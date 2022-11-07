Передача Міноборони активів п’яти стратегічних підприємств відбулася згідно з чинними законами і допоможе сектору оборони України, - Зеленський

Відчуження на період воєнного часу акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ" і АТ "Мотор Січ" у власність держави здійснюють згідно з чинними у країні законами.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наша відсіч ворогу має бути максимально ефективною та злагодженою. На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта".

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Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони.

У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії.

Вистоїмо! Переможемо!" - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ" передадуть у власність держави. Секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що підприємства передано Міноборони.