Понад 6 тисяч українських дітей депортували до РФ та на непідконтрольні Україні території

З 24 лютого до Росії та непідконтрольні Україні території було вивезено 6032 дитини. На них поширюються соціальні гарантії для депортованих дітей.

Про це повідомила керівниця управління Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Олена Вихор в ефірі марафону Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

"Але мушу уточнити — це не тільки ті діти, які були депортовані до РФ, а на територію, непідконтрольну українській владі. Фактично це діти України, викрадені солдатами Росії й вивезені на територію, де не діють закони як України, так і гуманності. 4 листопада ввечері ми отримали інформацію про те, що 12 дітей з олешківського дитбудинку-інтернату, де знаходяться діти з інвалідністю, були вивезені на так зване оздоровлення до Сімферопольського району. Тобто ще 12 діток з інвалідністю стали жертвами геноциду, який вчиняє Росія проти народу України", - розповіла Вихор.

За її словами, якщо російський уряд не дотримається термінів повернення дітей до України, то такі діти підпадають під категорію депортованих.

"На них поширюються соціальні гарантії для депортованих дітей. Звернутися про такі факти можуть не обов’язково батьки. Це можуть бути сусіди, знайомі, З’ясовувати усіма засобами, де дитина", — зауважила керівниця управління Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини.

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