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Новини Війна
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Ми бачимо готовність України до перемовин, але не бачимо бажання російської сторони йти на переговори, - уряд ФРН

гоффманн

У Німеччині дотримуються позиції, що Україна сама має вирішувати, коли і як їй вести переговори з Росією.

Про це заявила заступниця речника федерального уряду ФРН Крістіне Гоффманн у контексті повідомлень ЗМІ про нібито тиск на Київ з боку США щодо переговорів з РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми також узяли до відома ці повідомлення ЗМІ. Але позиція уряду Німеччини не змінилася, вона полягає в тому, що Україна сама вирішує, коли і за яких умов їй розпочинати переговори з Росією про можливе мирне рішення", - заявила Гоффманн.

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Вона додала, що в Берліні "бачать принципову готовність України до переговорів, … але поки нам фактично бракувало бажання російської сторони йти на переговори".

За словами представниці уряду, німецьке керівництво перебуває в постійному контакті з російською стороною.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що адміністрація президента США Джо Байдена неофіційно просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з Російською Федерацією. Зазначається, що це прохання покликане "зміцнити моральну перевагу України в очах її міжнародних прихильників".

Автор: 

Німеччина (7386) перемовини (2923)


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Топ коментарі
+31
Какие нах переговоры? О чем переговоры? Одна черножопая обезьяна Абама и баба Меркель уже вела с ****** переговоры насчет крыма и дамбаса. Даже нобелевскую премию мира получили. Ну как вам суки мир? И где они теперь? Еще один раз переговоры и Украины не будет.
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07.11.2022 20:59
+20
Юрий Нестеренко

Мирный план

Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
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07.11.2022 21:24
+18
Перемовини про що? Про репарації, видачу військових злочинців? Перемовини з ким? З терористами?
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07.11.2022 21:01
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Какие нах переговоры? О чем переговоры? Одна черножопая обезьяна Абама и баба Меркель уже вела с ****** переговоры насчет крыма и дамбаса. Даже нобелевскую премию мира получили. Ну как вам суки мир? И где они теперь? Еще один раз переговоры и Украины не будет.
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07.11.2022 20:59 Відповісти
Прочитайте усі дані,там іде ігра дипломатії на користь України. Росію просто зітруть
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07.11.2022 21:23 Відповісти
Шось ''*******'' ваша дипломатія
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08.11.2022 04:53 Відповісти
Юрий Нестеренко

Мирный план

Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** и Хама-вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
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07.11.2022 21:24 Відповісти
ну що ж ви такі злі, вони напевно знаходилися під враженням "русского гуманізма"
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07.11.2022 21:25 Відповісти
Класичним німецьким порно відтепер можна офіційно вважати %блю в очі...
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07.11.2022 23:00 Відповісти
Перемовини про що? Про репарації, видачу військових злочинців? Перемовини з ким? З терористами?
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07.11.2022 21:01 Відповісти
треба ще й своїх людей повернути, і тих що в полоні і тих, що депортували, ми ж не русскіє, нам всі наші громадяни дорогі.
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07.11.2022 21:27 Відповісти
Ні не всі, депортовані мають пройти фільтрацію та здати іспит на знання україеської мови, москворитих не впускати, їхні бпрти повернули їх додому, то хай там ,,цтокаю та какають,, ніхто не змушуватиме говорити в Україні українською.
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07.11.2022 22:50 Відповісти
ШоТам?

@Sho_Tam_

·

https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1589679081229938688 1 ч

У нього не рухаються ноги і пальці рук, а він все одно працює для ЗСУ!

Вадим свідомо залишився в Україні і, тільки уявіть, знесиленими руками робить окопні свічки! Він навіть вигадав для цього спеціальний пристрій!

