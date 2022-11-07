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Резніков про передачу "Мотор Січі" і 4 підприємств державі: Це не націоналізація, а вилучення майна на час воєнного стану

резніков

Відчуження у власність держави акцій АТ "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатора", "АвтоКрАЗа", "Укрнафти", "Укртатнафти" не є націоналізацією.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не є націоналізацією, не використовуйте цей термін. Це прямо вилучення майна на час воєнного стану - це абсолютно різні правові форми", - сказав він.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що у воєнний час держава має право та зобов'язана приймати відповідні рішення.

Відповідаючи на запитання про можливість такого вилучення стосовно інших підприємств, він зазначив: "Це залежатиме від того, наскільки вони впливатимуть на той стан, в якому перебуватиме наша держава".

Раніше повідомлялося, що "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ" передадуть у власність держави. Секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що підприємства передано Міноборони.

Також читайте: Шмигаль про передачу "Мотор Січі" та 4 підприємств державі: Вони мають забезпечувати наші оборонні потреби

Автор: 

Мотор Січ (328) націоналізація (384) Укрнафта (929) Укртатнафта (272) АвтоКрАЗ (66) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+22
ох крутять зелені аферисти
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07.11.2022 16:24
+20
Або спочатку відремонтувати-модернізувати державним коштом, а потім повернути власнику. Ну не хоче Бєня за свої гроші відбудовувати НПЗ, не хоче!
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07.11.2022 16:30
+18
О, божечки, а ми подумали дійсно....а воно он що, ПОЗИЧИЛИ??? Шоб потім за це дєнюшек отдать...ВИ ТАМ ЩО ЗОВСІМ, ПАДЛИ???
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07.11.2022 16:27
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ох крутять зелені аферисти
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07.11.2022 16:24 Відповісти
пропонуєш залишити Бене, Жеваго, Богусоаєву, Григоришину? Чи маєш третій варіант?
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07.11.2022 18:19 Відповісти
по закону треба все робити.А то за наш кошт відбудують і коломойчські через суд повернуть назад.
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08.11.2022 10:00 Відповісти
так і зробили по закону. По закону воєнного часу! Тепер "Мотор Січ" буде українські гелікоптери ремонтувати, а не ховати лопаті. Чим ти не вдоволений?
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08.11.2022 11:43 Відповісти
а до націоналізації що заважало "українські гелікоптери ремонтувати"?Чи просто борги його на міноборони повісити хочуть?
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08.11.2022 12:25 Відповісти
і "законом " там і не пахне
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08.11.2022 12:36 Відповісти
Надо забрать то «навсегда».

После военной Украине придётся создавать свой оборонный комплекс с нуля.
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07.11.2022 23:19 Відповісти
О, божечки, а ми подумали дійсно....а воно он що, ПОЗИЧИЛИ??? Шоб потім за це дєнюшек отдать...ВИ ТАМ ЩО ЗОВСІМ, ПАДЛИ???
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07.11.2022 16:27 Відповісти
Або спочатку відремонтувати-модернізувати державним коштом, а потім повернути власнику. Ну не хоче Бєня за свої гроші відбудовувати НПЗ, не хоче!
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07.11.2022 16:30 Відповісти
Правильно...і ще ж - якщо по такій схемі отримувати майно, то який дідько там робитиме інвентаризацію, що там є що нема? Х.З? Нє, це просто СХЕМАТОЗ
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07.11.2022 16:33 Відповісти
Цікаво, а як зараз справи з "МоторСіч"? По Запоріжжю дуже часто прилітали С300 у промзону. Щось здається, що більшої частини цехів вже фізично не існує.
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07.11.2022 16:28 Відповісти
борги теж вилучили?

