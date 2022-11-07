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Новини Війна
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У НАТО і ЄС обговорюють можливі перемовини з РФ після визволення Україною Херсона, - La Repubblica

нато,єс

Закриті консультації між Вашингтоном і Брюсселем передбачаються короткострокове переговорне вікно з Росією, яке може виникнути після звільнення Україною Херсона.

Про це повідомляє італійська газета La Repubblica, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У розмовах, які циркулюють між лідерами НАТО та співрозмовниками з ЄС відштовхуються від припущення, що російські війська зараз перебувають під тиском.

"Вони не здатні успішно реагувати на український наступ. Їх реакція зосереджена в оборонному ключі на руйнуванні інфраструктури - електрики, води, мостів, доріг, будівництві потрійної лінії окопів і використанні природних бар'єрів, таких як річка Дніпро. Мета - уповільнити просування українських військ. Херсон - це не просто місто: вирішальне для доступу до моря і фундаментальне для контролю над водними ресурсами і річковим транспортом. Відвоювати його означало б назавжди змінити напрямок конфлікту" - зазначає видання.

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Саме тому зі США - через Брюссель - надходить меседж, який також є запрошенням для української влади: якщо і коли Херсон буде повернутий, тоді можна починати переговори. З позиції сили, а не слабкості.

Зазначається, що Білий дім вперше почав гіпотетично припускати конкретний шлях такого типу. Однак зараз, без Херсона, такий шлях неможливий.

"Ще й тому, що починати переговори на цьому етапі означало б лише дати московській армії час на реорганізацію. Словом, спочатку треба закріпити деякі стратегічні наріжні камені" - зазначає видання.

Більше того, є два фундаментальних аспекти, на яких адміністрація США наголошує у щоденних обмінах думками з союзниками по НАТО. Перший стосується російської загрози застосування тактичних ядерних бомб. Хоча це вважається формою стримування, яка наразі не є активною, вона все ще залишається ризиком, якого слід уникати. Також тому, що в такому випадку не тільки майже неминуче буде широкомасштабна реакція із застосуванням звичайних озброєнь, але й стане важко стримати нервозність деяких союзників, таких як поляки, які зараз представляють партнера ЄС, найбільш близького до Вашингтона у військовому відношенні.

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Інша проблема стосується відносин з Китаєм. "З втратою Херсона криза колишньої Червоної армії стане очевидною. На даний момент для Сполучених Штатів повна поразка Путіна матиме гірший результат: передача контролю над Росією Китаю. Це було б все одно, що кинутися з вогню в полум'я. Тому краще мати ворожого лідера, з синцями, але незалежного від Пекіна" - зазначає видання.

Автор: 

НАТО (6463) перемовини (2923) росія (65379) Євросоюз (13453)


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Топ коментарі
+32
Які нафіг перемовини до того як москалі заберуться з нашої землі ? шоб дати їм оговтатися ?

З.І. Сподіваюсь фейк (
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07.11.2022 16:22
+20
І ще одне підтвердження того, що з росією рахуються лише через наявність ядерної зброї.
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07.11.2022 16:20
+19
А я не рахуюсь з гучними викидами цієї газети бо не в перше вони пишуть кацапську херню !
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07.11.2022 17:14
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07.11.2022 20:16 Відповісти
Скоріш за все то не США та Брюсель, а то наші колаборанти з ОПи дають сигнали через США та Брюсель, що вони не проти до кінця таки відпрацювати оманський транш...
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07.11.2022 21:08 Відповісти
Не варто звільняти Херсон. Спочатку треба звільнити Генічеськ.
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07.11.2022 21:20 Відповісти
Це вброс який неяк не опирається на статью в "Republica". Такої статті в Републіці я не знайшов. Це вже не вперший раз. У попередньому випадку був неправильний переклад ключової фрази у статті у газеті "Вошингтон Пост". Зміст статті в тому, що Україні варто провести переговори після зміни Путлера при владі в країні. А досі на переговори йти не варто.
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07.11.2022 21:38 Відповісти
"США призывают на переговоры" и "США призывают на переговоры с позиции силы" - - это две совершенно разные новости.
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07.11.2022 21:50 Відповісти
Република это лайно Берлускони.
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07.11.2022 23:19 Відповісти
Щось цієї статті не можу знайти в джерелі. Українська правда навела посилання на сам сайт, а не на статтю. Якщо її таки нема, то Зелені задумали, щось дуже негарне, а такими вкидами намагаються перекласти відповідальність на союзників. Знову тхне гидотою, але їм не звикати.
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07.11.2022 23:24 Відповісти
Поки окурок при владі, то НАТО ніколи з мордором не домовиться. Та й Китай вже побачив все, що йому було потрібно.
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08.11.2022 01:54 Відповісти
Замочіть свого фюрера в кремлівському сортирі, виведіть орду за кордон 1991 року, так як заморожених російських грошей недостатньо для відбудови України - це єдине питання для обговорення - скільки орда повинна доплатити за розруху.
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08.11.2022 03:19 Відповісти
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
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08.11.2022 03:32 Відповісти
Маленьке уточнення-"після визволення ВСІЄЇ території України"...
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08.11.2022 03:49 Відповісти
Престарелый маразматик мечтает о мире с пуйлом.
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08.11.2022 07:28 Відповісти
Ну що, те про що давно говорилося, зустріч по середині і звичайно зберегти ***** лице, звісно все за наш рахунок.
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08.11.2022 08:53 Відповісти
Хватит предавать Украину и навязывать Украине условия Путина. Ни каких переговоров с Путиным, только капитуляция России на условиях Украины и ее союзников.
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08.11.2022 09:08 Відповісти
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