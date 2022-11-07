Україна буде пріоритетом під час головування Японії в G7 у 2023 році, - МЗС

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила з генеральним директором Європейського бюро МЗС Японії Накагоме Масаші подальшу підтримку України в умовах повномасштабної агресії з боку рф та пріоритети під час головування Японії в Групі семи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС за підсумками зустрічі, яка відбулась 7 листопада.

Джапарова наголосила на важливості подальшої підтримки України напередодні складного зимового періоду. Перша заступниця зауважила, що, завдаючи ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, Росія прагне поглибити гуманітарну кризу та спричинити нову хвилю переміщених осіб з України.

Вона подякувала японській стороні за послідовну фінансову, гуманітарну допомогу українському народу, а також зусилля щодо посилення санкційного тиску на Росію.

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"Сьогодні Україна та Японія підтримують дуже інтенсивний політичний діалог. Сподіваюся, що невдовзі наші відносини вийдуть на рівень стратегічного партнерства", - зазначила перша заступниця міністра.

Масаші підтвердив незмінність політики офіційного Токіо щодо всебічної підтримки України. Зокрема, Японія продовжить надавати потужну гуманітарну підтримку та допомогу з розмінування. Також він пообіцяв, що наша держава буде пріоритетом під час японського головування в Групі семи у 2023 році.

"Ми продовжимо згуртовувати G7 задля подальшої потужної підтримки України та підтримувати жорстку санкційну політику", - наголосив Генеральний директор Європейського бюро МЗС Японії.

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