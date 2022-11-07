"Антонов" оголосив про будівництво другого Ан-225 "Мрія": роботи ведуться в таємному місці, - ЗМІ
Генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що Україна почала будівництво другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bild.
"Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав", – розказав Гаврилов.
За його словами, друга "Мрія" готова уже на 30%.
Вартість будівництва оцінюється в 500 млн євро.
Зібрати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія "Антонова" і куди часто літав Ан-225.
Топ коментарі
+51 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар07.11.2022 20:08
+46 Робин #508568
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+40 Alex Kalinin
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Радянський носій одноразового "шаттла".
Что на ней перевозить, если для "Русланов" надо долго искать заказы ?
Большинство грузов перевозят грузовые "Боинги-747".
Лозунги, кліше, популізм - скільки завгодно, а от з обгрунтуванням, є певні проблеми.
500 - 170 = интерес тех, кто лоббирует данный проект.
Во время войны за такое надо расстреливать.
Друга справа, що це просто ідиотизм.
Бо третя "Мрія" точно нікому не буде потрібна
(хіба що, гроші відмити).
Киїів на межі блекауту. ДТЕК тупо все просрав за 30 років.
А вони для піару вирішили цю дуру побудувати.
И да, кто вам сказал что строить будут вот прямо сейчас, начало работы не значит начало строительства. Но кому я обьясняю.
Чи легкі літаки винищувачі проти мопедів та крилатих ракет?
Кретинізм та крадійство із розстрілом! 👿
Мартин Лютер Кінг
"Я просрав Мрію"
В. ЗЄля
Ось і будує корвет за 500 лімонів та
Мрію за 500 лімонів
А так - по-мелочам, , бл*ь, стугны-нептуны-ольхи нельзя было давно начать клепать в "тайном месте"?!
Надо - вместо этого - как Величайшему лидеру побирушек мотаться под ногами у серьёзных стран и клянчить у всего мира в долг до 5 поколения будущих украинцев ?
Пиарщики х**вы!
А так - по-мелочам, , б**, стугны-нептуны-ольхи нельзя было давно начать клепать в "тайном месте"?!
Надо - вместо этого - как Величайшему лидеру побирушек мотаться под ногами у серьёзных стран и клянчить у всего мира в долг до 5 поколения будущих украинцев ?
Пиарщики х**вы!
FLYFREESTD для тех, кто летает в авиасимуляторах реального полета, студия сделала модель Мрии, для Prepar3D, вполне интересная модель, правда навигация там GNS ка, но вполне все летабельно и инетесно, есть ощущение что летишь на огромном самолёте, но будут модель ещё доделывать и будет отличный продукт.
"Стоимость строительства оценивается в 500 млн. евро. "
Деньги платит КТО?