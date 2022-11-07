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ЄС за низкою напрямків залежить від Китаю більше, ніж від російського газу, - Боррель

боррель

Європейський Союз має працювати над зменшенням залежності від поставок рідкоземельних елементів китайського виробництва, яка навіть більша, ніж залежність ЄС від поставок викопних російських енергоресурсів.

Про це зазначив високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів G7, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай відіграє вирішальну роль у багатьох ланцюгах постачання, і наша залежність від КНР у стратегії "зеленої" трансформації навіть вища, ніж від викопного палива з Росії. На частку Китаю припадає до 90 відсотків наших потреб у магнії, 90 відсотків потреб у рідкоземельних елементах, на частку Китаю припадає 80 відсотків сонячних батарей, що використовуються в ЄС. Ми маємо зменшити цю надмірну залежність, розв'язати проблеми вразливості та підвищити стійкість. Ми будемо продовжувати взаємодію щодо відносин з Китаєм із нашими партнерами, включаючи G7", - написав Боррель.

Він зазначив, що після 20 з’їзду КПК, який затвердив Сі Цзіньпіна як керівника партії на третій термін, Китай очевидно проводитиме "більш рішучу" зовнішню політику. Зокрема, додаткова напруга у Тайванській протоці може мати особливо руйнівний вплив на відносини між ЄС і Китаєм. З огляду на це, ЄС має бути готовим до будь-якого сценарію майбутніх подій.

Боррель нагадав, що для ЄС Китай залишається ключовим економічним партнером, головним конкурентом та системним суперником. При цьому значення конкуренції та суперництва суттєво зростають останнім часом, хоча ЄС і Китай співпрацюють у ключових сферах, що становлять взаємний інтерес, включаючи мир та безпеку, глобальну охорону здоров’я, зміни клімату та охорона довкілля, що набуває особливого значення з огляду на кліматичну конференцію ООН COP 27, що розпочинається у Єгипті.

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"Ми маємо забезпечити правове поле для діяльності наших компаній, що діють у Китаї, та пересвідчитися, що наша залежність не перетвориться на вразливість", - додав високий представник ЄС.

За його словами, складна ситуація з правами людини в Китаї є причиною найбільших суперечностей у його відносинах з ЄС. При цьому ЄС закликає Китай дотримуватися міжнародних та правових зобов’язань, включаючи дотримання прав людини в провінції Сіньцзян, на Тибеті та у Внутрішній Монголії. Ці питання представники ЄС порушують під час зустрічі з китайськими партнерами на всіх рівнях.

Автор: 

газ (10455) Китай (4621) росія (65379) Євросоюз (13453) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Можете самі собі подякувати.
Все як у доктора Франкенштейна.
Людина створила монстра, монстр знищив людину…
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07.11.2022 17:30
+4
Орбану, меркель, берлускони, и прочей ***** спасибо скажите
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07.11.2022 17:31
+4
така залежність це нормально. Тому,що існує таке поняття як глобальна економіка,взємозалежність. Кожна країна щось виробляє,продає, і купує у інших того чого немає, неможливо зараз все виробляти і мати своє. Всі залежать один від одного. Друге діло,що ніхто не очікував,що в 2022 році ще є окремі держави які будуть вести себе як аборигени, і в такому випадку така залежність уже є неприпустимою, потрібно думати про альтернативін варіанти
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07.11.2022 17:49
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Можете самі собі подякувати.
Все як у доктора Франкенштейна.
Людина створила монстра, монстр знищив людину…
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07.11.2022 17:30 Відповісти
Орбану, меркель, берлускони, и прочей ***** спасибо скажите
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07.11.2022 17:31 Відповісти
дешева рибка,але ****** юшка...
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07.11.2022 17:32 Відповісти
ЄС за низкою напрямків залежить від Китаю більше, ніж від російського газу.

ЄС з залежить від Китаю і від Росії, -якщо іншими словами.

А Росія "дружить" з Китаєм проти ЄС, США...
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07.11.2022 17:33 Відповісти
Значить треба в себе починати проводити добування рідкоземельних елементів
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07.11.2022 17:36 Відповісти
така залежність це нормально. Тому,що існує таке поняття як глобальна економіка,взємозалежність. Кожна країна щось виробляє,продає, і купує у інших того чого немає, неможливо зараз все виробляти і мати своє. Всі залежать один від одного. Друге діло,що ніхто не очікував,що в 2022 році ще є окремі держави які будуть вести себе як аборигени, і в такому випадку така залежність уже є неприпустимою, потрібно думати про альтернативін варіанти
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07.11.2022 17:49 Відповісти
з точки зору економіки нормальна, з точку зору теперишніх реалій не дуже. Все ж таки диверсифікація завжди повинна бути
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07.11.2022 18:13 Відповісти
90 відсотків залежність нормально? Та ти шо!
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08.11.2022 05:35 Відповісти
Ну, и накуя вы это сами породили?
Ааааа, бабло от сверхприбылей от использования крайне дешёвой рабочей силы Китая оченятка затулило!
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07.11.2022 17:54 Відповісти
Залежність же не одностороння. А взагалі доля 80-90% занадто велика.
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07.11.2022 18:32 Відповісти
З чим я вас і вітаю, голожопі багатії. Англія вумнічка
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07.11.2022 18:50 Відповісти
усі казали на паРашу, мовляв вона на глиняних ногах, а виявляється, що така міцна та розвинена Європа та ще мильна булька. ще трохи і вже Китай та паРаша будуть санкції накладати на озабоченців європейських.
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07.11.2022 19:27 Відповісти
Ибо нефиг было складывать все яйца в одну корзину и делать из Китая монополиста. Головой думать когда-то начнете? Размещали десятилетиями производства в Китае, газ покупали в мордоре и сидели на попе ровно, пока жареный петух не клюнул. Вместо нытья сейчас начинайте выводить технологические предприятия в разные страны. Да, дорого и время нужно, но избавитесь от зависимости.
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07.11.2022 19:45 Відповісти
 
 