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Новини
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Для швидшого відновлення енергосистеми необхідно зняти штучні обмеження на оптову ціну електроенергії, - експерт

электричество,энергетика

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) доцільно зняти штучні обмеження на оптову ціну електроенергії, щоб енергетики могли якомога швидше відновлювати зруйновані Росією об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це заявив експерт з енергетичних програм "Центру Разумкова" Максим Білявський, інформує Цензор.НЕТ

"Я очікую, що НКРЕКП як основний регулятор ринків енергетики та комунальних послуг, ухвалить відповідні рішення. Зокрема, зніме обмеження на оптову ціну електроенергії, погодить новий тариф із оператором системи передач", - сказав він.

Білявський додав, що це необхідно, для того щоб на енергетичному ринку з’явились кошти на екстрені ремонти. "Енергетикам потрібні ресурси на локалізацію та ліквідацію наслідків терористичних атак агресора", - підкреслив він.

Читайте: НРКЕКП мусить послабити цінові обмеження на електроенергію для скорішого відновлення зруйнованої інфраструктури, - ICC

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень. Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.

Автор: 

енергетика (2601) НКРЕКП (1816)


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Топ коментарі
+34
яким чином підняття ціни вбереже інфраструктуру від обстрілів?
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07.11.2022 18:18
+29
тоесть, "эксперД" предлагает чинить оборудование частных энергокомпаний коштом нищего обездоленного войной и безработицей населения???? а может пора продаватьс молотка дворцы и яхты этих барыг????
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07.11.2022 18:29
+24
Ну ось і відповідь, з людей просто хочуть витрясти більше грошей бо в Монако життя не дешеве, а суркіси хочуть кожен день в казино.
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07.11.2022 18:25
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Нехай беруть кредити, потім відсудять
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07.11.2022 18:16 Відповісти
Розкрию вам велику таємницю Ахметова та декого з наших олігархів---Вони уже придбали відмогильне зілля і будуть жити як вічноживий в масковському мавзолеї
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07.11.2022 21:47 Відповісти
Експерт правий. Я теж за. Тільки оцю маржу в масштабі всієї держави цей експерт нехай покриє за власний кошт. І одразу заверещить --А мене за віщо. Ляпати язиком нісенітниці не мішки носити
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07.11.2022 21:45 Відповісти
Все эти ксперты- шестерки на содержании Ахметова.

Посмотрите на Плачкова- десятками лет преданно лижет зад Ренату.
Клейма негде ставить.
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07.11.2022 22:59 Відповісти
А Ахметову все мало! Вот уж су&а ненажерная!

Дайте ему тарифы поднять...
Он мало крови попил на ротердамах...

А кто виноват, что у тебя потери? Граждани Украины? Не платили тебе?
Нет. Исправно платили.

У тебя потери из за того, что тебе нанесла ущерб Российская Федерация.
Так иди и судись с ней в международных судах!
Юристов у тебя полно. Дело выиграешь. Получишь компенсацию.

Но, нет. Это хлопотно. И долго.
А вот содрать деньги с потребителя в Украине - это гарантировано и быстро.
Он же монополист. Один, конкуренции нет.

Маладец, сукин сын!
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07.11.2022 22:56 Відповісти
яким чином підняття ціни вбереже інфраструктуру від обстрілів?
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07.11.2022 18:18 Відповісти
Гниди шантажують людей. Дайте грошей або будете без світла сидіти. Вони вже з весни, до обстрілів, ниють шо їм мало.
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07.11.2022 18:51 Відповісти
Повністю згоден, відключати не будуть - НЕ ПЛАТИТЬ! Все - крапка
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07.11.2022 19:03 Відповісти
Так и так многие уже не платят, тоже мне гениальное предложение) У нас при любом кипише первое же предложение - а давайте не платить коммуналку
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07.11.2022 20:50 Відповісти
Та нє, шеф, не спеши. Я плачу и буду платить ибо юр.лицо (ТОВ) иначе отрежут и плачу месяц авансом вперед и тарифчик 6,0, а аванс понимаешь куда это? Правильно - 20 проц.НДС - ето кредит бюджета. так что ...А вот населению - 1,44, 1,68, и т.д. можно и не платить, потому что не надо борзеть сам знаешь кому, всего -навсего...И не комуналку, а именно е/ен.
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07.11.2022 21:30 Відповісти
эксперту з центру энергию добуваты токо эбонитовой палкой по горбу супруги в шерстяной майке.
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07.11.2022 18:19 Відповісти
Для скорішого відновлення енергосистеми необхідно зняти штучні обмеження на оптову ціну електроенергії, - експерт Джерело:
Заодне повисити ціни на бензин, дизель, газ, і щоб доляр був по 70 гривень 🤣
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07.11.2022 18:21 Відповісти
и продукты еще, как же без них то?
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07.11.2022 18:26 Відповісти
Начинается в который раз вой энергокошелька.
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07.11.2022 18:22 Відповісти
Що?
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07.11.2022 18:22 Відповісти
я ж писав, шо вся та возня не про енергетику, а про гроші...
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07.11.2022 18:23 Відповісти
Не вішати носа, діяти натхненно і впорядковано у разі вимкнення світла.