Ви можете підтримати Вадима фінансово: 5457 0822 2796 9701

https://twitter.com/i/status/1589679081229938688
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07.11.2022 21:03 Відповісти
Зніміть рожеві окуляри.
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07.11.2022 21:03 Відповісти
Это кому? Если слишком ярым "дописувачам" этого сайта - то да, нужно.
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08.11.2022 08:39 Відповісти
щось останнім часом багато новин про переговори... закрадається думка,що світ не позволить нам до кінця визволити від орків свою землю... херсонську,запорізьку ще так, а ось з донецькою і луганською уже питання,а про Крим мені здається вони і не думають взагалі...
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07.11.2022 21:05 Відповісти
А що Україна це не ви,а тільки зе і спонукання до чогось недоброго. Не потрібно думати,що люди дурні і не знають,що таке дати ботоксу час. Питання іде про капітуляцію рашки,про кошти в Європі тієї ж рашки на відбудову України. Там навіть закони підводять до цього. Нічого без вас уже просто НЕ можливо
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07.11.2022 21:17 Відповісти
Андрій а може бути, наприклад так - приїхав Саліван персвідчитись особисто, станом на тоді-то, який настрій суспільства, владних структур щодо непохитності попередніх позицій.Може таке бути?

Крім цього метою особистого приїзду може бути і намагання х..лу показати, що мов бачите кацапи- ми намагаємся схилити, а насправді виграється таким чином час, або досягаються інші цілі.Може так бути?
Думаю, що крім зради, є багато чого, чого ми не знаємо і це природньо. Впевнений, що після такої ціни, яку ми вже сплатили, навряд чи хтось зможе нас вмовити, або змусити про щось там теревенити з терористами. Додатково: світ скільки вже втратив економічно і політично, що дарувати такі подарунки х...лу не зможе, там теж скрізь стресова ситуація, і голодні в індії та китаї, африці, на зброю витрачено десятки мільярдів, всі втомились від терориста, він їм теж - просто обрид.
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07.11.2022 21:46 Відповісти
Всі ці припущення мають право на життя, є єдина заковика-ядрьона бомба в руках *****.
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08.11.2022 04:17 Відповісти
Всі мої ''гарні'' припущення з 2014 дають мені право на наступати на граблі, а Вам?
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08.11.2022 04:57 Відповісти
ще мудрі люди, які жили тисячі років тому, не радили мати ніяких справ , не вступати в діалог, переговори, і взагалі, не витрачати час на двбойобів.
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07.11.2022 21:13 Відповісти
что то фейк какой то....Украина ни о каких переговорах не говорила.если у немчуры появилось желание по тихому слить Украину то пошли бы они вслед за русским кораблём!
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07.11.2022 21:15 Відповісти
Наши готовы на переговоры с тем кто согласен вывести все свои войска с Украины. Если путлер не готов то с ним их не будет. Это я так, пишу тем кто тут сейчас зраду качать начнет
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07.11.2022 21:16 Відповісти
Достаточно просто признать ***** за нелегитимного президента. Выборы 2018, выборы 2012, изменения Конституции кацапской ********* и вообще сам факт третьего срока призать как незаконные и никогда не имеющими юридической силы. Признать ***** за подонка, захватившего власть на россии в 2012-ом году и отменить любые юридические соглашения с этого года, признать их ничтожными. Сразу все вопросы будут решены. И сразу будет ясно, что с главарем военной хунты никто переговоров вести не будет, на россии нету президента как главы государства уже 10 лет, не с кем заключить мирный договор, пускай сначала изберут президента и он даст присягу народу и Конституции (старой само собой). Желающие могут вести отсчет с 1993-го года, когда Борька разгромил Верховный совет (на деле вата против ваты, там везде сплошная мразь была, одни не лучше других).

