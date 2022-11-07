Війна в Україні забрала життя щонайменше 6490 цивільних, ще 9972 поранено, - ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 6 листопада склали 16462 цивільних (тижнем раніше – 16295), зокрема 6490 загиблих (6430)

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у понеділок.

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

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Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2533 чоловіки, 1731 жінка, 201 хлопчик і 168 дівчаток, тоді як стать 34 дітей і 1828 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 9972 поранених – 295 хлопчиків та 208 дівчаток, а також 242 дітей, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 30 жовтня, загинула дитина та ще шестеро було поранено.

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Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані по місяцях.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень – щонайменше 3298 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 696, у травні – до 473, у червні – до 374 та у липні – до 360. За перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого загинуло 353 особи, за серпень – 305, за вересень – 311, за жовтень – 284, за перші сім днів листопада – 35, зазначає ООН.

Кількість поранених у вересні – 927 – виявилася вищою за показник серпня – 895 і трохи нижчою за показники попередніх місяців: липень – 1100, червень – 1030, травень – 1016, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно 1254 та 2410 осіб.

Згідно зі зведенням, у жовтні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 266 осіб і ще 743 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних наслідків війни загинуло 18 і було поранено 40 осіб (5% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у жовтні припало 86% жертв.

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У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати тільки на випадки після 30 жовтня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.