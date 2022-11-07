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"Ситуація в Одесі обурлива": мовний омбудсмен Кремінь просить мера Труханова прибрати вивіски російською

мова,одеса,російська

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням демонтувати вивіски, таблички, зовнішню рекламу та інші носії інформації, розміщені лише недержавною мовою.

Інформація на вивісках, табличках та інших носіях інформації має подаватись державною мовою і за потреби дублюватися іншими мовами – тому мовний омбудсмен попросив Труханова внести цю норму до правил благоустрою Одеси та інших актів. Кремінь звертається до Трухнова з таким проханням уже вдруге, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду

"Ще в лютому 2022 року був надісланий відповідний лист щодо необхідності вжиття заходів із недопущення порушення на території міста Одеси вимог Закону в частині розміщення інформації для загального ознайомлення, а також зовнішньої реклами лише недержавною мовою.

Проте станом на сьогодні ні відповіді, ні відповідних дій немає", – зазначив Тарас Кремінь у листі.

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З 16 січня 2020 року, відповідно до статті 32 Закону про державну мову, вся реклама має бути виконана українською мовою, нагадує мовний омбудсмен.

Однак на його адресу продовжують надходити скарги щодо російськомовних вивісок, табличок, реклами в Одесі.

Ці дані підтверджує моніторинг, проведений одеськими активістами, який показав, що зі 150 перевірених ними магазинів, кожен другий порушує мовне законодавство.

"Ситуація щодо дотримання мовного законодавства в Одесі вкрай обурлива і несприятлива ще й у світлі того, що влада РФ використовує російську мову як один із інструментів геополітичної експансії. Мовне питання є одним із головних у веденні Російською Федерацією війни проти України.

Отже – розміщена з порушеннями зовнішня реклама на вулицях і проспектах наших міст повинна бути прибрана. Це – вимога Закону. Це – вимога часу. Це – одна із запорук перемоги України", – наголошує Тарас Кремінь.

Автор: 

Одеса (5476) українська мова (834) російська мова (308) Труханов Геннадій (378) Кремінь Тарас (152)


