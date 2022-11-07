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Новини Війна
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Розповідати, що це пастка і нагадувати, що Петро I "відходив до Полтави": РосЗМІ розповіли про "методички" Кремля для пропагандистів щодо підготовки до здачі Херсона

херсон

В Кремлі розробили низку рекомендацій (методичок) для російських пропагандистів, які повинні готувати аудиторію до того, що РФ може залишити Херсон.

Про це пише російське видання "Meduza", яке отримало дві так звані методички, передає Цензор.НЕТ.

В одному документі пропонується розповідати, що для Києва дуже важливий херсонський напрямок і тому він буде кидати "десятки тисяч" військових, щоб здобути тут перемогу. Також там вказується, що Херсон може стати пасткою для російських військ, які не матимуть шляхів для відступу.

"Російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів і особового складу. Саме небезпекою нанесення масованого удару по місту величезним угрупованням націоналістів продиктована евакуація мирних жителів міста на лівий берег Дніпра", - йдеться у методичці Кремля.

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"Противник хоче, щоб Херсон став пасткою для Росії, полем битви з десятком тисяч жертв. ЗСУ планують влаштувати теракт, зруйнувавши Каховську ГЕС. Підрив ГЕС може стати "пасткою" для наших бійців. У цьому разі будуть затоплені населені пункти з мирними жителями, наші військові опиняться в котлі і навіть не зможуть прийняти бій - їх просто змиє", - йдеться у кремлівській методичці.

В іншій методичці, підготовленій у Кремлі, окремо прописано, що держпропаганді потрібно "звернути увагу" на виступ дипломата, історика і політолога, члена наукової ради при Раді безпеки РФ Анатолія Торкунова. На зустрічі Путіна з істориками Торкунов згадав про Полтавську битву - і заявив, що до перемоги в ній Петро I "відходив до Полтави" і саме відступ зрештою привів до "перелому у війні".

Джерела видання в Кремлі також зазначили, що рішення про відступ із Херсона президентом РФ Володимиром Путіним ще не прийняте, а російська влада вважає здачу Херсона "небажаним", але "ймовірним" варіантом розвитку подій на фронті.

У понеділок ставленик окупаційної влади, зрадник Кирило Стремоусов заявив, що 7 листопада був останній рейс теплохода, яким могли "евакуюватися" місцеві жителі, з правого берега Херсонської області до лівого. Раніше Путін заявив, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.

Автор: 

пропаганда (2811) росія (65379) ЗМІ (1363)


