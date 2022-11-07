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Новини Війна
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Передача Міноборони активів п’яти стратегічних підприємств відбулася згідно з чинними законами і допоможе сектору оборони України, - Зеленський

зеленський

Відчуження на період воєнного часу акцій ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ" і АТ "Мотор Січ" у власність держави здійснюють згідно з чинними у країні законами.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Наша відсіч ворогу має бути максимально ефективною та злагодженою. На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалено рішення про перехід у власність держави активів стратегічно важливих підприємств: АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони взяло в управління "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ" (оновлено)

Такі кроки, необхідні для нашої держави в умовах війни, здійснюються згідно чинних законів і допоможуть забезпечувати нагальні потреби нашого сектору оборони.

У ці важкі часи маємо направити всі сили задля звільнення нашої землі та людей, підтримки української армії.

Вистоїмо! Переможемо!" - заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафту", "АвтоКрАЗ" та "Мотор Січ" передадуть у власність держави. Секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що підприємства передано Міноборони.

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) Мотор Січ (328) націоналізація (384) Укрнафта (929) Укртатнафта (272) АвтоКрАЗ (66) Запоріжтрансформатор (29)


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Топ коментарі
+11
через пару місяців суд відшкодує бабломойскому лярдів 4 зелених із кишень українського народу.
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07.11.2022 19:40
+9
Самий простий і ефективний дерибан через державні підприємства. Вся влада в руках зельоних, і ніхто не завадить. Ні контролю, ні крайніх.
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07.11.2022 19:40
+9
Щось мені підказує,що не для захисту,а мародерства це зроблено!
Нефіг комусь заробляти,коли в слуг вибори на черзі,і гроші їм потрібніші!
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07.11.2022 19:42
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а бене як допоможе-і до бабки не ходи
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07.11.2022 19:37 Відповісти
...вальдемар, а як же ж бородата бабуся?
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07.11.2022 19:37 Відповісти
через пару місяців суд відшкодує бабломойскому лярдів 4 зелених із кишень українського народу.
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07.11.2022 19:40 Відповісти
Сначала дадут пару недель распродать все оборудование и станки, сдать в долгосрочную аренду все помещения (получив бабло сразу за год), а вот затем уже якобы национализируют и выплатят компенсацию. Само собой за новое оборудование и решать вопрос с арендополучателями будут за народные деньги. Никуда не делись те люди, кто ради тысячи долларов от взятки или лишнего дохода полностью готов нанести стране ущерба на миллион. Они очень, очень тщательно различают копейку в своем кошельке и миллионы народных денег в бюджете. На народ им всем плевать, они давно мысленно живут на Лазурном побережье и в Швейцарии или в худшем случае в Кипре. Туда и выводят все, что смогли украсть. Суд и прокуратура до сих пор под их влиянием, ведь нету не массовых увольнений, ни даже расследований.
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07.11.2022 20:51 Відповісти
Тю. Навіщо? Всі борги за рахунок держави спишуть, а потім повернуть бородатій бабці в наступному році.
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07.11.2022 22:16 Відповісти
От же ж і Зєля! Порох не зміг ,а він раз-і всьо!
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07.11.2022 20:12 Відповісти
Головне, не питати у цього, що раз і фсЬо, хто дав дозволи на поставку двигунів кацапам, хто відшкодує Україні списані бабломойському заборгованості, на 10,9 млрд гривень, ну і інші неприємні питання.
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07.11.2022 20:26 Відповісти
А компенсировать будут в десятикратном размере?
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07.11.2022 19:40 Відповісти
Самий простий і ефективний дерибан через державні підприємства. Вся влада в руках зельоних, і ніхто не завадить. Ні контролю, ні крайніх.
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07.11.2022 19:40 Відповісти
Особливо за зруйновані!
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07.11.2022 20:15 Відповісти
Щось мені підказує,що не для захисту,а мародерства це зроблено!
Нефіг комусь заробляти,коли в слуг вибори на черзі,і гроші їм потрібніші!
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07.11.2022 19:42 Відповісти
Довели до банкрутства, а точніше вкрали мільярди з тими менеджерами, що були, а зараз пепредають ніби в міністерство оборони з нулями заборгованності по бухгалтерії і вже через нових своїх менеджерів будуть далі по-новому пиляти мільярди. Чому ми не в НАТО?
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07.11.2022 19:43 Відповісти
Потому шо в НАТО в министерства обороны не содержат предприятия местных олигархов!
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07.11.2022 19:56 Відповісти
Схоже це останній призидент України. Зеленський усе для цього робить, як власними руками так і своїх поплічників. Україні встоїть, але якою ціною.
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07.11.2022 19:48 Відповісти
Вартість НПЗ з пакету "Укртатнафти", на разі становить, скоріше, від'ємну цифру - він зруйнований.
На "Мотор Січ" теж були прильоти... Додамо МЕРЕЖІ заправок "Укрнафти" та "Укртатнафти" по всій території України, частина з яких також зруйнована. А бюджет МО - йой який великий! Тож "а чом би не попиляти"? А на армію волонтери та західні партнери скинуться!

А як Бєня радіє - тіко ЗЕ і знає!
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07.11.2022 19:48 Відповісти
Какой там дерибан! Все эти предприятия убыточные! А сейчас государство берет на себя головную боль в содержании производственных мощностей и содержания работников. А если еще и разбомбят Укрататнафту то Беня потом скажет: !Я вам отдавал целоехонькой, вот и верните мне такую же"...
Спасают от убытков олигархов!
Они бы еще фабрику по пошиву бюстгальтеров передали министерству обороны...
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07.11.2022 19:49 Відповісти
"Квартал" - теж збиткове... По папірцях... Але це ніяк не заважає одному акторішці мати і вілли, і квартири за кордоном...
А от "прібарахліться" цій наволочі дєрьмово-зеленій на цьому можна так, що і пра-пра-пра онуки не будуть горя знати.
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07.11.2022 19:54 Відповісти
Потому что фильмы студии "Квартал 95" снимаются в Раше и вовсю крутятся по российскому телевидению сейчас и приносят нехилый доход...
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07.11.2022 19:57 Відповісти
Очікуємо на вилучення "Рошен" на потреби оборони
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07.11.2022 19:58 Відповісти
Не втомились "ківити" в очікуванні?
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07.11.2022 20:28 Відповісти
Не вірю! Не допоможе. Це для відновлення підприємств за рахунок бюджету з наступним поверненням олігархам.
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07.11.2022 19:58 Відповісти
что там с электричеством? клоун квартальный
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07.11.2022 20:04 Відповісти
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07.11.2022 20:13 Відповісти
Яке ж воно кончене. Там ті підприемства расхерачені рифою. Нічого не працює - яким чином отий мотлох допоможе оборонці. І знову вони зробили це разом - 2 еврея - українців, з їх згоди у 19.
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07.11.2022 20:28 Відповісти
Где Оманский Нарко-Осел, а где сектор обороны???
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07.11.2022 21:03 Відповісти
Це перекладання збитків на бюджет. Коли вийдуть в плюс, бєня собі забере…
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07.11.2022 21:26 Відповісти
Невже після 2019 року буде на кінець куплений хоч один снаряд?
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07.11.2022 22:22 Відповісти
 
 