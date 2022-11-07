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Новини
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Організація молдовського експрезидента Додона за пів року отримала з Росії $300 тисяч, - ЗМІ

додон

Неурядова організація "Молдовсько-російський діловий союз" експрезидента Ігоря Додона з жовтня 2021 року по квітень 2022 року отримала з Росії шість траншів на $300 тисяч, які супроводжувалися заявами проти Заходу або на підтримку відносин з РФ.

Такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі з RISE Moldova та Центру "Досьє", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти отримали доступ до операцій з банківського рахунку громадської організації "Ділова Росія" у 2021 та 2022 роках. З’ясувалося, що з жовтня 2021 року по квітень 2022 року з цього рахунку на молдовський рахунок організації Додона переказали понад 20 млн російських рублів - це близько $300 тисяч.

Причому майже кожний транш супроводжується антизахідними чи проросійськими заявами експрезидента Молдови та його соратників.

Гроші на російський рахунок "Ділової Росії" іноді надходили від сина колишнього генпрокурора Росії Ігоря Чайки. США включили Чайку до списку санкцій за те, що в операціях Кремля "компанії Чайки використали як прикриття для перекачування грошей політичним партіям Молдови, що співпрацюють з ним", а "деякі з цих незаконних засобів кампанії були призначені для хабарів та шахрайства на виборах".

Також читайте: В Молдові - антиурядові протести. Влада каже, за ними стоїть РФ

Чайка на сайті "Ділової Росії" зазначений як бізнес-посол "Ділової Росії" у Молдові та Придністров'ї.

Зараз Додон залишається під домашнім арештом через звинувачення у держзраді й корупції. Між тим, його партія соціалістів проводить антиурядові мітинги у Молдові.

Автор: 

Молдова (2075) росія (65379) Додон Ігор (127)


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Топ коментарі
+9
300 тисяч за рік? дешева циганська лош@р@
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07.11.2022 15:53
+6
С колесницы пал Дадон -
Охнул раз, - и умер он.

(А. С. Пушкин)
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07.11.2022 15:46
+5
Нещасна росія, ніхто її не любить від щирого серця, доводиться користуватися послугами повій.
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07.11.2022 15:49
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С колесницы пал Дадон -
Охнул раз, - и умер он.

(А. С. Пушкин)
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07.11.2022 15:46 Відповісти
А молдовський Додон, виявилося, ще той гондон
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07.11.2022 15:49 Відповісти
Нещасна росія, ніхто її не любить від щирого серця, доводиться користуватися послугами повій.
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07.11.2022 15:49 Відповісти
Та рашка і там постійно підстрікає людей проти президента. На мітинги хотять одні руакаговорящие пенсіонери. Скрізь свій грязний ніс суне.
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07.11.2022 16:30 Відповісти
Ну тепер зрозуміло чого він за *уйла "дупу дере"! Запитання інше, що то бляха-муха за санкції якщо *уйло ще може грошима розкидатися?!!!
Санкції мають бути такі щоб там вже голодні бунти були!!!
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07.11.2022 15:51 Відповісти
vseh urodov vrode etovo Дадонa treba deportuvati na ih urodinu - bez prava vozvarshatsa🤬
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07.11.2022 15:52 Відповісти
300 тисяч за рік? дешева циганська лош@р@
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07.11.2022 15:53 Відповісти
це те що знайшли
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07.11.2022 18:23 Відповісти
Соссію можна любити тільки за гроші.
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07.11.2022 15:55 Відповісти
Дешовка. За ношенные трусы готов деду сраку лизать
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07.11.2022 15:56 Відповісти
у нас тоже вокруг мертвечука хороводы водили, пока рашка не напала..., допрыгаются и молдаване...
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07.11.2022 16:08 Відповісти
 
 