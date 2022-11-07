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Війська РФ за день п’ять разів обстріляли Сумщину: пошкоджено ферму та ЛЕП

сумщина,обстріл

За сьогодні 7 листопада російські військові п’ять разів обстріляли прикордонні райони Сумської області. Загалом зафіксовано 48 "прильотів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм  голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли двічі. О 10.30 був артилерійський обстріл. Росіяни вдарили 17 разів із САУ. Майже одночасно вогонь вівся з мінометів іншим прикордонним селом, всього було три "прильоти".

У Білопільській громаді близько 16:00 росіяни били за межею артилерії. Було 16 вибухів. Вдруге це ж село ворог обстріляв за півтори години з мінометів, вибухи пошкодили місцеве фермерське господарство та електролінію.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська масово обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Внаслідок атак ворога є значні пошкодження та руйнування.

Читайте: Наслідки вчорашніх обстрілів залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовані, - ОВА

Автор: 

обстріл (28687) Сумська область (3720) Живицький Дмитро (466)


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Господа зебилы ,73 процента,с 95 квартала, вам босс- ***** запрещает дать ответку? Если мешает ,так ,предатели *****,не мешайте ЗСУ. С вас,жиденыши продажные ещё спросят после войны и за Киевскую и за Херсонскую область. Не убежите и не отмажитесь.
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07.11.2022 21:53 Відповісти
 
 