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Топ коментарі
+32
Воно все життя готувалося до зустрічі русського міра і катьку береже як собака.
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07.11.2022 17:04
+28
Самий прикол на каналі Freedom. Коли на язик переводять співучу мову. І нікому, ніхто, ні до чого.
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07.11.2022 16:57
+23
Чесно, народ, говоріть по кухнях як хочте ( хоча порядна людина має знати свою мову), а от все інше, реклама, офіційні джерела інформації, ТВ і тд має бути виключно українською. Не знаєте - то вчіть!
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07.11.2022 17:12
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Самий прикол на каналі Freedom. Коли на язик переводять співучу мову. І нікому, ніхто, ні до чого.
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07.11.2022 16:57 Відповісти
там перевертнів дохрєна.Гарантую що чекали рускі мір і працювали б на окупантів,зберігали канал для зустрічі орди..щоб при любих розкладах свою дупу зберегти..там той сопливий кісєльов за стільки років навіть не намагається говорити українською/засланий козачок/ таких вербують за років 10-15.
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07.11.2022 17:10 Відповісти
Зверніть увагу. На українських телеканалах чомусь не перекладають з псячої на українську.
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07.11.2022 17:45 Відповісти
Самий прикол, коли паршивий скот КИЯНИ до сих пір ведуть будинкові пабліки рос мовою, діти говорять рос мовою і так далі - а на будь-які зауваження відповідають, мовляв, я спасал беременних котіков в печерской теробороне 24 февраля - от****** со своей мовой
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07.11.2022 17:56 Відповісти
Зараз набіжить захисників кацапської...
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07.11.2022 17:00 Відповісти
Потрібність кожної посади визначається її доцільністю.Мовному омбудсмену доцільніше зараз перебувати на фронті...
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07.11.2022 17:02 Відповісти
100 відсотків! Щось багато умників та активістів раптово знайшлось! А чому такі активні в чаті і не на фронті?
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07.11.2022 17:35 Відповісти
А , ты ,с окопа строчишь?
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07.11.2022 17:43 Відповісти
Мені 59 років . Але якщо я стану потрібен Вітчизні , то пійду в окопи!
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07.11.2022 18:04 Відповісти
А поки що пійди в сраку спам.
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07.11.2022 18:45 Відповісти
Воно все життя готувалося до зустрічі русського міра і катьку береже як собака.
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07.11.2022 17:04 Відповісти
Одеса відзначилась.... ..осередок рашизму і колабораціонізму..жирно живуть
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07.11.2022 17:06 Відповісти
Ти б свою пельку затулив ! Ти, вовчара, спочатку знайди Одесу на мапі, потім приідь та спрямуй на цвинтар. І Там ти, га..о побачив велику кількість свіжих могил Героів Одеси , що за тебе, тва..о, загинули ! Поки ти тут хрень пишеш ! Я найліпше не приіджай ! Не треба своіма брудними ногами топтати землю цього Великого Міста! Геть паску..о! Слава Героям!
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07.11.2022 17:33 Відповісти
молодець!
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07.11.2022 17:38 Відповісти
Отже, їхні смерті даремеі якщо є такі захисники кацапської недрмови.
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07.11.2022 22:12 Відповісти
*недомови.
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07.11.2022 22:16 Відповісти
Мало одеської вати спалили.
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07.11.2022 17:07 Відповісти
вони себе позиціонують як нейтральний статус..ґєшефт-при любій владі
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07.11.2022 17:12 Відповісти
їх рускомирівці і підпалили, щоб звинуватити проукраїнських громадян і влаштувати на цьому фоні погром. Це ж русскій мір, забити своїх "для дела" для них не проблема. За 8 місяців війни русскіє вже стільки разів продемонстрували цей свій стиль, коли звинувачують українців в своїх гріхах, і намогаються підставити.
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07.11.2022 17:18 Відповісти
Труханов струхнув і памятник Катькє обніс саркофагом - типу прийдуть браття кацапи, вони
оцінять його дбайливе ставлення до памятника катькє.
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07.11.2022 17:09 Відповісти
Чесно, народ, говоріть по кухнях як хочте ( хоча порядна людина має знати свою мову), а от все інше, реклама, офіційні джерела інформації, ТВ і тд має бути виключно українською. Не знаєте - то вчіть!
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07.11.2022 17:12 Відповісти
вчіть? якшо воно все життя в Україні живе і брезгливо ставиться до всього українського..Невже ви думаєте,зараз таких немає, у відносно тихих місцях країни
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07.11.2022 17:15 Відповісти
а що нам тепер все своє життя нікчемам підпорядковувати, бо вони вивчитися не хочуть?
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07.11.2022 17:19 Відповісти
