У Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно збивають іранські дрони-камікадзе, - ОВА

У Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють та збивають іранські дрони-камікадзе.

Про це повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук в ефірі інформаційного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Результат протидії дронам зараз сягає майже 100%. Так, іноді ще долітають. Але, для того, щоб ударити одним або двома дронами, вони випускають 15-20", - зазначив пресофіцер.

За словами Плетенчука, окупанти вже зрозуміли, що їм не вдається успішно атакувати "Шахедами" Миколаїв, через що дрони почали "облітати" місто, якщо ціль знаходиться далі.

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