Верещук до міжнародних організацій: "Вчасність допомоги багато в чому визначає її цінність"
В Ужгороді віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук провела нараду з представниками територіальних громад Закарпаття та міжнародних гуманітарних організацій, які працюють в області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції в телеграмі.
Під час заходу посадовиця наголосила: минулий досвід міжнародних організацій багато в чому застарів. Існуючі алгоритми їхньої роботи також часто не відповідають масштабам викликів і швидкості подій. Фактично, зараз ми разом з міжнародниками створюємо новий досвід і нові стандарти гуманітарного реагування.
Віцепрем’єрка закликала міжнародних гуманітарних операторів звернути увагу на реальні строки проєктів і дедлайни.
"Ви маєте віддавати пріоритет проєктам зі швидкою віддачею, ставити реалістичні строки та чітко витримувати дедлайни. Вчасність допомоги багато в чому визначає її цінність", – зауважила Ірина Верещук.
Крім того, обговорювалось питання облаштування місць довготривалого проживання ВПО в області. На жаль, відповідних проєктів нині замало й реалізуються вони надто повільно.
Віцепрем’єрка закликала міжнародні організації щільніше координуватися з ОВА, бути більш практичними, не розпорошуватись на дрібні або нереальні проєкти.
"Я дуже прошу діяти швидше! Дедлайни! Це важливо! Це головне!" – наголосила Ірина Верещук.
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Повтори її людям, яки втратили житло і живуть по три сім'ї в квартирі, в той час як ви займаєтесь ремонтом доріг!
а вчасно робити свою справу, за яку отримуєш зарплатню і маєш звітувати про виконання - то таке??
а заздалегідь розраховувати і передбачувати, а значить вміти керувати і прогнозувати ризики і мати план як діяти щоби їх применшити або ліквідувати - то таке???
як жеж забелемкали неспроможні ні на що (окрім особистого збагачення) базікали і брехуни...
Якщо коротко.
https://chas.news/current/zvyazkova-yak-irina-vereschuk-pererosla-masshtabi-ravi-ruskoi-ta-stala-politikom-vseukrainskogo-masshtabu Зв'язок з Тарасом Козаком - власником каналів Медведчука. Королем контрабанди на західній митниці
https://sprotyv.org/vereshhuk-v-tisnyh-stosunkah-z-kremlivskoyu-propagandystkoyu-ahmetovoyu-a-2015-rotsi-yizdyla-z-neyu-v-moskvu/ Зв'язок з російськими пропагандистами з видання «Рускій Репортер» Лейбіним та Ахмедовою, яка називала Верещук подругою. До сьогодні Верещук в переписці підтримує цей зв'язок, https://myrotvorets.news/arkhivy-myrotvortsia-vereshchuk-i-kremlivs/ підтверджено сайтом «Миротоврець».В інтерв'ю російським сайтам відзначилась https://akcenty.life/iryna-vereshchuk-potrapyla-v-spysok-sluhy-narodu-za-kvotoiu-surkova/ відвертою маніпулятивною, властивою медведчуківськми спікерам, ватною риторикою .
Часті виступи майжеhttps://sprotyv.org/vereshhuk-jde-u-mery-kyyeva-dosye-ta-guchni-skandaly-antymajdan-robota-na-rosiyu-ta-medvedchuka/ прописка на каналах Медведчука - ЗІК, 112, НьюзВанЄ інформація, що її громадянський чоловік https://www.facebook.com/watch/?v=376468539996480 Михайло Кухаренко був серед "альфівців" , які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.Також її чоловік, зараз - зам. керівника ЦСО «А» СБУ, https://www.facebook.com/mykhailo.makaruk/posts/3115671398551447 пов'язаний з російською ФСБшною «Альфою» та продуктом ФСБ - сектою Аллатра, де вже засвітилась і Верещук.
https://sprotyv.org/vereshhuk-dala-interv-yu-sekti-yaka-vvazhaye-putina-ryativnykom-yakyj-ob-yednaye-slov-yan/ Отже маємо тісний зв'язок з ФСБщною сектою АлатРа, просування в Україні цієї тоталітарної https://sprotyv.org/ruh-allatra-propaganda-******-do-brats-kogo-narodu-v-och-kuvann-mes-yakiy-divom-shozhiy-na-put-na-myrotvorets-news/ секти - продукту російських спецслужб.https://akcenty.life/iryna-vereshchuk-potrapyla-v-spysok-sluhy-narodu-za-kvotoiu-surkova/ Інтерв'ю російським пропагандистам, просування антинатівських наративів.
https://sprotyv.org/ministr-oborony-iryna-vereshhuk-druzhba-z-rosijskymy-propagandystamy-
Також її чоловік, зараз - зам. керівника ЦСО «А» СБУ, https://www.facebook.com/mykhailo.makaruk/posts/3115671398551447 пов'язаний з російською ФСБшною «Альфою» та продуктом ФСБ - сектою Аллатра, де вже засвітилась і Верещук.
https://sprotyv.org/vereshhuk-dala-interv-yu-sekti-yaka-vvazhaye-putina-ryativnykom-yakyj-ob-yednaye-slov-yan/ Отже маємо тісний зв'язок з ФСБщною сектою АлатРа, просування в Україні цієї тоталітарної https://sprotyv.org/ruh-allatra-propaganda-******-do-brats-kogo-narodu-v-och-kuvann-mes-yakiy-divom-shozhiy-na-put-na-myrotvorets-news/ секти - продукту російських спецслужб. https://akcenty.life/iryna-vereshchuk-potrapyla-v-spysok-sluhy-narodu-za-kvotoiu-surkova/ Інтерв'ю російським пропагандистам, просування антинатівських наративів.
https://sprotyv.org/ministr-oborony-iryna-vereshhuk-druzhba-z-rosijskymy-propagandystamy-medvedchuk-surkov-sekta-allatrra-antymajdan-antynato/