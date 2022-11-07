Ми бачимо готовність України до перемовин, але не бачимо бажання російської сторони йти на переговори, - уряд ФРН

У Німеччині дотримуються позиції, що Україна сама має вирішувати, коли і як їй вести переговори з Росією.

Про це заявила заступниця речника федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн у контексті повідомлень ЗМІ про нібито тиск на Київ з боку США щодо переговорів з РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми також узяли до відома ці повідомлення ЗМІ. Але позиція уряду Німеччини не змінилася, вона полягає в тому, що Україна сама вирішує, коли і за яких умов їй розпочинати переговори з Росією про можливе мирне рішення", - заявила Гоффманн.

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Вона додала, що в Берліні "бачать принципову готовність України до переговорів, … але поки нам фактично бракувало бажання російської сторони йти на переговори".

За словами представниці уряду, німецьке керівництво перебуває в постійному контакті з російською стороною.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена неофіційно просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з Російською Федерацією. Зазначається, що це прохання покликане "зміцнити моральну перевагу України в очах її міжнародних прихильників".