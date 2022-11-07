Екологи Києва пропонують ділянки для меморіального цвинтаря замість урочища "Лиса гора"
Природоохоронна організація "Київський еколого-культурний центр" (КЕКЦ) запропонувала п’ять вільних ділянок землі для розміщення Національного військового меморіального цвинтаря замість урочища "Лиса гора".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомила організація на фейсбук-сторінці, серед відповідних ділянок дві ділянки у комунальній власності площею 150 га в урочищі "Доманя" та 30 га в урочищі "Троїцьке" на півночі Троєщини у столиці, а також три ділянки у власності держави: відведені під будівництво 85 га біля цвинтаря "Берківці", 29 га сільськогосподарських земель на Оболоні та 100 га земель рекреаційного призначення на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ).
До всіх ділянок вже прокладено під'їзд, зазначено у повідомленні.
КЕКЦ зазначає, що рішення уряду про розміщення меморіального цвинтаря на Лисій горі викликало критику з боку киян через розташування на цій території ландшафтного заказника та об'єкта історико-культурної спадщини національного значення "Бабин Яр", а також регіонального ландшафтного парку.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів України доручив розробити детальний план території для розміщення Національного військового меморіального цвинтаря на території урочища "Лиса гора". Київська міська рада направила відповідне доручення Департаменту містобудування та архітектури КМДА.
Імовірна площа меморіального цвинтаря становитиме 140 га.
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Сам подумай - місце, де на початку 20 століття страчували і закопували злочинців, де проходили відьомські шабаші (хай навіть це легенда, але ж вона широко відома) гідне для такого пантеону?
А кошти, що вивільнилися - направте на ЗСУ.
Зараз, коли на фронті гинуть ті, хто відстоював зелені зони - легені міста, вони зовсім знахабніли.
Під виглядом для ЗСУ, переселенців тощо нищать урочища, заповідники, мальовничі місця під забудову.
Стосовно нашої Лисухи "вже є звернення забудовника ТОВ "Екобуд-трейд"(Комарницький) на Київраду та Департамент земельних ресурсів КМДА. У зверненні - прохання на вилучення однієї із земельних ділянок, що перебувають в складі Регіонального ландшафтного парку "Урочище Лиса гора", з природо-заповідного фонду України.Йде мова про ділянку кадастровим номером 8000000000:82:415:0116 площею 0.8592 га."
Ось так знімуть охороний статус і роздерибанять на шматки.
Прошу небайдужих підтримати нашу петицію і зберегти куточок природи для нащадків. Дякую.
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=11275
"Мария Галигузова
А можно кладбища размещать за чертой города?"
Тобто цій паскуді "Національне військове меморіальне кладовище" це просто звичайне кладовище яке потрібно перенести кудись подалі щоб не заважало.
Наприклад кудись на болота за троєщиною чи кудись подалі.
Та мабудь й меморіал Небесної Сотні заодно.
До речі Арлінгтонське кладовище знаходиться в самому серці столиці Спрлучених Штатів - поруч з Меморіалом Лінкольна та Білим домом, а не десь "за чертой города".