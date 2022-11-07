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Шмигаль про передачу "Мотор Січі" та 4 підприємств державі: Вони мають забезпечувати наші оборонні потреби

шмигаль

Акції п’яти стратегічно важливих підприємств України були примусово відчужені у власність держави. Відповідне рішення ухвалене за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,

Як відомо, йдеться про підприємства "Укрнафта", "Укртатнафта", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ".

"Продукція, яку виготовляють зазначені підприємства, критично необхідна для наших Збройних сил та енергетичного сектору. Тож вони мають забезпечувати оборонні потреби держави у воєнний час. Підприємства, які вже працювали, отримають більше замовлень та більше гарантій від держави щодо виробництва продукції. Робота підприємств, які на сьогодні не функціонували, буде відновлена. Працівники повернуться до виробничого процесу", - зауважив він.

"Українська економіка сьогодні на воєнних рейках. Усі ми працюємо задля нашої перемоги. І такі стратегічні підприємства також мають працювати на перемогу України", - додав прем'єр.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ" передадуть у власність держави. Секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що підприємства передано Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мотор Січ", "ЗТР", "АвтоКрАЗ", "Укрнафту" та "Укртатнафту" передали Міноборони, - Данілов

Автор: 

Мотор Січ (328) націоналізація (384) Укрнафта (929) Укртатнафта (272) АвтоКрАЗ (66) Шмигаль Денис (4606)


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Топ коментарі
+8
Зрозуміло, відновлення за рахунок бюджету, а потім суд, компенсації власникам.. це вже було.. наприклад як з приватбанком.
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07.11.2022 15:44
+5
Наконец-то озаботитлись оборонними потребами
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07.11.2022 15:45
+3
А коли українські активи рашистських мультимільйонерів й міліардерів націоналізують, або принаймні арештують і передадуть АРМА ?
Згідно переліку:
https://biz.censor.net/resonance/3371253/*********************************************************************************
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07.11.2022 15:56
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Зрозуміло, відновлення за рахунок бюджету, а потім суд, компенсації власникам.. це вже було.. наприклад як з приватбанком.
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07.11.2022 15:44 Відповісти
Звичайно, сьогодні тут вже обжували - це оренда, на кончених умовах...
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07.11.2022 22:08 Відповісти
Наконец-то озаботитлись оборонними потребами
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07.11.2022 15:45 Відповісти
Навряд. НПЗ потрібно відбудовувати майже "з нуля". Кошти на утримання всіх цих підприємств в буджеті МО на 2023-й рік не передбачені, а значить будуть урізати забезпечення ЗСУ (техніка, БК, одяг, захист і т.ін.). Плюс компенсації власникам з держбюджету.
Як на мене, то це - гарненька обгортка для "пиляння" бабла з бюджету МО.
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07.11.2022 16:19 Відповісти
А коли українські активи рашистських мультимільйонерів й міліардерів націоналізують, або принаймні арештують і передадуть АРМА ?
Згідно переліку:
https://biz.censor.net/resonance/3371253/*********************************************************************************
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07.11.2022 15:56 Відповісти
До таких ще залізницю та аеро треба додати.
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07.11.2022 15:58 Відповісти
А три роки що робили?!!! На асфальтах "руки гріли"!!! Зелепузики бісові!!!
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07.11.2022 16:01 Відповісти
Те саме що і п'ять "в лодці "Шатуна " шатали"
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07.11.2022 16:36 Відповісти
з вашим мля керівництвом на виході буде нуль, абсолютний
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07.11.2022 16:04 Відповісти
Для чого шмигалю робитий завод укрнафти контрольний пакет якого і так має уряд? А для того щоб за наші з вами гроші(гіперінфляцією) модернізувати бені завод,а по закінченню військового стану вручити....Це жесть..А заправки забули забрати укрнафти? Доречі державні тільки якимось чином у вічній власності палиці коломойського.Це зараз держава ені оплатить утримання заводу -якого він не утримував.
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07.11.2022 16:05 Відповісти
та ти шо, невже дійшло?
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07.11.2022 16:39 Відповісти
 
 