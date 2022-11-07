Екологи Києва пропонують ділянки для меморіального цвинтаря замість урочища "Лиса гора"

Природоохоронна організація "Київський еколого-культурний центр" (КЕКЦ) запропонувала п’ять вільних ділянок землі для розміщення Національного військового меморіального цвинтаря замість урочища "Лиса гора".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомила організація на фейсбук-сторінці, серед відповідних ділянок дві ділянки у комунальній власності площею 150 га в урочищі "Доманя" та 30 га в урочищі "Троїцьке" на півночі Троєщини у столиці, а також три ділянки у власності держави: відведені під будівництво 85 га біля цвинтаря "Берківці", 29 га сільськогосподарських земель на Оболоні та 100 га земель рекреаційного призначення на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ).

До всіх ділянок вже прокладено під'їзд, зазначено у повідомленні.

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КЕКЦ зазначає, що рішення уряду про розміщення меморіального цвинтаря на Лисій горі викликало критику з боку киян через розташування на цій території ландшафтного заказника та об'єкта історико-культурної спадщини національного значення "Бабин Яр", а також регіонального ландшафтного парку.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України доручив розробити детальний план території для розміщення Національного військового меморіального цвинтаря на території урочища "Лиса гора". Київська міська рада направила відповідне доручення Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Імовірна площа меморіального цвинтаря становитиме 140 га.