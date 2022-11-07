Передача Міноборони активів п’яти стратегічних підприємств відбулася згідно з чинними законами і допоможе сектору оборони України, - Зеленський
Відчуження на період воєнного часу акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ" і АТ "Мотор Січ" у власність держави здійснюють згідно з чинними у країні законами.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Наша відсіч ворогу має бути максимально ефективною та злагодженою. На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта".
Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони.
У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії.
Вистоїмо! Переможемо!" - заявив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ" передадуть у власність держави. Секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що підприємства передано Міноборони.
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Нефіг комусь заробляти,коли в слуг вибори на черзі,і гроші їм потрібніші!
На "Мотор Січ" теж були прильоти... Додамо МЕРЕЖІ заправок "Укрнафти" та "Укртатнафти" по всій території України, частина з яких також зруйнована. А бюджет МО - йой який великий! Тож "а чом би не попиляти"? А на армію волонтери та західні партнери скинуться!
А як Бєня радіє - тіко ЗЕ і знає!
Спасают от убытков олигархов!
Они бы еще фабрику по пошиву бюстгальтеров передали министерству обороны...
А от "прібарахліться" цій наволочі дєрьмово-зеленій на цьому можна так, що і пра-пра-пра онуки не будуть горя знати.