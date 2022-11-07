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Новини Війна
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Україні відомо, що Іран постачатиме РФ балістичні ракети. Це нова загроза, - ГУР

ракети,іран,балістичні

Українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

Про це заявили заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький та речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Ми знаємо, що відповідні домовленості вже досягнуті", - зауважив Скібіцький.

Ігнат теж сказав, що Росія домовилися не лише про 2400 безпілотників з Ірану, а й про балістичні ракети.

"Про балістичні ракети теж з'явилася інформація, що Росія все ж досягла домовленостей. Як само вони будуть доставлені в Росію, вже не важливо. Ми бачимо, що є повітряне сполучення регулярне Москви з Тегераном, так само Каспійське море…", - сказав він.

Ігнат не зміг уточнити, скільки Іран може поставити цих балістичних ракет, він переадресував це питання ГУР: "Ймовірно, не потрібно оприлюднювати зараз цю інформацію, вона в певних кабінетах є".

"Є сам факт, що вони будуть, що це ракети з дальністю 300 та 700 кілометрів… Це нова загроза так само, як і "Shahed". На ці балістичні ракети треба якось реагувати, їх треба знищувати. Їх треба знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою в нас немає ефективних засобів боротьби, крім як знищення їх фізичного ще на стадії запуску. Я думаю, що і вище військове керівництво, і наші партнери вже над цим питанням працюють, шукають ефективні шляхи щодо протидії цим новим загрозам", - додав Ігнат.

Також читайте: ЄС зробить все, щоб не дати Ірану постачати зброю до РФ, - Стано

І Скібіцький, і Ігнат констатують, що Україна не має ефективного захисту від іранських ракет, які вражають цілі на набагато вищих швидкостях, ніж крилаті ракети або безпілотники, або від аналогічних російських ракет "Іскандер".

Скібіцький сказав "The Economist", що у жовтні росіяни запустили 25 "Іскандерів". Україна змогла перехопити лише три. Так само беззахисною є Україна і перед гіперзвуковими ракетами "Кинджал", які Росія встановила на деяких своїх бойових літаках.

Ігнат на брифнгу сказав, що Росія останніми днями не використовувала ракети "Іскандер" - імовірно, через те, що вже використовує недоторканний запас їх.

"За оцінками Скібіцького, у Росії залишилося всього 120 "Іскандерів". Інші джерела називають кількість "Кінжалів" близько 40. Однак, поповнивши свої запаси за рахунок іранців, Росія може подвоїти свої атаки", - пише "The Economist".

Офіційні особи в Києві кажуть, що Україна потребує зброї, здатної збивати балістичні ракети, такі як американська система "Patriot".

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Вони також хочуть мати ракети більшої дальності, такі як американські "ATACMS", які вони сподіваються використовувати для нанесення ударів по командних центрах за сотні кілометрів у тилу ворога.

Автор: 

Іран (2046) ракети (4030) росія (65379) Скібіцький Вадим (293) Ігнат Юрій (789)


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Топ коментарі
+8


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07.11.2022 16:23
+7
що ж будемо сидіти та чекати..., 30 років сиділи та ще посидімо...
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07.11.2022 16:11
+7
тому зараз ,відносно ,тимчасове затишшя..ракети рашисти чекають..взимку знищувати інфраструктуру України..)(уйло побачив ефективність обстрілів по енергетиці
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07.11.2022 16:13
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а де ж сс20 сатана? де південмаш? срака з"іла??
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07.11.2022 16:08 Відповісти


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07.11.2022 16:23 Відповісти
"Спасибо " 🦠73% и их режиму предателей :"нужно только перестать стрелять" , "договоримся по-середине"! Удивляет , как здравомыслящие , понимающие ситуацию патриоты , общественные деятели и высший комсостав ,не протестовали и молча наблюдали до последнего 24 февраля ?
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07.11.2022 16:35 Відповісти
що ж будемо сидіти та чекати..., 30 років сиділи та ще посидімо...
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07.11.2022 16:11 Відповісти
Знову про нездатність захисту проти Ірану....може просто шукати альтернативни, кожний день одне і теж. Європа що не дасть передати зброю, Україна, що беззахисна і це на 9 місяці війни..
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07.11.2022 16:12 Відповісти
тому зараз ,відносно ,тимчасове затишшя..ракети рашисти чекають..взимку знищувати інфраструктуру України..)(уйло побачив ефективність обстрілів по енергетиці
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07.11.2022 16:13 Відповісти
Х..йло знав,що буде,коли інфраструктуру знищити. Дивно,що тільки зараз 5 підприємств перевели до Міноборони для допомоги ЗСУ. Думаю, що зе усе ще чекає на очі путіна
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07.11.2022 16:17 Відповісти
осінь-зима...прагнення схилити Україну до перемовин.
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07.11.2022 16:59 Відповісти
Як виявилось, диктатури роблять більше кращої зброї, ніж демократії.
Тому що всі ресурси диктатур спрямовані саме на створення зброї.
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07.11.2022 16:15 Відповісти
Більше - так. Дешевшої - так. Кращої - це вже спірне ствердження.
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07.11.2022 16:23 Відповісти
Може більше, але точно не краще.
Інакше демократій би вже не існувало.
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07.11.2022 16:23 Відповісти
Діюча гіперзвукова зброя є тільки у росії і Китаю.
Нещодавно була тривожна стаття, що американська армія виявляється не готовою до великої війни, а Китай нарощує темпи підготовки набагато швидше США.
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07.11.2022 16:25 Відповісти
А ви точно знаєте що у штатах є прозапас.
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07.11.2022 16:29 Відповісти
Судячи з усього, не густо там.
Після закінчення Холодної війни всі військові розробки у світі, крім країн-диктатур, пригальмувались. Тепер їм доведеться наздоганяти, але як це пояснити розслабленим за тридцять років виборцям?
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07.11.2022 16:30 Відповісти
Секретне тренування росіских чмобіків ))
https://twitter.com/antiputler_news/status/1589598819079319553
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07.11.2022 16:22 Відповісти
Які санкції проти Ірану застосував наш український уряд?Дипломатичну місію у тегерані вже прикрили чи ще працює?
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07.11.2022 16:42 Відповісти
а ми будемо сбивати їхні ракети нашими асфальтовими - 100% попаданіе.
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07.11.2022 17:21 Відповісти
Це дуже складна ракета яку німці побудували 80 років тому назад,
нашим інженерам нізащо не зробити такі ракети 😆
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07.11.2022 18:13 Відповісти
 
 