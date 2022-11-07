Значні відключення у Києві та 7 областях триватимуть щонайменше до кінця тижня, потім їх може стати менше, - "Укренерго"

Відключень електроенергії може стати менше з наступного тижня, якщо не буде нових обстрілів.

Про це заявив у понеділок ввечері голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, після п'яти масованих ракетних ударів і "безлічі дрібніших" найскладніша ситуація склалася на північному сході України.

"Тут є графіки планових погодинних відключень, і, на жаль, поверх цих графіків доводиться застосовувати додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему", – сказав Кудрицький в ефірі єдиного телемарафону.

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Дефіцит у цих регіонах перевищує 1000 МВт, сказав він.

Кудрицький прогнозує, що значні відключення у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Харківська, Сумська, Полтавська області) регіонах України триватимуть щонайменше до кінця цього тижня.

"Треба потерпіти декілька днів, – за умови, що не буде обстрілів, – щоб відчутні полегшення були для споживачів і графіки відключень стали більш комфортними", – сказав він.