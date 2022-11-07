І на сході, і на півдні є райони, де ЗСУ поступово, але впевнено витісняють ворога, - Міноборони
Українські сили ведуть активну оборону на більшості ділянок фронту, але в деяких районах ЗСУ успішно витісняють ворога, у тому числі й на сході.
Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами Маляр, зараз ЗСУ ведуть активну оборону як на півдні, так і на сході.
"Звичайно, динаміка війни є різною. Є періоди, коли інтенсивність бойових дій дуже висока, і коли ми бачимо миттєве просування вперед і звільнення наших територій. Бувають інші фази війни, як це відбувається зараз, коли йде активна оборона", – зазначила заступниця міністра.
Вона наголосила, що українські сили "не здають жодного сантиметра" землі.
При цьому, за словами Маляр, сьогодні є й напрямки, де українські сили поступово витісняють ворога із зайнятих територій.
"Ми витісняємо і на південному, і на східному напрямках у деяких регіонах. Якщо говорити про східний напрямок, то там епіцентр боїв у Донецькій області – Соледар, Бахмут та деякі [райони] поряд. Але разом з тим на сході є регіони, де ми поступово, але впевнено витісняємо ворога", – сказала Маляр.
Говорити про конкретні населені пункти заступниця міністра оборони не стала і закликала дочекатися інформації від Генштабу.
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