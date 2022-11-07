Організація молдовського експрезидента Додона за пів року отримала з Росії $300 тисяч, - ЗМІ

Неурядова організація "Молдовсько-російський діловий союз" експрезидента Ігоря Додона з жовтня 2021 року по квітень 2022 року отримала з Росії шість траншів на $300 тисяч, які супроводжувалися заявами проти Заходу або на підтримку відносин з РФ.

Такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі з RISE Moldova та Центру "Досьє", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти отримали доступ до операцій з банківського рахунку громадської організації "Ділова Росія" у 2021 та 2022 роках. З’ясувалося, що з жовтня 2021 року по квітень 2022 року з цього рахунку на молдовський рахунок організації Додона переказали понад 20 млн російських рублів - це близько $300 тисяч.

Причому майже кожний транш супроводжується антизахідними чи проросійськими заявами експрезидента Молдови та його соратників.

Гроші на російський рахунок "Ділової Росії" іноді надходили від сина колишнього генпрокурора Росії Ігоря Чайки. США включили Чайку до списку санкцій за те, що в операціях Кремля "компанії Чайки використали як прикриття для перекачування грошей політичним партіям Молдови, що співпрацюють з ним", а "деякі з цих незаконних засобів кампанії були призначені для хабарів та шахрайства на виборах".

Також читайте: В Молдові - антиурядові протести. Влада каже, за ними стоїть РФ

Чайка на сайті "Ділової Росії" зазначений як бізнес-посол "Ділової Росії" у Молдові та Придністров'ї.

Зараз Додон залишається під домашнім арештом через звинувачення у держзраді й корупції. Між тим, його партія соціалістів проводить антиурядові мітинги у Молдові.