Прокуратура повідомила про підозру чиновникам окупаційної влади Запорізької області та екскерівнику ПрАТ "Мелітопольгаз"

Підозру оголошено так званому "председателю Совета министров ВГА Запорожской области", двом його заступникам, "министру промышленности и энергетики", а також генеральному директору "ГУП "Мелитопольгаз".

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, в березні 2022 року збройні сили РФ, здійснивши окупацію частини території Запорізької області, у тому числі м. Мелітополь, утворили на цій території псевдодержавні органи, а саме "Военно-гражданскую администрацию Запорожской области", "Совет министров ВГА Запорожской области" та інші фейкові установи", - йдеться в повідомленні.

Органи столичної прокуратури задокументували злочинну діяльність трьох громадян РФ та двох громадян України, які, перебуваючи на керівних посадах в органах окупаційної влади, організовують та контролюють роботу псевдодержавних установ, а також здійснюють заходи з незаконного відчуження майна українських підприємств та захоплення ключових об’єктів інфраструктури на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Виконуючи злочині накази, зловмисники здійснили від'єднання електропостачання та газорозподільних мереж на тимчасово окупованих територіях Запорізької області від систем України з їхньою подальшою інтеграцією у системи РФ.

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