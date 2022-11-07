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Новини Війна
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Війна в Україні забрала життя щонайменше 6490 цивільних, ще 9972 поранено, - ООН

оон

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 6 листопада склали 16462 цивільних (тижнем раніше – 16295), зокрема 6490 загиблих (6430)

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна,  про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

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Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2533 чоловіки, 1731 жінка, 201 хлопчик і 168 дівчаток, тоді як стать 34 дітей і 1828 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 9972 поранених – 295 хлопчиків та 208 дівчаток, а також 242 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 30 жовтня, загинула дитина та ще шестеро було поранено.

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Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані по місяцях.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3298 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 696, у травні – до 473, у червні – до 374 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 353 особи, за серпень – 305, за вересень – 311, за жовтень – 284, за перші сім днів листопада – 35, зазначає ООН.

Кількість поранених у вересні – 927 – виявилася вищою за показник серпня – 895 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1100, червень – 1030, травень – 1016, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно 1254 та 2410 осіб.

Згідно зі зведенням, у жовтні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 266 осіб і ще 743 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних наслідків війни загинуло 18 і було поранено 40 осіб (5% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у жовтні припало 86% жертв.

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У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 30 жовтня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

Автор: 

ООН (3361) смерть (6759) жертви (1803)


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Топ коментарі
+8
А хто маріупільчан загиблих порахував?
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07.11.2022 22:19
+6
І це дуже занижені цифри. Тільки Маріуполь має під сто тисяч вбитими.
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07.11.2022 22:27
+5
ООН моральні вилупки. Тільки у Маріуполі загинули щонайменше 85 000 мирних мешканців.
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07.11.2022 22:24
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ЗНИКЛІ БЕЗ ВІСТИ - нема у вас такого показника, чи у вас красний хрест для катання на джипах потрібен?
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07.11.2022 22:17 Відповісти
А хто маріупільчан загиблих порахував?
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07.11.2022 22:19 Відповісти
Мені здається, що таку цифру доказали наші представники в цій організації. Тоді виникає питання, чому так працюють наші правоохоронці?
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07.11.2022 22:29 Відповісти
З оон все давно зрозуміло, але що роблять наші п...аси які повинні відповідати за все це? За що ви виродки отримуєте сотні тисяч зарплати? Підніміть свої сраки і соберіть правдиві данні та нарешті закрийте роти цим окацапленим брехунам. І в світі ж вірять що загинуло тільки 6 тисяч, поки наші "пристайки з кулебами" в носі пальцем ковиряються.
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07.11.2022 22:23 Відповісти
Коли ще Маріуполь наші тримали, то раз сказала про 20000 загиблих керівник медицини міста і все, потім рота їй прикрили і потім вже це питання не піднімали. Влада чомусь замовчує кількість загиблих та занижує.
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07.11.2022 22:29 Відповісти
ООН моральні вилупки. Тільки у Маріуполі загинули щонайменше 85 000 мирних мешканців.
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07.11.2022 22:24 Відповісти
І це дуже занижені цифри. Тільки Маріуполь має під сто тисяч вбитими.
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07.11.2022 22:27 Відповісти
Чому так брешуть ? Коли зменшують кількість загиблих військових це зрозуміло. А чому применьшують кількість загиблих цивільних ? Невже тоді Путлера не будуть судити геноцид ?
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07.11.2022 22:31 Відповісти
за геноцид
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07.11.2022 22:32 Відповісти
Ніхто нічого не применшує. Це задукоментовані і зафіксовані загиблі. З заключенням медичної комісії і протоколом від поліції. Всі розуміють, що реальні цифри набагато більші (крім повних ідіотів). І не треба шукати тут ніякої зради чи змови.
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07.11.2022 22:46 Відповісти
Ага, і дітей кацапи не гвалтувати і не вбивали? Саме тому дєнімову зняли? Ніякої зради, все по плану дєрьмака.
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08.11.2022 13:58 Відповісти
Інфа не повна, ООН не подало даних стосовно гермафродитів.
Вибичаюсь, але такі підрахунки реально бісять(
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07.11.2022 22:59 Відповісти
в одном мариуполе тысяч сто убили мокшанские орки
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07.11.2022 23:07 Відповісти
что у этих разжиревших на ООНовских окладах чиновников с арифметикой??????
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07.11.2022 23:20 Відповісти
А хто рахував 80% зруйнованних будинків в Марику при наймі, що до нападу 24 лютого там жили 480 тисяч мешканців ?!
При такий руйнації як мінімум 30% жителів таких будинків гине .
Так що тільки в Маріуполі українська влада на наполягає на цифрі 20 тисяч тільки там .
Але мешканці , хто вижив , й про 20 тисяч кажуть , що це дуже занижена статистика .
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08.11.2022 00:21 Відповісти
Складається враження, що функцiї ООН полягають тiльки у пїдрахунку загиблих мирних мешканцiв. Цiлком марна структура.
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08.11.2022 00:54 Відповісти
Вони навіть з цим не можуть впоратись. Ну хто з притомних людей повіре у 6 тис. загиблих?
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08.11.2022 13:59 Відповісти
 
 