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Значні відключення у Києві та 7 областях триватимуть щонайменше до кінця тижня, потім їх може стати менше, - "Укренерго"

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Відключень електроенергії може стати менше з наступного тижня, якщо не буде нових обстрілів.

Про це заявив у понеділок ввечері голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, після п'яти масованих ракетних ударів і "безлічі дрібніших" найскладніша ситуація склалася на північному сході України.

"Тут є графіки планових погодинних відключень, і, на жаль, поверх цих графіків доводиться застосовувати додаткові аварійні відключення, щоб збалансувати енергосистему", – сказав Кудрицький в ефірі єдиного телемарафону.

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Дефіцит у цих регіонах перевищує 1000 МВт, сказав він.

Кудрицький прогнозує, що значні відключення у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Харківська, Сумська, Полтавська області) регіонах України триватимуть щонайменше до кінця цього тижня.

"Треба потерпіти декілька днів, – за умови, що не буде обстрілів, – щоб відчутні полегшення були для споживачів і графіки відключень стали більш комфортними", – сказав він.

Автор: 

електроенергія (6217) Укренерго (2700) Кудрицький Володимир (189)


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Як казав Вінні-Пух: "Це ж-ж-ж-ж-ж не просто так!". Я маю на увазі відсутність обстрілу всієї території України рашистами сьогодні.
Зважаючи на відсутність будь-якого логічного мислення в чумаданного ідіота, вони можуть зараз програмувати залишки своїх ракет та дронів на масовий обстріл найближчими днями або наступного тижня в надії, що наші системи ППО та ПРО не впораються. Ну і, звісно, розраховують на допомогу Ірану та КНДР в поповненні запасів ракет та дронів.
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07.11.2022 22:21 Відповісти
Так сегодня только понедельник !
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07.11.2022 22:25 Відповісти
Какие графики? Даёшь свет круглый день как во Львове и Одессе. Надоели уже. Киев что в отдельной энергосистеме находиться?
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07.11.2022 22:32 Відповісти
Добре, хоч тривоги не було, бо без ліфту з 20- го поверху з старою бабусею і дитиною «терміново спуститися в укриття і берегти себе»- це щось із області фантастики…
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07.11.2022 23:35 Відповісти
Якщо знову не прилетить дронами або ракетами. Роздуплились би вже про якийсь захист думати, бо так можна ремонтувати з ракетами навипередки не дуже довго(
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07.11.2022 23:44 Відповісти
любой прилёт в лес спишут, что в инфраструктуру, разве не понятно. гниды зелёные на другое не способны.
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08.11.2022 07:45 Відповісти
 
 