випускати звідти вантажі?
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07.11.2022 15:13 Відповісти
чим розбомбити, асфальтом?
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07.11.2022 15:15 Відповісти
Еще порты и Каспий закопать
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07.11.2022 15:16 Відповісти
Давайте атакамс і storm shadow
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07.11.2022 15:19 Відповісти
Вдарят санкціями по санкціях .
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07.11.2022 15:21 Відповісти
Очень будут волноваться..прямо-волны поднимутся..А толку??То пишут, что готовится массированный удар ракетами, то опять звездёжь..Зачем по нам ядеркой??Когда и ракеты преуспели..(господи, прости)..
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07.11.2022 15:21 Відповісти
можливо не треба "все"... а треба одне-два але таке щоб унеможливлювало від слова зовсім
(попитайте у Ізраїля.... він вам підкаже і як і куди і коли і чим і скільки.. ))
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07.11.2022 15:22 Відповісти
Максимальне занепокоєння в студію!
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07.11.2022 15:23 Відповісти
Просто так стурбуються шо аятолли поховають свої яйолли.
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07.11.2022 15:36 Відповісти
если на дипломатическом уровне, то это, как рассказывать свинье о разнице между арабикой и робустой, она все равно предпочтет желуди..., если ирану пообещали помощь в ядерной программе, хрен его остановишь..., не факт, что русня обещание выполнит, но ради этого иран будет поставлять что угодно и сколько угодно...
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07.11.2022 15:40 Відповісти
то есть - нихуя .
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07.11.2022 16:07 Відповісти
 
 