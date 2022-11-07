Для швидшого відновлення енергосистеми необхідно зняти штучні обмеження на оптову ціну електроенергії, - експерт

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) доцільно зняти штучні обмеження на оптову ціну електроенергії, щоб енергетики могли якомога швидше відновлювати зруйновані Росією об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це заявив експерт з енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Білявський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я очікую, що НКРЕКП як основний регулятор ринків енергетики та комунальних послуг, ухвалить відповідні рішення. Зокрема, зніме обмеження на оптову ціну електроенергії, погодить новий тариф із оператором системи передач", - сказав він.

Білявський додав, що це необхідно, для того щоб на енергетичному ринку з’явились кошти на екстрені ремонти. "Енергетикам потрібні ресурси на локалізацію та ліквідацію наслідків терористичних атак агресора", - підкреслив він.

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Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень. Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.