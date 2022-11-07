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Новини Війна
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І на сході, і на півдні є райони, де ЗСУ поступово, але впевнено витісняють ворога, - Міноборони

зсу

Українські сили ведуть активну оборону на більшості ділянок фронту, але в деяких районах ЗСУ успішно витісняють ворога, у тому числі й на сході.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Маляр, зараз ЗСУ ведуть активну оборону як на півдні, так і на сході.

"Звичайно, динаміка війни є різною. Є періоди, коли інтенсивність бойових дій дуже висока, і коли ми бачимо миттєве просування вперед і звільнення наших територій. Бувають інші фази війни, як це відбувається зараз, коли йде активна оборона", – зазначила заступниця міністра.

Вона наголосила, що українські сили "не здають жодного сантиметра" землі.

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При цьому, за словами Маляр, сьогодні є й напрямки, де українські сили поступово витісняють ворога із зайнятих територій.

"Ми витісняємо і на південному, і на східному напрямках у деяких регіонах. Якщо говорити про східний напрямок, то там епіцентр боїв у Донецькій області – Соледар, Бахмут та деякі [райони] поряд. Але разом з тим на сході є регіони, де ми поступово, але впевнено витісняємо ворога", – сказала Маляр.

Говорити про конкретні населені пункти заступниця міністра оборони не стала і закликала дочекатися інформації від Генштабу.

Автор: 

Міноборони (7409) ЗСУ (7588) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+13
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07.11.2022 21:44
+10
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.11.2022 21:52
+9
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱
путлера в тюрягу🦍☠️
Слава Україні 🔱💙💛🔱🇺🇦🇬🇧🇺🇸
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07.11.2022 21:55
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Если есть информация от Генштаба, тогда зачем в эфире нужна сама Маляр?
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07.11.2022 21:17 Відповісти
Так вона і є речником Штабу. Говорить правду, наскільки можна це дозволити собі. Є ще одна,яка має право віщати Гуменюк
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07.11.2022 21:20 Відповісти
Маляр есть целым заместителем министра обороны с непонятными функциями. А вот информировать о ходе боевых действий должны уполномоченные представители пресс-службы и желательно НЕ в чине генерала или полковника, а толкового и разговаривающего старлея или капитана,вполне хватит. Но никак не замы-помы-советники министров, депутаты, мэры, главы ОДА и прочие некомпетентные персонажи
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07.11.2022 21:24 Відповісти
Ваша інформація хоч і залайкана,але не вірна. Вона має право і тільки вона. Не арестовичі з кулебами,навіть не резніченки,а функції Маляр говорити про бойові дії. Що вона і робить
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08.11.2022 07:24 Відповісти
ну по потерям свиноцабак - эта информация від Генштабу правдива...!
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07.11.2022 21:24 Відповісти
https://www.tiktok.com/@andrewrostov23/video/7162974582872247557?_r=1&u_code=e49d3ffhgeag7g&preview_pb=0&language=ru&_d=e4bll0feg83chk&share_item_id=7162974582872247557&source=h5_m&timestamp=1667827757&user_id=7153288029124412421&sec_user_id=MS4wLjABAAAAIjLo9DSO4-kxM0B89b292MOhDbm6NLsMWgYr57IvCVYXFwchHHoBovBRQR4WQvxq&utm_source=messenger&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_iid=7162589401913296646&share_link_id=3ad4a376-0f2a-490f-9979-b4bb8cf2fb8f&share_app_id=1233&ugbiz_name=Main&ug_btm=b2001 ВОТ ОНА ПРАВДА !!!
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07.11.2022 21:25 Відповісти
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07.11.2022 21:26 Відповісти
Верим что только ЗСУ освободит нашу землю и наших людей. Но есть идиоты которые верят что ***** освободит Украину с помощью переговоров. Как вы думаете, ***** хочет оставить Украину в покое и вывести свою Орду? Тогда к чему все ети разговоры о переговорах
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07.11.2022 21:27 Відповісти
ну помню точно одного - Боневтик...!
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07.11.2022 21:31 Відповісти
Сьогодні зранку прочитав, що ніби є витік інфи щодо плану ***** по Херсону. Так от, нібито на саміті Г-20 він привселюдно оголосить величезний "жест доброй воли" і сам оголосить, що віддає Херсон (саме тому вони там досі тримають якісні бойові сили, щоб ЗСУ його раніше до саміту не звільнили) і найцікавіше, що також зробить заяву, що рашка припиняє усі наступальні дії, ось вам Херсон, але все що захопили на лівому березі то там тепер громадяни расії і ми їх будемо захищати (це також пояснює евакуацію, тобто типу в Херсоні вже нема їх громадян і можна віддати)... І за це давайте негайно сідати за міжнародний стіл переговорів! Тобто він типу оголосить закінчення спєцобосрації і тепер це виключно оборона своїх територій, тобто рашка захищається, а всі інші агресори, якщо відсовляєтесь від переговорів... Логіка хвора, але цілком в стилі цього недофюрера. Побачимо, саміт вже дуже скоро і буде багато цікавих подій!
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07.11.2022 22:12 Відповісти
Только полный идиот может поверить в такой бред. путин президентит россиян уже 22 года и за это время он НИ РАЗУ не ушел НИОТКУДА. не уйдет и на этот раз по доброй воле.
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07.11.2022 22:33 Відповісти
Whaaat??? Из-под Киева, Чернигова, Сум кто-то другой ушел? С острова Змеиного? В Харьковской области и в Лимане тоже наверное все еще сидит?
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07.11.2022 22:50 Відповісти
а теперь попробуй прочитать еще раз, - "не уйдет и на этот раз по доброй воле"
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07.11.2022 23:32 Відповісти
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07.11.2022 21:44 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.11.2022 21:52 Відповісти
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱
путлера в тюрягу🦍☠️
Слава Україні 🔱💙💛🔱🇺🇦🇬🇧🇺🇸
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07.11.2022 21:55 Відповісти
 
 