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Топ коментарі
+35
отойдите за Урал, методички мы напишем
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07.11.2022 18:56
+22
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07.11.2022 18:57
+14
Атріцатєльноє наступлєніє... Как на Змєінам остравє)
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07.11.2022 18:57
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отойдите за Урал, методички мы напишем
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07.11.2022 18:56 Відповісти
Атріцатєльноє наступлєніє... Как на Змєінам остравє)
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07.11.2022 18:57 Відповісти
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07.11.2022 18:57 Відповісти
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07.11.2022 19:35 Відповісти
Правильно, рузьге!
Відходьте і відходьте до самого кордону - тобто, саме тоді і прийде повна перемога над біндеравцамі!
Вра-а-а!
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07.11.2022 18:58 Відповісти
Там 80 000 чмобіків там ,з них 50 тис засіяно в боях.
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07.11.2022 18:58 Відповісти
Щось з тим Херсоном не все зрозуміло. А зрештою має бути і віськова таємниця і дезінформація, це ж війна.
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07.11.2022 18:59 Відповісти
лживее кацапов в этом мире просто нема...
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07.11.2022 19:00 Відповісти
Хер сон. Москалі там погано сплять. Для тупоголових кацапів підійде.
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07.11.2022 19:02 Відповісти
Под Полтавой русня уже получила писдюлей,максимум что им светит это повтор прутского похода петра
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07.11.2022 19:05 Відповісти
Рашисьткі "історики" вже третього разу переписують свої методички за останні 8 місяців, дуже спритна нація до брехні... Як не вигадуйте байки, а забиратися геть доведеться і відповідати теж...
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07.11.2022 19:12 Відповісти
В рідну "говєнь", мокши, на болота! Там вам побудують ще один фанерний Рейхстаг і ви зможете його спалити - буде вам перемога! Якщо мало, то побудуйте поруч фанерну будівлю ВРУ і штурмуйте неї хоч кожен день!
Але дам вам пораду: перенесіть столицю за Урал, біжіть туди всім скопом і будуйте-штурмуйте все там - хоч не проґавите ту мить, коли Сибір стане китайською. Альтернатива - довічний концерт кабиздоха. Обирайте, якщо в вашій голові хоча б глисти можуть думати.
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07.11.2022 19:13 Відповісти
все приготовлено, залишилося лише Херсон взяти.
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07.11.2022 19:14 Відповісти
Правильный настрой. Кутузов, получивший пи//юлей под Бородино, вообще, аж за Москву съ//ался. Потом, традиционно, объявили Бородино местом русской славы. Какой, нахер, славы, если Наполеон, наступавший на укреплённые позиции, потерял меньше солдат, чем Кутузов?
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07.11.2022 19:16 Відповісти
Шведы прошли мимо санкт-ленинграда, мимо москала; шли на юго-восток, какой-то странный и не понятный поход, с небольшим войском. Исаак который петр номер один до Полтавы всё про..бывал. Альтернативщики говорят, что шведы шли в украинский город Таганрог, где-то там могила Александра Македонского.
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07.11.2022 19:23 Відповісти
посреди ...санкт-ленинграда)) есть Крепость Ландскрона! Основанная Шведами в 1300 году) но санкт-ленинград основаный в 1700 гг Руцкий пачамуто?)))
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07.11.2022 19:39 Відповісти
На старых картах (может даже не фальшивых) там вообще какой-то город Тиль, до Исаака петра номер один.
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07.11.2022 19:48 Відповісти
Историки брехуны-специально обученые люди.
С-Питербург, Чикаго, Рим и др. просто откопали.
Когда б Питер Петька успел бы построить, когда вел со шведами 12 летнюю войну(1700-1712).
Как пишут Питер основали (начали строить) в 1703г., а уже в 1714г. он стал столицей???
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07.11.2022 20:26 Відповісти
Более странного места для строительства нового города не придумал бы даже "пьяный дворник после одеколона "Русский Лес", М. Задорнов.
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07.11.2022 21:13 Відповісти
И я о том же.
А вы знали тот факт, где Петька строил Черноморскую флотилию?
В Воронеже???
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07.11.2022 21:26 Відповісти
А флотилия вообще была? Нам дохрена всякой ерунды рассказывают. Кстати Исаак, который петька номер один или не петька говорят, что очень похож на какого-то пирата Моргана. На картинке очень похож.
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07.11.2022 21:38 Відповісти
Да, есть такая версия , шо когда "Великое посольтво" з Петром1 были в Голландии ,Англии ,Австрии и задержалось там на год-два(не помню), тогда и подменили Петра1 на лжеПетра.
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07.11.2022 22:18 Відповісти
А я думал что секта свидетелей откопаных городов уже давно вымерла, ан нет. Еще живые, шизоиды.
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07.11.2022 23:25 Відповісти
Окупанти намагаються створити ілюзію "відходу" з https://tsn.ua/tags/%D1%85%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Херсонської області, таким чином, можливо, готуючи пастку для українських військових.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.
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07.11.2022 19:24 Відповісти
До речі, хто помітив, Полтаву рашисти не обстрілювали, як інші міста.
Видно, таки символізм небагатьох воєнних перемог московитів засів глибоко в мізках їхнього правителя.
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07.11.2022 19:41 Відповісти
Говорят, там мама Вагнера ещё прозябает
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07.11.2022 22:31 Відповісти
І Черкаси теж,до речі.
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07.11.2022 22:59 Відповісти
Ха ха. Нехай Торкунов торкнеться Прутського походу Петрушки, як раз після Полтави. Пішов війною на турків, гагаузи підпалили Буджакський степ. Корму немає, а турки оточили стойбіще. Петрушка здав весь обоз, військо разом з царицкою пішло взад, похнюпившись, а сам утік у Львів після ганебного Прутського договору, боявся очі показати в Москві, переховувався від сорому у польської шляхти у Львові та навколишніх містечках. А такі вивертони як Торкунов тоді і придумали, що Петрушка ганявся за карлом 12, а той від нього утікав. Тенденція, однако. Так говорять північні лапті.
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07.11.2022 19:53 Відповісти
Спермоусов теплоходами командует? Адмиралом стал
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07.11.2022 20:23 Відповісти
В любом случае они собираются его "утюжить" после бегства не хуже Мариуполя, поэтому в город большие силы заводить нельзя, максимально рассредоточится и иметь поблизости подготовленные подвальные помещения для укрытия!
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07.11.2022 20:45 Відповісти
Ждём методичку "Мааскву основали хахлы, поэтому она проклята и её надо сжечь!"
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07.11.2022 22:30 Відповісти
Петро І відходив до Полтави, але в ***** цей варіант не вийде, тому пропоную відступати як Олександр І аж за Москву (заодно її спалити щоб все було скрепно).
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07.11.2022 22:39 Відповісти
 
 