И само требование полного отвода войск и вооружений от нашей границы - вполне законное и обоснованное. Чтобы мы видели, что это переговоры, а не стратегическая перегруппировка, разведка и прочие выгодные кацапам маневры. Все вооружения должны быть отведены на дальность поражения. Хоть один бомбардировщик кацапов на *********** или в Ростове - переговоров не будет. Все просто.
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07.11.2022 21:18 Відповісти
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07.11.2022 21:20 Відповісти
Треба глибше в очко хутіну зазирнути! Може, побачите!
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07.11.2022 21:22 Відповісти
"Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
Джохар Дудаев.
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07.11.2022 21:22 Відповісти
Знову переговори 🤬
І "готовність української сторони" до них 🤦
WTF?!?!
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07.11.2022 21:25 Відповісти
Конкретніше, пані! Хто саме та сторона і до яких саме перемовин? Ми можемо поговорити з (уйлом про те, щоб німецькі землі віддати срусії. Коли починаємо?
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07.11.2022 21:27 Відповісти
Над пуйлом уже и замы пресс-секретарей издеваться начали? 😂
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07.11.2022 21:30 Відповісти
це така тактика, балачки про переговори, а тим часом видкидати ворога за межі України
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07.11.2022 21:34 Відповісти
"зміцнити моральну перевагу України в очах її міжнародних прихильників"... я не можу розшифрувати цю фразу.
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07.11.2022 21:47 Відповісти
Треба Горбачова відкопати, він великим спеціалістом був з бюрократичних фраз.
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07.11.2022 21:58 Відповісти
***** пошли,со своими переговорами. Когда ваш Берлин ********* кацапы,вот потом и говорить будете с ними.
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07.11.2022 21:58 Відповісти
Крысам путлера любой ценой нужны переговоры для закрепления на оккупированных частях Херсонской и Запорожской области,а также для обучения ЧМОбиков до весны...,а там опять ...Киев за два дня...,РабZeя опять встала с кален🦍..и прочие пропагандонские нарративы...от курицы🐔 ********** и Сикелева с Салавьиным помётом...🐓
😛Крысы есть крысы🦍
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07.11.2022 22:04 Відповісти
Вы просто не знали что готовы к переговорам, но правительство ФРГ оповестило вас об этом, теперь вы знаете.
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07.11.2022 22:21 Відповісти
Не треба нас підготавлювать до якихсь переговорів. Наш Президент, за якого я не голосував, чітко зказав: ніяких перемовин, поки русня не щезне з нашої землі. Навіть закон якийсь прийняли. Так що перегаворщики усі, навіть з Папой Римським - - ідіть у дупу. Це моя відповідь.
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07.11.2022 22:35 Відповісти
подібне, що Байда давно договорився з куйлом про Україну.Поки що виглядає як змова, згідно котрої варто
розпорошити український народ по цілому світі і як найбільше знищити тих, хто залишився в Україні руками рашистського вбивці, котрого вся світова спільнота на чолі із США не хоче поставити на місце, маючи для цього всі можливості
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07.11.2022 22:35 Відповісти
О, вже з Америки, кацап гімно накидує
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08.11.2022 05:00 Відповісти
Хамство не тільки Тебе видає, а й одурманює мозги,не даючи їм реально оцінювати , результатом чого є вже майже 8 ми місячне винищення українського народу і руйнування її інфраструктури, мільйони біженців, і т.д.Коли б США дали куйлу зрозуміти,що цього не варто більше робити так,як це вони зробили свого часу в Грузії, зупинивши рашистські війска за 38 км від столиці-Тбілісі (в іншому випадку вони були б знищені),то все було би інакше від слова "зовсім".Ти тільки подумай(хоча це важко).чому в Чорному морі безпеку"зернового коридору" має гарантувати рашист?Невже Чорне море вже визнано російським?Чому прикриття зерновозів З українським хлібом не роблять кораблі НАТО,адже в Чорному морі є не тельки рашист,а й Румунія,Турція,Болгарія країни НАТО.?Чому рашист спокійно винищує українську інфраструктуру ?Мабуть тому,що знає,що у відповідь нічого не прилетить,і знає про це він не від таких як ми.Краще не плюватися на працюючий вентилятор,лайном хамства .Цілком можливо, що Ти родичка американської Спартц ,котра добивалася для України "ленд-лізу" і відаєш багато чого такого, що простим людям не видно і не чути?Тоді інший"кампот"
