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У Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно збивають іранські дрони-камікадзе, - ОВА

дрони

У Миколаєві створили спеціальні екіпажі, які успішно полюють та збивають іранські дрони-камікадзе.

Про це повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук в ефірі інформаційного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Результат протидії дронам зараз сягає майже 100%. Так, іноді ще долітають. Але, для того, щоб ударити одним або двома дронами, вони випускають 15-20", - зазначив пресофіцер.

За словами Плетенчука, окупанти вже зрозуміли, що їм не вдається успішно атакувати "Шахедами" Миколаїв, через що дрони почали "облітати" місто, якщо ціль знаходиться далі.

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Автор: 

Миколаїв (1809) дрони (4762)


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Вдалого полювання.
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07.11.2022 16:04 Відповісти
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07.11.2022 16:05 Відповісти
Так, був збір коштів на 6 пікапів відносно нещодавно. Приємно, що ефективно працюють! Слава ЗСУ
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07.11.2022 16:10 Відповісти
Генерал Марченко на своём месте‼️👍❤️💙
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07.11.2022 16:25 Відповісти
А про Марчелло ні слова...Ну-ну...
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07.11.2022 16:27 Відповісти
Ух сьогодні в обід і гупали. І після обіду навалювали браво так.
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07.11.2022 17:14 Відповісти
 
 