я цього не казав.
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07.11.2022 17:24 Відповісти
Є, всякі є і «нє всьо так однозначно» теж є. Тільки хер на них, нам своє робити і не дозволяти їм пищати в органах влади, вони мають сидіти як таргани і зменшуватись в популяції. Але більшість зараз розуміють хто є хто і це надихає
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07.11.2022 17:25 Відповісти
війна з 2014 року.Ви вважаєте шось суттєво змінилось? ОПЗЖ-прокремлівські медіа--колаборанти- та ін наволоч.. та навіть зараз йде повномасштабна війна,то замість того шоб проводити чистку та виганяти ,робити дійсно люстрацію,в ВРаді ті самі персонажі
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07.11.2022 17:36 Відповісти
Я думаю, що змінилося. Люди змінилися, навіть лояльний до оркостану Харків змінився. Звичайно є ті хто тирить гуманітарку, веде подвійну гру і тд, але їх стало і стане меньше. Великі ризики бути повішеним за ноги. Та і світ нас так в 2014 не підтримував, зараз інша ситуація як не крути
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07.11.2022 18:20 Відповісти
Якщо Труханов не виконує свої обов'язки ТАК ВИЖЕНІТЬ ЙОГО .
Якщо хтось пам'ятає то Труханов проросійський політик і він колишній депутат партії регіонів яка зараз заборонена.
То чому ця людина керує ? Людям які колись були в партії регіонів взагалі треба заборонити влаштовуватись на державні служби.
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07.11.2022 17:13 Відповісти
в бубен стучать надо спочатку перед просьбами..
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07.11.2022 17:17 Відповісти
громадянин іншої держави та ще й держави-терористки може бути мером? Ми такі лояльні, хоч до рани прикладай, що тут скажеш, ну дууже хороший мер для будь-якої влади, навіть аваков не був таким добрим міністром, як труханів є мером.
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07.11.2022 17:21 Відповісти
Давай, Кремінь, запалюй ці російськомовні пердаки! Вжарь підарам!
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07.11.2022 17:35 Відповісти
В Харькове весь внутренний документооборот в кп города на русском.
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07.11.2022 18:10 Відповісти
Так напевно всюди де сидить проросійська погань.
Славне місто Дніпро, мер Філатов мудак пам'ятник пушкіну прибирати не хоче, культурна спадщина каже, хай міністерство убирає. Як демонтувати історічні будівлі та бруківку асвальтувати тут йому міністерство непоміха, а тут спадщина. Коли вже ці всі тварі станут спадщиною?! Доречі в Харкові таж фігня, одна школа...
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07.11.2022 18:19 Відповісти
Тарас Креминь прав на все 100%.Молодец!!!
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07.11.2022 18:21 Відповісти
От жеж, та ще, пілятська Одеса. Ну, недаремно вони скіки років вибирають мером любителя руского мира - він не так давно і домовлятися пропонував з рифой, якшо Миколаїв паде.
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07.11.2022 18:33 Відповісти
Міськраду Одеси, начолі з Трухановим відправити копати шанці під Бахмутом, може після цього до них дійде, що живуть (поки ще ) в Україні, а як хочуть в "Рускій мір" то нехай копають в Магадан. Apropos- поки ще жиють...
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07.11.2022 18:50 Відповісти
Цілком згодна із попередніми дописувачами, що Одеса - далеко не єдиний порушник мовного законодавства. Плюс, якщо розглядати ще й вивіски з назвами магазинів / фірм тощо, то виявиться, що, мабуть, немає в нас жодного населеного пункту, який не був би порушником. І ще одна проблема, яка мені як філологу дуже болить - це якість української мови у міському мовному пейзажі. Що вулична реклама, що вивіски нерідко з такими грубими помилками і кальками з російської, що просто, даруйте, кров з очей. Тобто роботи на мовному фронті у нас іще непочатий край...
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07.11.2022 18:56 Відповісти
Головне Кремiнь "дуже вчасно" робить перевiрки. Завтра в окопи до вiйскових помчить - перевiряти на якiй мовi вони Батькiвщину захищають
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07.11.2022 20:57 Відповісти
Де в Законі про це? Ти - цапський провокатор
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07.11.2022 21:08 Відповісти
Мабудь захищають мовою своєї батьківщини чи мовою батьківщиеи кацапів? Тоді питання яка їхня батьківщина.
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07.11.2022 22:36 Відповісти
А навіщо просити? Є закон, є покарання за його невиконання. Хай подає в суд
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07.11.2022 21:07 Відповісти
потрібно прибрати труханова та Ко, вивіски потім самі відпадуть
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07.11.2022 21:32 Відповісти
Підкажить будь ласка, як будуть ті міста українською мовою?
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07.11.2022 23:40 Відповісти
Які "ті"?
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07.11.2022 23:55 Відповісти
Ті шо у горі на початку опусу.
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08.11.2022 00:03 Відповісти
Наказывать законом и деньгами.
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07.11.2022 23:57 Відповісти
 
 