У Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно збивають іранські дрони-камікадзе, - ОВА
У Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють та збивають іранські дрони-камікадзе.
Про це повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук в ефірі інформаційного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Результат протидії дронам зараз сягає майже 100%. Так, іноді ще долітають. Але, для того, щоб ударити одним або двома дронами, вони випускають 15-20", - зазначив пресофіцер.
За словами Плетенчука, окупанти вже зрозуміли, що їм не вдається успішно атакувати "Шахедами" Миколаїв, через що дрони почали "облітати" місто, якщо ціль знаходиться далі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар07.11.2022 16:04 Відповісти Мені подобається 10
Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар07.11.2022 16:05 Відповісти Мені подобається 5
Snart
показати весь коментар07.11.2022 16:10 Відповісти Мені подобається 6
Vika Lysenko
показати весь коментар07.11.2022 16:25 Відповісти Мені подобається 6
Татьяна Лебедик #493269
показати весь коментар07.11.2022 16:27 Відповісти Мені подобається 4
Огусто
показати весь коментар07.11.2022 17:14 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль