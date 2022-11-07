Верещук до міжнародних організацій: "Вчасність допомоги багато в чому визначає її цінність"

В Ужгороді віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук провела нараду з представниками територіальних громад Закарпаття та міжнародних гуманітарних організацій, які працюють в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції в телеграмі.

Під час заходу посадовиця наголосила: минулий досвід міжнародних організацій багато в чому застарів. Існуючі алгоритми їхньої роботи також часто не відповідають масштабам викликів і швидкості подій. Фактично, зараз ми разом з міжнародниками створюємо новий досвід і нові стандарти гуманітарного реагування.



Віцепрем’єрка закликала міжнародних гуманітарних операторів звернути увагу на реальні строки проєктів і дедлайни.

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"Ви маєте віддавати пріоритет проєктам зі швидкою віддачею, ставити реалістичні строки та чітко витримувати дедлайни. Вчасність допомоги багато в чому визначає її цінність", – зауважила Ірина Верещук.



Крім того, обговорювалось питання облаштування місць довготривалого проживання ВПО в області. На жаль, відповідних проєктів нині замало й реалізуються вони надто повільно.



Віцепрем’єрка закликала міжнародні організації щільніше координуватися з ОВА, бути більш практичними, не розпорошуватись на дрібні або нереальні проєкти.



"Я дуже прошу діяти швидше! Дедлайни! Це важливо! Це головне!" – наголосила Ірина Верещук.

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