на час воєнного стану?
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07.11.2022 16:29 Відповісти
Ви і літак Мрія теж вилучили
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07.11.2022 16:31 Відповісти
І "Мрія"... і все що зараз роблять і робили "ЗЕчмошники" все за класиком...
Кварта самогону? у тимчасове використанння? Будь ласка отримайте!!!!
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07.11.2022 16:51 Відповісти
Кузню на Рибальському у олігарха Тігіпка забули вилучити. Колись там виготовляли багато військової продукції
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07.11.2022 16:43 Відповісти
Як і Ленінську кузню в іншого олігарха
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07.11.2022 18:29 Відповісти
Топ комментарий. Заставили улыбнуться.
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07.11.2022 20:50 Відповісти
Типу заберу лісапед потім коли колеса прикрутиш ,а ху..й в рот не хатітє гаспада ларєчнікі!
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07.11.2022 16:50 Відповісти
міністр проФФесор. Укрнафта вся знищена, давайте її за рік ,два відновимо і віддамо Коломійші))
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07.11.2022 16:51 Відповісти
Ну ось і нова схема. Кал через суди зріже компенсацію, а потім зелебобіки йому усе повернуть.
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07.11.2022 16:53 Відповісти
30 років Україною "керують" шахраї та пройдисвіти.
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07.11.2022 17:04 Відповісти
"вилучення майна на час воєнного стану" - тобто пiд час вiйни цi непрацюючи пiдприемства буде утримувати держава, а потiм вiддасть назад?
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07.11.2022 17:11 Відповісти
Отож бо. Вилучають придатне до використання майно, а не металобрухт щоб його відремонтувати за рахунок бюджету і передати назад олігарху і ще всім народом вибачитись, що мокшанська ракета попала. Качайте бабло і далі на здоров'я із збитками у звітності
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07.11.2022 18:34 Відповісти
с великим інтересом прочитав про перехід промисловості Великобританії під час війни,- ніхто націоналізацією чи тимчасовим вилученням не займався, так перехід на військові рейки був, також і заводи Крупа ніхто не забирав, за що Крупа і судили в Нюрберзі, теж саме і в США,- авіазаводи всі частні, правда в Англії була спроба прибрати вугільну промисливість під міністерство єнергетики, та в неї требо було стільки вкласти, що швидко відмовилися від цієї дурні, вилучалися авто та техника під потреби арміїї, так волонтери стільки навизли її що вдосталь, от ремонтувати її ніхто не буде
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07.11.2022 17:24 Відповісти
Як буде далі? держава відремонтує, поставить нове обладнання, а потім приватизують нові олігархи, або повернуть старим за гарні гроші в офшорам. Зробимо їх ще раз - як і раніше актуально. Слідкуйте за руками Бєні - як вони поступлять із Укранафтою. Призначили Чернишова начальником Нафтогазу неспроста.
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07.11.2022 17:30 Відповісти
рускомовні таблички і рекламу в Одесі змінить спочатку, ну а подім міністерству оборони передавайте підприємства і унікальний завод феросплавів завод в Нікополі
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07.11.2022 17:33 Відповісти
Націоналізація - це поверненя украінського державного майна ,яке ця мерзота ( Бєня , Ахмєт та інша нечисть ) розікрала зо 30 років , ДТЕК теж треба повернути у державну власність ,поки Путлєр з Ахмєтом його зовім не знищили ?
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07.11.2022 17:54 Відповісти
Дтик це не підприємство, а корпоративна холдингова структура з такою назвою на папері. Забирати потрібно всі обл та теплокомуненерго
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07.11.2022 18:38 Відповісти
А кому належать він енергопідприємства -арметівський ДТЕК , він їх вкрав в 90 роки,1
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08.11.2022 13:43 Відповісти
Потрібно забрати ці підприємства у ахметівської де-тик
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09.11.2022 19:37 Відповісти
Як взагалі можна було пороздавати кртитично важливі підприємства
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07.11.2022 18:03 Відповісти
гарне питання...на тому і стоїть українська Держава 30 років
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07.11.2022 18:22 Відповісти
Шахер-махер... це така страховка, якщо путін поцілить в підприємство то його відремонтують за наші кошти і передадуть бені
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07.11.2022 18:08 Відповісти
А шо скаже товарісчь Шабунін?
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07.11.2022 18:41 Відповісти
Це тіпа війни повертати будуть
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07.11.2022 19:17 Відповісти
Ну вот и все ВАЗелиновские Дэбилы, зашивайте пердаки, все вернется на круги своя, то бишь бене, пинчуку и ахмету хозяевам Оманского Осла...
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07.11.2022 19:38 Відповісти
Знову хитросплетені нагло крадуть наші гроші, з наших податків. Не може злодій утримувати вкрадене підприємство повина бути націоналізація. Крапка
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07.11.2022 19:54 Відповісти
 
 