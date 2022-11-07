Атомникам Запорізької АЕС підвищать надбавки до окладів на 50% за роботу в окупації, - Енергоатом

Наступного року українським атомникам Запорізької АЕС підвищать надбавки до окладів на 50%. Нині вони вже отримують надбавку за роботу під окупацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Енергоатом.

"Українські атомники продовжують мужньо працювати в умовах окупації ворогом найбільшої в Європі – Запорізької АЕС. Попри тортури та шантаж, до яких вдаються рашисти, персонал станції залишається вірним Україні та навіть у найскладніших ситуаціях на своєму, енергетичному, фронті захищає українську ЗАЕС, яка й надалі працюватиме згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі", - наголошують у відомстві.

Сьогодні, 7 листопада президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін підписав рішення щодо підвищення надбавки до окладів робітникам тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Від 1 січня 2023 року на 50% збільшать надбавки до окладів атомникам, які відмовилися підписувати контракти з фейковим товариством "Експлуатаційна організація Запорізької АЕС", яким керує Росатом.

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Повідомляється, що підприємство високо цінує зусилля працівників станції, які продовжують забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку під час окупації та тиску рашистів.

10 квітня усім працівникам ЗАЕС вже встановили щомісячні надбавки - 20% від окладів.

"Наразі сума нарахованих надбавок становить уже близько 500 млн грн і зберігається на спеціальному рахунку. Виплата повних нарахованих сум буде здійснена чинному персоналу ВП ЗАЕС одноразово у день звільнення станції від окупантів", - роз'яснили в Енергоатомі.

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