Україні відомо, що Іран постачатиме РФ балістичні ракети. Це нова загроза, - ГУР

Українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

Про це заявили заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький та речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Ми знаємо, що відповідні домовленості вже досягнуті", - зауважив Скібіцький.

Ігнат теж сказав, що Росія домовилися не лише про 2400 безпілотників з Ірану, а й про балістичні ракети.

"Про балістичні ракети теж з'явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленостей. Як само вони будуть доставлені в Росію, вже не важливо. Ми бачимо, що є повітряне сполучення регулярне Москви з Тегераном, так само Каспійське море…", - сказав він.

Ігнат не зміг уточнити, скільки Іран може поставити цих балістичних ракет, він переадресував це питання ГУР: "Ймовірно, не потрібно оприлюднювати зараз цю інформацію, вона в певних кабінетах є".

"Є сам факт, що вони будуть, що це ракети з дальністю 300 та 700 кілометрів… Це нова загроза так само, як і "Shahed". На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім як знищення їх фізичного ще на стадії запуску. Я думаю, що і вище військове керівництво, і наші партнери вже над цим питанням працюють, шукають ефективні шляхи щодо протидії цим новим загрозам", - додав Ігнат.

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І Скібіцький, і Ігнат констатують, що Україна не має ефективного захисту від іранських ракет, які вражають цілі на набагато вищих швидкостях, ніж крилаті ракети або безпілотники, або від аналогічних російських ракет "Іскандер".

Скібіцький сказав "The Economist", що у жовтні росіяни запустили 25 "Іскандерів". Україна змогла перехопити лише три. Так само беззахисною є Україна і перед гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які Росія встановила на деяких своїх бойових літаках.

Ігнат на брифнгу сказав, що Росія останніми днями не використовувала ракети "Іскандер" - імовірно, через те, що вже використовує недоторканний запас їх.

"За оцінками Скібіцького, у Росії залишилося всього 120 "Іскандерів". Інші джерела називають кількість "Кінжалів" близько 40. Однак, поповнивши свої запаси за рахунок іранців, Росія може подвоїти свої атаки", - пише "The Economist".

Офіційні особи в Києві кажуть, що Україна потребує зброї, здатної збивати балістичні ракети, такі як американська система "Patriot".

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Вони також хочуть мати ракети більшої дальності, такі як американські "ATACMS", які вони сподіваються використовувати для нанесення ударів по командних центрах за сотні кілометрів у тилу ворога.