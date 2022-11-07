Ми бачимо готовність України до перемовин, але не бачимо бажання російської сторони йти на переговори, - уряд ФРН
У Німеччині дотримуються позиції, що Україна сама має вирішувати, коли і як їй вести переговори з Росією.
Про це заявила заступниця речника федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн у контексті повідомлень ЗМІ про нібито тиск на Київ з боку США щодо переговорів з РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми також узяли до відома ці повідомлення ЗМІ. Але позиція уряду Німеччини не змінилася, вона полягає в тому, що Україна сама вирішує, коли і за яких умов їй розпочинати переговори з Росією про можливе мирне рішення", - заявила Гоффманн.
Вона додала, що в Берліні "бачать принципову готовність України до переговорів, … але поки нам фактично бракувало бажання російської сторони йти на переговори".
За словами представниці уряду, німецьке керівництво перебуває в постійному контакті з російською стороною.
Раніше видання The Washington Post повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена неофіційно просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з Російською Федерацією. Зазначається, що це прохання покликане "зміцнити моральну перевагу України в очах її міжнародних прихильників".
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Мирный план
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
@Sho_Tam_
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https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1589679081229938688 1 ч
У нього не рухаються ноги і пальці рук, а він все одно працює для ЗСУ!
Вадим свідомо залишився в Україні і, тільки уявіть, знесиленими руками робить окопні свічки! Він навіть вигадав для цього спеціальний пристрій!
Ви можете підтримати Вадима фінансово: 5457 0822 2796 9701
https://twitter.com/i/status/1589679081229938688
Крім цього метою особистого приїзду може бути і намагання х..лу показати, що мов бачите кацапи- ми намагаємся схилити, а насправді виграється таким чином час, або досягаються інші цілі.Може так бути?
Думаю, що крім зради, є багато чого, чого ми не знаємо і це природньо. Впевнений, що після такої ціни, яку ми вже сплатили, навряд чи хтось зможе нас вмовити, або змусити про щось там теревенити з терористами. Додатково: світ скільки вже втратив економічно і політично, що дарувати такі подарунки х...лу не зможе, там теж скрізь стресова ситуація, і голодні в індії та китаї, африці, на зброю витрачено десятки мільярдів, всі втомились від терориста, він їм теж - просто обрид.
И само требование полного отвода войск и вооружений от нашей границы - вполне законное и обоснованное. Чтобы мы видели, что это переговоры, а не стратегическая перегруппировка, разведка и прочие выгодные кацапам маневры. Все вооружения должны быть отведены на дальность поражения. Хоть один бомбардировщик кацапов на *********** или в Ростове - переговоров не будет. Все просто.
Джохар Дудаев.
І "готовність української сторони" до них 🤦
WTF?!?!
😛Крысы есть крысы🦍
розпорошити український народ по цілому світі і як найбільше знищити тих, хто залишився в Україні руками рашистського вбивці, котрого вся світова спільнота на чолі із США не хоче поставити на місце, маючи для цього всі можливості
Маніяка треба заарештувати і віддати під суд, які з серійним вбивцею можуть бути перемовини.
Навіть як що Кацапія взірве 5 ядерних тактичних зарядів в Україні, це тільки прискорить ії кінець і ненависть до неї і всіх росіян в Україні тільки збільшиться.
Краще хай усі союзники об'еднуються у військову коаліцію та висивувають вимоги до безумної бензоколонки на кшталт відведення військ та припинення військових дій. А у разі незгоди бензоколонки відкривають другий фронт, та оперативно за якусь неділю розносять окупанта в хлам на нашій території, та примушують до миру.