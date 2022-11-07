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Екологи Києва пропонують ділянки для меморіального цвинтаря замість урочища "Лиса гора"

гора,лиса

Природоохоронна організація "Київський еколого-культурний центр" (КЕКЦ) запропонувала п’ять вільних ділянок землі для розміщення Національного військового меморіального цвинтаря замість урочища "Лиса гора".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомила організація на фейсбук-сторінці, серед відповідних ділянок дві ділянки у комунальній власності площею 150 га в урочищі "Доманя" та 30 га в урочищі "Троїцьке" на півночі Троєщини у столиці, а також три ділянки у власності держави: відведені під будівництво 85 га біля цвинтаря "Берківці", 29 га сільськогосподарських земель на Оболоні та 100 га земель рекреаційного призначення на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ).

До всіх ділянок вже прокладено під'їзд, зазначено у повідомленні.

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КЕКЦ зазначає, що рішення уряду про розміщення меморіального цвинтаря на Лисій горі викликало критику з боку киян через розташування на цій території ландшафтного заказника та об'єкта історико-культурної спадщини національного значення "Бабин Яр", а також регіонального ландшафтного парку.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України доручив розробити детальний план території для розміщення Національного військового меморіального цвинтаря на території урочища "Лиса гора". Київська міська рада направила відповідне доручення Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Імовірна площа меморіального цвинтаря становитиме 140 га.

Автор: 

поховання (202) цвинтар (193) меморіал (148)


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Топ коментарі
+10
Як могла з'явитися ідея, що природно-заповідна територія має стати кладовищем?! З більш ніж десятком червокнижних видів. І нащо взагалі це кладовище потрібне? Будуть виймати померлих із землі на інших кладовищах і переміщати на Лису гору?
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07.11.2022 20:36
+9
Знайдіть ділянку поряд з Бучею чи Ірпенем: це перші місця, де виявили нелюдськість рашистів. Або дочекайтеся звільнення Маріуполя: там все місто - суцільний меморіал!
А кошти, що вивільнилися - направте на ЗСУ.
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07.11.2022 20:41
+5
Да оставьте вы гору в покое. Мемориал это не разовая акция и, как не печально, надо думать о том, что войн закончится не завтра
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07.11.2022 20:30
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Да оставьте вы гору в покое. Мемориал это не разовая акция и, как не печально, надо думать о том, что войн закончится не завтра
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07.11.2022 20:30 Відповісти
Як могла з'явитися ідея, що природно-заповідна територія має стати кладовищем?! З більш ніж десятком червокнижних видів. І нащо взагалі це кладовище потрібне? Будуть виймати померлих із землі на інших кладовищах і переміщати на Лису гору?
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07.11.2022 20:36 Відповісти
Не твое собачье дело определять где Украина будет хоронить своих Героев! Звиздуй в болото на "окраине Троещины" и готовь для таких как ты там могилы.
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07.11.2022 20:53 Відповісти
А ти вважаєш Лису гору з її відьминим яром, полем страт і іншими темно-містичними місцями-легендами добрим місцем для аллеї Героїв?
Сам подумай - місце, де на початку 20 століття страчували і закопували злочинців, де проходили відьомські шабаші (хай навіть це легенда, але ж вона широко відома) гідне для такого пантеону?
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07.11.2022 21:43 Відповісти
Это фуфло будешь расказывать на сходках "экологов". Там можете грузить друг друга любой галиматьей, сколько влезет.
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07.11.2022 23:30 Відповісти
Так само легко, як на заповідному Жуковому острові мити пісок і роздавати ділянки під забудову 🥴, і ще багато чого, ті ж озера засипані, той же "наїзд" на музей-скансен в Голосієвському НПП... а тут ще й мета благородна, ніби, авось пвд шумок урвуть останню незабудовану зону, в самім центрі Києва 😏
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07.11.2022 21:08 Відповісти
Знайдіть ділянку поряд з Бучею чи Ірпенем: це перші місця, де виявили нелюдськість рашистів. Або дочекайтеся звільнення Маріуполя: там все місто - суцільний меморіал!
А кошти, що вивільнилися - направте на ЗСУ.
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07.11.2022 20:41 Відповісти
Экологов-в х..у! Люди погибли защищая стану, а их предлагают хоронить в болоте на окраине Троещины! Экологов надо там хоронить, а не героев Украины!
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07.11.2022 20:51 Відповісти
За такою логікою - тра знести, наприклад Лавру к х**м, і поховати героїв 🥴.
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07.11.2022 21:10 Відповісти
Ты то же "эколог"? Блин! Это за твоею тупой логикой надо Лавру сносить. А Украина будет хоронить своих героев там, где посчитает необходимым. Не твое собачье дело в это влезать. Иди копай "экологам" могилы в болоте "на окраине Троещины"!
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07.11.2022 21:32 Відповісти
Так, у нас буде свій меморіал як Arlington National Cemetery в іншому придатному місці. А це черговий злочин влади, яка йде у спайці зі злобудовниками, проти природи и киян.
Зараз, коли на фронті гинуть ті, хто відстоював зелені зони - легені міста, вони зовсім знахабніли.
Під виглядом для ЗСУ, переселенців тощо нищать урочища, заповідники, мальовничі місця під забудову.
Стосовно нашої Лисухи "вже є звернення забудовника ТОВ "Екобуд-трейд"(Комарницький) на Київраду та Департамент земельних ресурсів КМДА. У зверненні - прохання на вилучення однієї із земельних ділянок, що перебувають в складі Регіонального ландшафтного парку "Урочище Лиса гора", з природо-заповідного фонду України.Йде мова про ділянку кадастровим номером 8000000000:82:415:0116 площею 0.8592 га."
Ось так знімуть охороний статус і роздерибанять на шматки.
Прошу небайдужих підтримати нашу петицію і зберегти куточок природи для нащадків. Дякую.
https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=11275
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07.11.2022 21:21 Відповісти
Під заміткою на іншому сайті "На території урочища «Лиса Гора» побудують Національне військове меморіальне кладовище" прочитав такий коментар:
"Мария Галигузова
А можно кладбища размещать за чертой города?"

Тобто цій паскуді "Національне військове меморіальне кладовище" це просто звичайне кладовище яке потрібно перенести кудись подалі щоб не заважало.
Наприклад кудись на болота за троєщиною чи кудись подалі.
Та мабудь й меморіал Небесної Сотні заодно.

До речі Арлінгтонське кладовище знаходиться в самому серці столиці Спрлучених Штатів - поруч з Меморіалом Лінкольна та Білим домом, а не десь "за чертой города".
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07.11.2022 22:54 Відповісти
Этим скотам , косящим под "экологов", а на самом деле представляющих конкурирующие фирмы "забудовників", надо бы защемить причандалы в двери и тогда послушать, "где копать могилы"!
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07.11.2022 23:33 Відповісти
Ви були на Троєщині? Там погуляти ніде, не те що кладовище будувати ... І перш ніж щось будувати має бути громадське обговорення а не тупий піздеж продажних екологів
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08.11.2022 01:21 Відповісти
 
 