*💡❌ Алгоритм дій при вимкненні світла:*

*1.* Матюкнутися
*2.* Побігти до вікна подивитися, чи всім вимкнули.
*3.* Побачити, що не всім, матюкнутися ще раз.
*4.* Кинутися шукати графік.
*5.* Не знайшовши графік, роздраконити усі чати в пошуках графіку.
*6.* Обурюватися півгодини, коли не знайшов своєї вулиці у списку.
*7.* Обуритися, коли хтось знайшов її за 3 секунди.
*8.* Викинути графік, бо ні фіга не співпадає.
*9.* Попитати в усіх чатах, чи є у них світло і коли буде світло.
*10.* Прийняти неминуче.

☝️Одночасно з усіма пунктами допускається матюкати русню/владу/сусідського собаку/тумбочку, об яку вдарився мізинчиком у темряві...а головне пам'ятати що
*ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА 🇺🇦
і ми Обов'язково все це подолаємо і ПЕРЕМОЖЕМО ✊💪*
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07.11.2022 18:24 Відповісти
Я одразу переходжу до п.10
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07.11.2022 19:01 Відповісти
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07.11.2022 19:23 Відповісти
11. З подивом виявити що просто твій рубильник/автомат/запобіжник вимкнувся/згорів
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07.11.2022 19:49 Відповісти
Ось все до чого йшлося зняти фіксований тариф та
Підняти ціни..
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07.11.2022 18:24 Відповісти
Мабуть ще й довзривали самі куди кацапи не дотяглись, щоб ну вже точно всі полякались.
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07.11.2022 18:53 Відповісти
Дуже грошенят хочеться, ге ж?
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07.11.2022 18:24 Відповісти
таких експертів повний базар тицьнули цьому ікспердові 20 баксів -він соловейком заливаеться
цензору треба було б уважніше друкувати таке г
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07.11.2022 18:24 Відповісти
Послаблення цінових обмежень на ринку - це значить збільшення для населення ціни за кіловат...Так все заумно пишуть,щоб запутати населення.
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07.11.2022 18:25 Відповісти
Ну ось і відповідь, з людей просто хочуть витрясти більше грошей бо в Монако життя не дешеве, а суркіси хочуть кожен день в казино.
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07.11.2022 18:25 Відповісти
Як же вони після омарів на креветок перейдуть, так же можна уграти організм...вони ж незвичні до нормальних продуктів....
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07.11.2022 19:05 Відповісти
О, вже почалися вкиди про підвищення ціни. Хто б сумнівався, що людей кошмарять не просто так!
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07.11.2022 18:26 Відповісти
скажите эксперту,шо есть арестованные жыдоугрофиннобурятские активы за бугром...
суды трусите дауны из центра разумкова...
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07.11.2022 18:26 Відповісти
Бред.
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07.11.2022 18:27 Відповісти
тоесть, "эксперД" предлагает чинить оборудование частных энергокомпаний коштом нищего обездоленного войной и безработицей населения???? а может пора продаватьс молотка дворцы и яхты этих барыг????
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07.11.2022 18:29 Відповісти
Ну население может не получать услуги от частных энергокомпаний, тогда не будет кормить этих злых и отвратительных буржуев
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07.11.2022 20:43 Відповісти
Пропоную на час військового стану, повернути усе державі. А далі подивимось
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07.11.2022 21:14 Відповісти
у меня другой "рецепт"! НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ! тем более, что часть Облэнерго принадлежит россиянам(!)(григоришин) другая часть кадрам из"батальона Монако" например суркисы. тем более майно "нажито" 100% НЕЗАКОННО!
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07.11.2022 21:45 Відповісти
ги...ги....так це як якщо прибиля то вони тільки ахметкини....а якщо збитки та витрати то ми повині усе ахметки повернути
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07.11.2022 18:37 Відповісти
по нормальному любая нажива более 10-ти процентов должна облагаться стопроцентным налогом...
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07.11.2022 18:40 Відповісти
Угу. В некоторых странах Европы а Америки тоже так подумали, а потом страшно удивились, когда все производства перекочевали в Азию))
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07.11.2022 20:44 Відповісти
А що, " В некоторых странах Европы а Америки" теж війна була?
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07.11.2022 21:15 Відповісти
немає жодної перешкоди для націоналізації.
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07.11.2022 18:38 Відповісти
максим білявський, ти ссучєний баран. треба передати державі всю енергосистему України, яку спздили бандіт ахмєтов і афєріст каломойський.
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07.11.2022 18:44 Відповісти
Ага, кацапня руйнує а відновлювати хочуть за рахунок простих громадян!
А не хочете *уйла потрясти?!!! Він за день по мільярду заробляє!
Нехай "ахметка" з офшорів гроші на ремонти витягає, а потім в кацапів відсудить. Чого це прості громадяни маємо своїм коштом відновлювати приватну енергетику? Нам хтось оті витрати хтось поверне?!!!
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07.11.2022 18:45 Відповісти
вам энергия нужна сейчас или после победы ?
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07.11.2022 21:13 Відповісти
Цей центр помийка, яка працює під замовлення, ну як зеля під беню
