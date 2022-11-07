Резніков про передачу "Мотор Січі" і 4 підприємств державі: Це не націоналізація, а вилучення майна на час воєнного стану

Відчуження у власність держави акцій АТ "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатора", "АвтоКрАЗа", "Укрнафти", "Укртатнафти" не є націоналізацією.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це не є націоналізацією, не використовуйте цей термін. Це прямо вилучення майна на час воєнного стану - це абсолютно різні правові форми", - сказав він.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що у воєнний час держава має право та зобов'язана приймати відповідні рішення.

Відповідаючи на запитання про можливість такого вилучення стосовно інших підприємств, він зазначив: "Це залежатиме від того, наскільки вони впливатимуть на той стан, в якому перебуватиме наша держава".

Раніше повідомлялося, що "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ" передадуть у власність держави. Секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що підприємства передано Міноборони.

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