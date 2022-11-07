Шмигаль про передачу "Мотор Січі" та 4 підприємств державі: Вони мають забезпечувати наші оборонні потреби

Акції п’яти стратегічно важливих підприємств України були примусово відчужені у власність держави. Відповідне рішення ухвалене за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,

Як відомо, йдеться про підприємства "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ".

"Продукція, яку виготовляють зазначені підприємства, критично необхідна для наших Збройних сил та енергетичного сектору. Тож вони мають забезпечувати оборонні потреби держави у воєнний час. Підприємства, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Робота підприємств, які на сьогодні не функціонували, буде відновлена. Працівники повернуться до виробничого процесу", - зауважив він.

"Українська економіка сьогодні на воєнних рейках. Усі ми працюємо задля нашої перемоги. І такі стратегічні підприємства також мають працювати на перемогу України", - додав прем'єр.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ" передадуть у власність держави. Секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що підприємства передано Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мотор Січ", "ЗТР", "АвтоКрАЗ", "Укрнафту" та "Укртатнафту" передали Міноборони, - Данілов