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07.11.2022 18:48 Відповісти
Он воно як
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07.11.2022 18:49 Відповісти
Пипл все схавает!
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07.11.2022 18:50 Відповісти
Думаю на цей раз - НІ, а схаває їх самих
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07.11.2022 19:06 Відповісти
Начинают пудрить мозги
Начинают убыточно -- почему все туда лезут
Как и перевозчики плачут --убыточно /а нет отбоя от них /
Возьмите среднюю машину легковую --посчитайте
На работу едите двумя маршрутками --или своей машиной
Почти по стоимости одинаково /а если завозите дите в садик то плюс /
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07.11.2022 19:00 Відповісти
Для початку, змусьте Бєню платити реальну ціну за електроенергію.
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07.11.2022 19:02 Відповісти
Ти шо ваще?Того? Беню? Нє, Беня сам он недавно в ***** приехал с носильщиками, мзду снял и....уехал. А шо? ОН ТАМ ГУЛЯЕТ
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07.11.2022 19:08 Відповісти
А ось і спливла реальна причина відсутності світла в домівках, якщо ні, експерта на нари за підривну діяльність.
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07.11.2022 19:03 Відповісти
Так.., але високо взяв! Хто ж розкручувати буде такий звязок? Пропоную одразу - .
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07.11.2022 19:10 Відповісти
підари зелені
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07.11.2022 19:05 Відповісти
Скоро генератором дешевле будет добывать электроэнергию
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07.11.2022 19:10 Відповісти
Треба негайно забирать у власність НАРОДУ такі збиткові підприємства....скільки можна відкормлювати мародерів,злодіїв,зрадників?
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07.11.2022 19:16 Відповісти
Ахметов как всегда шкурный вопрос поднимает что бы возместить свои потери.
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07.11.2022 19:22 Відповісти
Что-то мне это цены на соль напоминает, все просто убрать возможность в компаниях выписывать колоссальные премии чтобы списывать прибыльность в убыток и сразу появятся средства!
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07.11.2022 19:26 Відповісти
Цей експерд точно знає що підняття оптових цін на електроенергію ніяк не допоможе нашій енергетиці,тому що виробники електроенергії не можуть отримувати кошти від населення,бо енергорозподільчі компанії приватизовані(вкрадені) олігархами.Саме ці олігархи купують на аукціонах електроенергію за заниженими цінами,а нам продають за завищеними. коломойський https://espreso.tv/news/2020/12/22/****************************************************************************************************************
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07.11.2022 19:27 Відповісти
Чи не рудий гудок підгодовує цього білявського?
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07.11.2022 19:34 Відповісти
Що? баригам знову не хватає на яхти, палаци, пароходи. Коли вже наїдяться ці казнокради? Ми до цього часу не знаємо скільки електроенергії Україна виробляє і скільки споживає, і скільки йде на експорт, і скільки грошей переганяють бариги в офшори. Щоб ви вже повиздохували гниди.
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07.11.2022 19:48 Відповісти
кровосісі ! ))
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07.11.2022 19:52 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что всё-таки основная проблема в обстрелах. Количество деталей в мире не бесконечное
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07.11.2022 20:41 Відповісти
Щось мені підказує, що основна проблема у підарасах, що крадуть наліво та направо...
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07.11.2022 21:17 Відповісти
Ну давайте чесно - всі обленерго були вкрадені у держави, у людей. Жодна приватизація не відбувалася прозоро. А потім з них викачувались гроші. І тепер, не дивлячись на війну, батальйон Монако, Рудий та російський бізнес намагаються ще і шкуру здерти з українців.
Олігархи не можуть впоратись з тими задачами, які поставила війна. Давайте, для прикладу, розпочнемо з націоналізації всіх об'єктів енергетичного бізнесу Суркісів, все одно від цих ідіотів ніякої користі Україні немає, одні збитки!
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07.11.2022 22:14 Відповісти
тест
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07.11.2022 22:29 Відповісти
Для швидшого відновлення енергосистеми потрібно негайно рішенням РНБО повернути у державну власність всі енергогенеруючі компанії, які є надприбутковими природними монополістами і одночасно стратегічними об*єктами. Всі енергогенеруючі компанії привласнені олігархами за непрозорими схемами...не вкладаючі власних коштів (окрім як в систему контролю та менеджмент) вони тривалий час отримували надбрибутки...Коли прийшов час вкладати, в них не має ресурсів))) хочуть щоби знову все відновили за державний кошт?
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07.11.2022 22:35 Відповісти
Украине Необходимо национализировать энергетический концерн ДЕТЕК.
и забрать его у алигархец Ахметова.

Не может монополист держать всю страну заложником , особенно во время войны.
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07.11.2022 23:02 Відповісти
Іншим чином, якщо підняти ціну то кацапи будуть невстигати влучать у об'єкти енерго структури.
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08.11.2022 01:38 Відповісти
 
 