Для швидшого відновлення енергосистеми необхідно зняти штучні обмеження на оптову ціну електроенергії, - експерт
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) доцільно зняти штучні обмеження на оптову ціну електроенергії, щоб енергетики могли якомога швидше відновлювати зруйновані Росією об’єкти енергетичної інфраструктури.
Про це заявив експерт з енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Білявський, інформує Цензор.НЕТ.
"Я очікую, що НКРЕКП як основний регулятор ринків енергетики та комунальних послуг, ухвалить відповідні рішення. Зокрема, зніме обмеження на оптову ціну електроенергії, погодить новий тариф із оператором системи передач", - сказав він.
Білявський додав, що це необхідно, для того щоб на енергетичному ринку з’явились кошти на екстрені ремонти. "Енергетикам потрібні ресурси на локалізацію та ліквідацію наслідків терористичних атак агресора", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень. Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.
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Посмотрите на Плачкова- десятками лет преданно лижет зад Ренату.
Клейма негде ставить.
Дайте ему тарифы поднять...
Он мало крови попил на ротердамах...
А кто виноват, что у тебя потери? Граждани Украины? Не платили тебе?
Нет. Исправно платили.
У тебя потери из за того, что тебе нанесла ущерб Российская Федерация.
Так иди и судись с ней в международных судах!
Юристов у тебя полно. Дело выиграешь. Получишь компенсацию.
Но, нет. Это хлопотно. И долго.
А вот содрать деньги с потребителя в Украине - это гарантировано и быстро.
Он же монополист. Один, конкуренции нет.
Маладец, сукин сын!
Заодне повисити ціни на бензин, дизель, газ, і щоб доляр був по 70 гривень 🤣
*💡❌ Алгоритм дій при вимкненні світла:*
*1.* Матюкнутися
*2.* Побігти до вікна подивитися, чи всім вимкнули.
*3.* Побачити, що не всім, матюкнутися ще раз.
*4.* Кинутися шукати графік.
*5.* Не знайшовши графік, роздраконити усі чати в пошуках графіку.
*6.* Обурюватися півгодини, коли не знайшов своєї вулиці у списку.
*7.* Обуритися, коли хтось знайшов її за 3 секунди.
*8.* Викинути графік, бо ні фіга не співпадає.
*9.* Попитати в усіх чатах, чи є у них світло і коли буде світло.
*10.* Прийняти неминуче.
☝️Одночасно з усіма пунктами допускається матюкати русню/владу/сусідського собаку/тумбочку, об яку вдарився мізинчиком у темряві...а головне пам'ятати що
*ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА 🇺🇦
і ми Обов'язково все це подолаємо і ПЕРЕМОЖЕМО ✊💪*
Підняти ціни..
цензору треба було б уважніше друкувати таке г
суды трусите дауны из центра разумкова...
А не хочете *уйла потрясти?!!! Він за день по мільярду заробляє!
Нехай "ахметка" з офшорів гроші на ремонти витягає, а потім в кацапів відсудить. Чого це прості громадяни маємо своїм коштом відновлювати приватну енергетику? Нам хтось оті витрати хтось поверне?!!!
Начинают убыточно -- почему все туда лезут
Как и перевозчики плачут --убыточно /а нет отбоя от них /
Возьмите среднюю машину легковую --посчитайте
На работу едите двумя маршрутками --или своей машиной
Почти по стоимости одинаково /а если завозите дите в садик то плюс /
Олігархи не можуть впоратись з тими задачами, які поставила війна. Давайте, для прикладу, розпочнемо з націоналізації всіх об'єктів енергетичного бізнесу Суркісів, все одно від цих ідіотів ніякої користі Україні немає, одні збитки!
и забрать его у алигархец Ахметова.
Не может монополист держать всю страну заложником , особенно во время войны.