На Херсонщині росіяни підірвали вишки зв’язку українських операторів та готують провокативні обстріли населених пунктів, - ГУР
Рашисти розсилають СМС-повідомлення жителям тимчасово окупованих районів Херсонської області, які користуються послугами мобільного зв’язку російських операторів. В них повідомляється про начебто намір командування ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Відтак, міститься заклик евакуюватись на лівий берег. Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Є висока вірогідність здійснення найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони. Очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег.
Протягом трьох діб через Каховську ГЕС ідуть змішані колони військової техніки зс рф з боку СМТ Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра). Більшість машин це тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Відзначається, що окрім побутової техніки окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон.
Відбувається масове мародерство в населених пунктах правобережжя. Зокрема, в Бериславському районі окупанти методично грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі (машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали).
В СМТ Любимівка військові зс рф вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.
Вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування місцевості. Із місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів.
В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів", - йдеться у повідомленні.
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Розмовляла зі старим побратимом, дуже крутим бійцем, з яким ми нині на різних ділянках, з лютого він вже тричі поранений. Розповів історію, від якої волосся дибки, і показав фотки. Це було кілька днів тому, під час бою в одному з населених пунктів Донеччини. Вороги атакували позиції наших військ. Спочатку в бій пішли "бородаті" - у "гірці" та мультикамі, в дорогому взутті, з якісним спорядженням. Наші їх усіх знищили в ближньому бою - від 100 до 20 метрів.
Потім була "друга хвиля" - колишні засуджені. Вони були хто в чому, але загалом мали непогане озброєння. І наші їх усіх теж знешкодили. Звідки знаєш, що то були засуджені, питаю. Він каже, що, по-перше, тих, хто сидів, з обличчя видно, а по-друге, потім на тілах наші побачили відповідні татуювання.
І от коли наші ліквідували тих екс-в'язнів, у бій пішла "третя хвиля". Мій побратим називає їх "дітьми". Каже, що були зовсім юні, деякі виглядали неповнолітніми, як студенти-першокурсники. І ВОНИ БУЛИ ЗОВСІМ БЕЗ ЗБРОЇ! Бігли до трупів і намагалися взяти зброю у них. Наші покрошили їх, звичайно. Мене шокувало те, що ці юнаки, яких кинули у бій без зброї - жоден! - не підняли руки і не закричали "не стріляйте, здаюся!". Ніяким зомбуванням таку поведінку не поясниш. Пояснити її можна лише тим, що якби вони підняли руки, свої постріляли б їх у спини.
Чи, може, у них там нічого не знають про обміни полонених, і ці юнаки думали, що в полоні їх закатують?
Капець...