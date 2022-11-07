ЄС за низкою напрямків залежить від Китаю більше, ніж від російського газу, - Боррель

Європейський Союз має працювати над зменшенням залежності від поставок рідкоземельних елементів китайського виробництва, яка навіть більша, ніж залежність ЄС від поставок викопних російських енергоресурсів.

Про це зазначив високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів G7, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай відіграє вирішальну роль у багатьох ланцюгах постачання, і наша залежність від КНР у стратегії "зеленої" трансформації навіть вища, ніж від викопного палива з Росії. На частку Китаю припадає до 90 відсотків наших потреб у магнії, 90 відсотків потреб у рідкоземельних елементах, на частку Китаю припадає 80 відсотків сонячних батарей, що використовуються в ЄС. Ми маємо зменшити цю надмірну залежність, розв'язати проблеми вразливості та підвищити стійкість. Ми будемо продовжувати взаємодію щодо відносин з Китаєм із нашими партнерами, включаючи G7", - написав Боррель.

Він зазначив, що після 20 з’їзду КПК, який затвердив Сі Цзіньпіна як керівника партії на третій термін, Китай очевидно проводитиме "більш рішучу" зовнішню політику. Зокрема, додаткова напруга у Тайванській протоці може мати особливо руйнівний вплив на відносини між ЄС і Китаєм. З огляду на це, ЄС має бути готовим до будь-якого сценарію майбутніх подій.

Боррель нагадав, що для ЄС Китай залишається ключовим економічним партнером, головним конкурентом та системним суперником. При цьому значення конкуренції та суперництва суттєво зростають останнім часом, хоча ЄС і Китай співпрацюють у ключових сферах, що становлять взаємний інтерес, включаючи мир та безпеку, глобальну охорону здоров’я, зміни клімату та охорона довкілля, що набуває особливого значення з огляду на кліматичну конференцію ООН COP 27, що розпочинається у Єгипті.

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"Ми маємо забезпечити правове поле для діяльності наших компаній, що діють у Китаї, та пересвідчитися, що наша залежність не перетвориться на вразливість", - додав високий представник ЄС.

За його словами, складна ситуація з правами людини в Китаї є причиною найбільших суперечностей у його відносинах з ЄС. При цьому ЄС закликає Китай дотримуватися міжнародних та правових зобов’язань, включаючи дотримання прав людини в провінції Сіньцзян, на Тибеті та у Внутрішній Монголії. Ці питання представники ЄС порушують під час зустрічі з китайськими партнерами на всіх рівнях.