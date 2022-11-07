Наші розмови були зосереджені лише на зниженні ризиків та відносинах між США та Росією, - Байден про останні перемовини з Путіним
Сполучені Штати Америки справді проводили переговори з Росією на найвищому рівні останні місяці, але ключовим питанням обговорень були відносини між країнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter, про це заявив президент США Джо Байден.
"Ми залишаємо за собою право говорити прямо на найвищому рівні з питань, що викликають занепокоєння у Сполучених Штатів. Це сталося протягом останніх кількох місяців. Наші розмови були зосереджені лише на зниженні ризиків та відносин між США та Росією", - заявив президент.
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ну держдеп уже кинувся міняти йому памперси, авжеж
Ворон Курице, глаз не выклюет!
Питаєте, чому ж всі радіють ленд-лізу, якщо він за гроші? Спробую відповісти. Зараз, щоб виготовити дня нас потрібну нам зброю, Штати лізуть у кишеню до "простого американця" і кожен раз Конгрес і Сенат повинен давати добро на ті мільйони. Ви вже знаєте, що республіканці проти. А кишені України, на жаль, не такі глибокі, щоб купувати у Штатів потрібну зброю у потрібній кількості. І якраз на цей випадок є ленд-ліз: ми одержуємо зброю незалежно від "хотєлок" американського виборця, те, що буде витрачено в бою, для нас безкоштовно, а те, що залишиться після перемоги, ми повинні чи повернути у Штати, чи залишити собі за невеликі, але гроші. А найважливіше, що, по-перше, ці витрати на зброю Дядько Сем дістає з іншої кишені, а по-друге, закон вже підтриманий обома гілками (і демократами, і республіканцями) і підписаний - тож ніякий собака вже не гавкне: "не дамо гроші - і ніякої зброї!".
Але Байден ще не задіяв ленд-ліз, бо намагається якнайдовше домовлятися з Конгресом і давати нам зброю безкоштовно, за гроші з американського бюджету.
Тож, наполягаючи на ленд-лізі, ви насправді кажете: "Ну дайте ж мені купувати те, що зараз даєте задарма!"
На данный момент они ведут переговоры с РФ, но и одновременно помогают Украине.
Условный Трамп, на фоне кризиса в США, может убрать один из этих двух пунктов. И что-то подсказывает, что переговоры он не уберёт.
Демократам нужно срочно искать выход из этой ситуации.