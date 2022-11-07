Рада Європи через Росію та війну вперше за 17 років збереться на саміт
Рада Європи збереться на свій четвертий в історії саміт, приводом для якого став напад Росії на Україну, у столиці Ісландії в травні 2023 року.
Про це оголосила прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Рада оголосити, що 4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейк’явіку у травні 2023 року. Це буде важлива нагода для лідерів 46 країн-членів зустрітися і підтвердити відданість засадничим цінностям прав людини, демократії та верховенства права", - повідомила вона.
На відміну від самітів лідерів ЄС, G7, G20, які є регулярними подіями, в історії Ради Європи було всього три саміти лідерів країн-членів.
Перший саміт відбувся у Відні у 1993 році, другий - у Страсбурзі у 1997 році, третій - у Варшаві у 2005 році.
У травні 2022 року генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала зібрати четвертий саміт глав держав та урядів у зв'язку з війною Росії проти України.
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Я точно відтворив дії цього органу ЄС?
А далі навіть не беруся спрогнозувати подальший перебіг подій!
Европейская бюрократия - это тугосоображающие пенсионеры и подкупленные кацапами выродки, но тем не менее они с задержкой принимают хоть какие-то решения. Если сравнить их с кучмовскими или с зеленым асфальтом на дороги, то я ЕС выше оценку поставлю за профессиональную деятельность.
И не забывайте, что на россии несколько сотен тысяч человек с хорошо развитой за годы системой пропаганды перехватывают повестку в свою сторону. Каждый день, круглосуточно, несколько сотен тысяч сотрудников сидят у компьютеров, имеют куратора, имеют десятки сим-карт и шлюзов разнообразных, многие имеют хорошую легенду или репутацию (та хотя бы постить мемы и котиков на развлекательных сайтах 3 года, а затем с таким рейтингом массово внедрять повестку в европейских странах). У нас должен быть пропорциональный ответ на такую ботосеть, но это миллиарды долларов расходов, деньги на это никогда не выделялись. Если бы выделялись, то вера брежнева или жена боневтика уже бы завербовали 2-3 мужиков в ЕС, чтобы те под угрозой публикации видеозаписи принимали нужные нам решения. Но этого нету.