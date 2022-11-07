Розповідати, що це пастка і нагадувати, що Петро I "відходив до Полтави": РосЗМІ розповіли про "методички" Кремля для пропагандистів щодо підготовки до здачі Херсона
В Кремлі розробили низку рекомендацій (методичок) для російських пропагандистів, які повинні готувати аудиторію до того, що РФ може залишити Херсон.
Про це пише російське видання "Meduza", яке отримало дві так звані методички, передає Цензор.НЕТ.
В одному документі пропонується розповідати, що для Києва дуже важливий херсонський напрямок і тому він буде кидати "десятки тисяч" військових, щоб здобути тут перемогу. Також там вказується, що Херсон може стати пасткою для російських військ, які не матимуть шляхів для відступу.
"Російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів і особового складу. Саме небезпекою нанесення масованого удару по місту величезним угрупованням націоналістів продиктована евакуація мирних жителів міста на лівий берег Дніпра", - йдеться у методичці Кремля.
"Противник хоче, щоб Херсон став пасткою для Росії, полем битви з десятком тисяч жертв. ЗСУ планують влаштувати теракт, зруйнувавши Каховську ГЕС. Підрив ГЕС може стати "пасткою" для наших бійців. У цьому разі будуть затоплені населені пункти з мирними жителями, наші військові опиняться в котлі і навіть не зможуть прийняти бій - їх просто змиє", - йдеться у кремлівській методичці.
В іншій методичці, підготовленій у Кремлі, окремо прописано, що держпропаганді потрібно "звернути увагу" на виступ дипломата, історика і політолога, члена наукової ради при Раді безпеки РФ Анатолія Торкунова. На зустрічі Путіна з істориками Торкунов згадав про Полтавську битву - і заявив, що до перемоги в ній Петро I "відходив до Полтави" і саме відступ зрештою привів до "перелому у війні".
Джерела видання в Кремлі також зазначили, що рішення про відступ із Херсона президентом РФ Володимиром Путіним ще не прийняте, а російська влада вважає здачу Херсона "небажаним", але "ймовірним" варіантом розвитку подій на фронті.
У понеділок ставленик окупаційної влади, зрадник Кирило Стремоусов заявив, що 7 листопада був останній рейс теплохода, яким могли "евакуюватися" місцеві жителі, з правого берега Херсонської області до лівого. Раніше Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.
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Відходьте і відходьте до самого кордону - тобто, саме тоді і прийде повна перемога над біндеравцамі!
Вра-а-а!
Але дам вам пораду: перенесіть столицю за Урал, біжіть туди всім скопом і будуйте-штурмуйте все там - хоч не проґавите ту мить, коли Сибір стане китайською. Альтернатива - довічний концерт кабиздоха. Обирайте, якщо в вашій голові хоча б глисти можуть думати.
С-Питербург, Чикаго, Рим и др. просто откопали.
Когда б Питер Петька успел бы построить, когда вел со шведами 12 летнюю войну(1700-1712).
Как пишут Питер основали (начали строить) в 1703г., а уже в 1714г. он стал столицей???
А вы знали тот факт, где Петька строил Черноморскую флотилию?
В Воронеже???
Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
Видно, таки символізм небагатьох воєнних перемог московитів засів глибоко в мізках їхнього правителя.