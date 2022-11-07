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Новини
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Верещук до міжнародних організацій: "Вчасність допомоги багато в чому визначає її цінність"

верещук

В Ужгороді віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук провела нараду з представниками територіальних громад Закарпаття та міжнародних гуманітарних організацій, які працюють в області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції в телеграмі.

Під час заходу посадовиця наголосила: минулий досвід міжнародних організацій багато в чому застарів. Існуючі алгоритми їхньої роботи також часто не відповідають масштабам викликів і швидкості подій. Фактично, зараз ми разом з міжнародниками створюємо новий досвід і нові стандарти гуманітарного реагування.

Віцепрем’єрка закликала міжнародних гуманітарних операторів звернути увагу на реальні строки проєктів і дедлайни.

Також читайте: Потребуємо тисячі генераторів для місць компактного проживання переселенців, - Верещук

"Ви маєте віддавати пріоритет проєктам зі швидкою віддачею, ставити реалістичні строки та чітко витримувати дедлайни. Вчасність допомоги багато в чому визначає її цінність", – зауважила Ірина Верещук.

Крім того, обговорювалось питання облаштування місць довготривалого проживання ВПО в області. На жаль, відповідних проєктів нині замало й реалізуються вони надто повільно.

Віцепрем’єрка закликала міжнародні організації щільніше координуватися з ОВА, бути більш практичними, не розпорошуватись на дрібні або нереальні проєкти.

"Я дуже прошу діяти швидше! Дедлайни! Це важливо! Це головне!" – наголосила Ірина Верещук.

Читайте: За зиму ще 400 тисяч людей можуть переміститись із зони бойових дій, - Верещук

Автор: 

гуманітарна допомога (995) переселенці (981) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+18
Щось повилазило знову. Не до добра. Строче **********.
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07.11.2022 17:22
+16
Чудова фраза!
Повтори її людям, яки втратили житло і живуть по три сім'ї в квартирі, в той час як ви займаєтесь ремонтом доріг!
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07.11.2022 17:26
+16
В якій країні світу політик який запустив агресора на територію своєї країни і надалі займає свою високу посаду.
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07.11.2022 17:38
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Щось повилазило знову. Не до добра. Строче **********.
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07.11.2022 17:22 Відповісти
І чому її одразу не записали в Квартал-95?
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07.11.2022 19:03 Відповісти
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07.11.2022 17:24 Відповісти
главреду не впадлу шавку медведчукчи пиарить?
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07.11.2022 17:25 Відповісти
Чудова фраза!
Повтори її людям, яки втратили житло і живуть по три сім'ї в квартирі, в той час як ви займаєтесь ремонтом доріг!
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07.11.2022 17:26 Відповісти
зевлада залучає побільше пустобрьохів, всяких і непотрібних -верещучок, абдрістовічєй, пібздоляків.
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07.11.2022 17:27 Відповісти
тобто...тепер допомогу не просять а вимагають????
а вчасно робити свою справу, за яку отримуєш зарплатню і маєш звітувати про виконання - то таке??
а заздалегідь розраховувати і передбачувати, а значить вміти керувати і прогнозувати ризики і мати план як діяти щоби їх применшити або ліквідувати - то таке???
як жеж забелемкали неспроможні ні на що (окрім особистого збагачення) базікали і брехуни...
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07.11.2022 17:28 Відповісти
Випаде в Карпатах сніг...повилазять "ВПО" з лижами..Гойраааа!аж до рання!сміх.розваги...Ой.чуть не забув..шампанське салюти на Новий рік!
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07.11.2022 17:30 Відповісти
Красти менше треба! То менше залежатимемо від зовнішньої допомоги!
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07.11.2022 17:31 Відповісти
Ти вже допомогла!!! З'їзди на Чонгар, хаб перевір!!!
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07.11.2022 17:33 Відповісти
Дехто вчасно розмінував Чонгар та відрапортував за запущені шатли до Криму…
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07.11.2022 17:34 Відповісти
Ця лярва зранку, мабуть, дзеркало цілує - так сама собі подобається. Як у фільмі - висунули та забули засунути.
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07.11.2022 17:36 Відповісти
віцепрем'єрка-міністерка краще б хоч щось робила, бодай щось. Та збирать листя що з дерев попадало і то вже більше користі було б, ніж оце верещання.
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07.11.2022 17:37 Відповісти
В якій країні світу політик який запустив агресора на територію своєї країни і надалі займає свою високу посаду.
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07.11.2022 17:38 Відповісти
"...Птица Говорун отличается умом и сообразительностью..." Літаюча Верещук крутіше - відрізняється відсутністю і того і другого.
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07.11.2022 17:39 Відповісти
"Ми влада безвідповідальних **********, які прийшли до влади з метою брехати і красти, "клали з прибором" на законодавство і конституцію України, і за гроші продали Україну та її інтереси, але західні партнери повинні дотримуватись духу і букви закону, і ЗОБОВʼЯЗАНІ (якогось ***) надавати допомогу Україні"