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08.11.2022 10:08 Відповісти
Моя відповідь Вам стосується виключно того, що через декілька годин ваш такого ж штибу комент був з австрійським прапором, і не бот же Ви?
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08.11.2022 13:43 Відповісти
У ФРН зір та слух значно покращився!!! Висновки , сподіваємось, теж!!!!
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07.11.2022 22:54 Відповісти
Задовбали вже своїми перемовинами ...
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07.11.2022 22:57 Відповісти
Цікаво це за яких дегенератів ЄС і Америка тримає Україну як що думають що після всіх кровавих бєспрєдєлов кацапів в Україні, ми хочемо про щось домовлятися з ними.
Маніяка треба заарештувати і віддати під суд, які з серійним вбивцею можуть бути перемовини.
Навіть як що Кацапія взірве 5 ядерних тактичних зарядів в Україні, це тільки прискорить ії кінець і ненависть до неї і всіх росіян в Україні тільки збільшиться.
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08.11.2022 01:45 Відповісти
Замочіть свого фюрера в кремлівському сортирі, виведіть орду за кордон 1991 року, так як заморожених російських грошей недостатньо для відбудови України - це єдине питання для обговорення - скільки орда повинна доплатити за розруху.
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08.11.2022 03:16 Відповісти
Якщо подивитися на розмір і рівень збитків Україні, то отримаєте близько трильйона доларів.
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08.11.2022 03:31 Відповісти
Московія клянчить перемовини, значить все вірно робимо. Потрібно йти до кінця.
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08.11.2022 07:21 Відповісти
Як їм хочеться, щоб війна закінчилася. Як завгодно, аби швидше.
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08.11.2022 07:30 Відповісти
..бред и абсурд,как можно говорить с бункерным быдлом.. Полная ликвидация болот мацковии
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08.11.2022 08:24 Відповісти
Перемовини почнуться коли у нас будуть ракети, які знищать пару аєродромів з Тєсами і нафтобазами, як кажуть зуб за зуб, а поки кацапи цього не відчують їм до опожопи
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08.11.2022 08:57 Відповісти
Яких премовин ви бажаєте і на яких умовах? Перемовини призведуть до заморозки війни на цих лінях де проходить фронт а також до припинення допомоги союзників. А далі що, знову кацапи перегрупують та підтягнуть поповнення у своє військо і почнуть знову нас вбивати та захоплювати наші землі?
Краще хай усі союзники об'еднуються у військову коаліцію та висивувають вимоги до безумної бензоколонки на кшталт відведення військ та припинення військових дій. А у разі незгоди бензоколонки відкривають другий фронт, та оперативно за якусь неділю розносять окупанта в хлам на нашій території, та примушують до миру.
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08.11.2022 09:05 Відповісти
Хватит предавать Украину и навязывать Украине условия Путина. Ни каких переговоров с Путиным, только капитуляция России на условиях Украины и ее союзников.
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08.11.2022 09:13 Відповісти
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 170 осіб (+710 за добу), дякую збройним силам України. Путін терпить крах. Тому з'явилось багато всяких переговірників, які хочуть спасти Путіна і його режим. Ні яких переговорів не може бути, тільки капітуляція Росії на умовах України і її справжніх союзників
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08.11.2022 09:29 Відповісти
Война не может длиться бесконечно....
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08.11.2022 10:25 Відповісти
Афганцам розкажете, тай Ізраєлю можна
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08.11.2022 13:45 Відповісти
Ты не путай войну с террористическими атаками непонятных группировок. Если бы государство Пластина начала войну с Израилем - он сравнял бы её с землёй за 24 часа.
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09.11.2022 10:02 Відповісти
Офіційно в нас теж не війна, принаймі кацапія так каже, і якщо дуже хочеться миру загляньте знаєте кому і куди. І не тикайте мені, хам трамвайний
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09.11.2022 20:41 Відповісти
Тыв не путай реальность с написанным на доске объявлений...
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10.11.2022 09:28 Відповісти
 
 