Якщо коротко.
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07.11.2022 17:41 Відповісти
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07.11.2022 18:04 Відповісти
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07.11.2022 18:05 Відповісти
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07.11.2022 18:08 Відповісти
Ирка, а шо же ты и твой шеф, Вова ОбоСанныч своевременно ВСУ не помогали, аж с мая 2019 года? Да и с 24 февраля 2022 по сей день не помогаете?
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07.11.2022 18:08 Відповісти
Міністр оборони Ірина Верещук? Дружба з російськими пропагандистами, Медведчук, Сурков, секта АллатрРа, "антимайдан", антиНАТО

https://chas.news/current/zvyazkova-yak-irina-vereschuk-pererosla-masshtabi-ravi-ruskoi-ta-stala-politikom-vseukrainskogo-masshtabu Зв'язок з Тарасом Козаком - власником каналів Медведчука. Королем контрабанди на західній митниці

https://sprotyv.org/vereshhuk-v-tisnyh-stosunkah-z-kremlivskoyu-propagandystkoyu-ahmetovoyu-a-2015-rotsi-yizdyla-z-neyu-v-moskvu/ Зв'язок з російськими пропагандистами з видання «Рускій Репортер» Лейбіним та Ахмедовою, яка називала Верещук подругою. До сьогодні Верещук в переписці підтримує цей зв'язок, https://myrotvorets.news/arkhivy-myrotvortsia-vereshchuk-i-kremlivs/ підтверджено сайтом «Миротоврець».В інтерв'ю російським сайтам відзначилась https://akcenty.life/iryna-vereshchuk-potrapyla-v-spysok-sluhy-narodu-za-kvotoiu-surkova/ відвертою маніпулятивною, властивою медведчуківськми спікерам, ватною риторикою .

Часті виступи майжеhttps://sprotyv.org/vereshhuk-jde-u-mery-kyyeva-dosye-ta-guchni-skandaly-antymajdan-robota-na-rosiyu-ta-medvedchuka/ прописка на каналах Медведчука - ЗІК, 112, НьюзВанЄ інформація, що її громадянський чоловік https://www.facebook.com/watch/?v=376468539996480 Михайло Кухаренко був серед "альфівців" , які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.Також її чоловік, зараз - зам. керівника ЦСО «А» СБУ, https://www.facebook.com/mykhailo.makaruk/posts/3115671398551447 пов'язаний з російською ФСБшною «Альфою» та продуктом ФСБ - сектою Аллатра, де вже засвітилась і Верещук.

https://sprotyv.org/vereshhuk-dala-interv-yu-sekti-yaka-vvazhaye-putina-ryativnykom-yakyj-ob-yednaye-slov-yan/ Отже маємо тісний зв'язок з ФСБщною сектою АлатРа, просування в Україні цієї тоталітарної https://sprotyv.org/ruh-allatra-propaganda-******-do-brats-kogo-narodu-v-och-kuvann-mes-yakiy-divom-shozhiy-na-put-na-myrotvorets-news/ секти - продукту російських спецслужб.https://akcenty.life/iryna-vereshchuk-potrapyla-v-spysok-sluhy-narodu-za-kvotoiu-surkova/ Інтерв'ю російським пропагандистам, просування антинатівських наративів.

https://sprotyv.org/ministr-oborony-iryna-vereshhuk-druzhba-z-rosijskymy-propagandystamy-
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07.11.2022 18:08 Відповісти
недотрах**на лесбіянка
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07.11.2022 18:28 Відповісти
Цей гермофродит не хоче глянути на себе в дзеркало і спитати, ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР..І чому сталося 24 лютого???Наволоч медведчуківська..
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07.11.2022 18:39 Відповісти
Тут головне централізовано пилять допомогу, а не ''роспорошувати'' по людях
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07.11.2022 18:54 Відповісти
Медведчуківська підстилка. За все прийдеться відповісти...
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07.11.2022 19:23 Відповісти
Громадянський чоловік Верещук https://www.facebook.com/watch/?v=376468539996480 МИХАЙЛО КУХАРЕНКО був серед "альфівців" , які 18 лютого 2014 року спалили будинок Профспілок.

Також її чоловік, зараз - зам. керівника ЦСО «А» СБУ, https://www.facebook.com/mykhailo.makaruk/posts/3115671398551447 пов'язаний з російською ФСБшною «Альфою» та продуктом ФСБ - сектою Аллатра, де вже засвітилась і Верещук.

https://sprotyv.org/vereshhuk-dala-interv-yu-sekti-yaka-vvazhaye-putina-ryativnykom-yakyj-ob-yednaye-slov-yan/ Отже маємо тісний зв'язок з ФСБщною сектою АлатРа, просування в Україні цієї тоталітарної https://sprotyv.org/ruh-allatra-propaganda-******-do-brats-kogo-narodu-v-och-kuvann-mes-yakiy-divom-shozhiy-na-put-na-myrotvorets-news/ секти - продукту російських спецслужб. https://akcenty.life/iryna-vereshchuk-potrapyla-v-spysok-sluhy-narodu-za-kvotoiu-surkova/ Інтерв'ю російським пропагандистам, просування антинатівських наративів.

https://sprotyv.org/ministr-oborony-iryna-vereshhuk-druzhba-z-rosijskymy-propagandystamy-medvedchuk-surkov-sekta-allatrra-antymajdan-antynato/
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08.11.2022 11:33 Відповісти
 
 