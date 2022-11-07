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Наші розмови були зосереджені лише на зниженні ризиків та відносинах між США та Росією, - Байден про останні перемовини з Путіним

байден

Сполучені Штати Америки справді проводили переговори з Росією на найвищому рівні останні місяці, але ключовим питанням обговорень були відносини між країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Bloomberg Дженніфер Якобс у Twitter, про це заявив президент США Джо Байден.

"Ми залишаємо за собою право говорити прямо на найвищому рівні з питань, що викликають занепокоєння у Сполучених Штатів. Це сталося протягом останніх кількох місяців. Наші розмови були зосереджені лише на зниженні ризиків та відносин між США та Росією", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Байдена приватно просить Україну показати відкритість до переговорів з Росією, - Washington Post

Автор: 

Байден Джо (2888) перемовини (2923) росія (65379) США (23054)


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Топ коментарі
+9
Іншими словами, мав же хтось пуйлу донести наслідки від постійного брязкання ядерною бімбою. Так що не варто тут шукати якусь зраду. хоча, насправді всього ми і не знаємо. та й і не дізнаємось.
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07.11.2022 22:37
+5
Это ответ тем дебилам, которые верещат, что Штаты уговаривают Украину "дагаварица с Куйлом пасредине" (по Днепру). Насколько я помню, эти слова не Байдену принадлежат, а одному известному дегенерату.
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07.11.2022 23:06
+4
Шо ж тьі фраер сдал назад?
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07.11.2022 22:42
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І про що ви там домовилися Діду Джо з дідом Хлом?
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07.11.2022 22:34 Відповісти
Іншими словами, мав же хтось пуйлу донести наслідки від постійного брязкання ядерною бімбою. Так що не варто тут шукати якусь зраду. хоча, насправді всього ми і не знаємо. та й і не дізнаємось.
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07.11.2022 22:37 Відповісти
Хрен его знает. О чем вообще можно говорить с ушлепком, который два слова без бумажки сказать не может, и два шага без фекального чемодана ступить.
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07.11.2022 22:38 Відповісти
ну о поставка в США алюминия, титана. никеля, платины, нефти о чем же еще
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08.11.2022 01:04 Відповісти
Шо ж тьі фраер сдал назад?
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07.11.2022 22:42 Відповісти
це оригінальна доктрина "керованої ескалації" (за висловом Ллойда Остина)
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07.11.2022 23:25 Відповісти
Сподіваюся. Св. Джо відомий своїми публічними обмовками, за які доводиться потім вибачатися іншим членам адміністрації.
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08.11.2022 00:08 Відповісти
гм, а мені він запам'ятався саме своїми публічними обмовками - більше нічим))

ну держдеп уже кинувся міняти йому памперси, авжеж
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08.11.2022 00:33 Відповісти
подумал:
Ворон Курице, глаз не выклюет!
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07.11.2022 22:50 Відповісти
но натянет на шпагу - как кадыровцы натягивают свиноцабак...!)
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07.11.2022 23:02 Відповісти
Дайте вгадаю- кожне речення Байдена закінчувалося "і в цьому випадку тобі теж пздць"?)
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07.11.2022 22:49 Відповісти
Это ответ тем дебилам, которые верещат, что Штаты уговаривают Украину "дагаварица с Куйлом пасредине" (по Днепру). Насколько я помню, эти слова не Байдену принадлежат, а одному известному дегенерату.
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07.11.2022 23:06 Відповісти
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07.11.2022 23:07 Відповісти
Непонятно почему демонтаж нельзя сделать до, а не после. Причем поделив тушу медведя между USA и UA, оставив немного посредине земель многстраждальньім хантам, мантам, якутам и чукчам.
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07.11.2022 23:19 Відповісти
Що має статись, щоб Джо перестав розмовляти з пуйлом на рівних, і різко збільшив військову допомогу Україні, задіявши той самий ленд-ліз?
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07.11.2022 23:16 Відповісти
Ще раз: ленд-ліз - це не кількість зброї, а спосіб оплати!!! Кількість зброї визначається можливістю ВПК Америки і Пентагона. Іншою мовою - якщо танка нема, то його треба зробити. А як його тобі потім дадуть - в подарунок (як зараз), чи в прокат за гроші (ленд-ліз) - це інша справа.

Питаєте, чому ж всі радіють ленд-лізу, якщо він за гроші? Спробую відповісти. Зараз, щоб виготовити дня нас потрібну нам зброю, Штати лізуть у кишеню до "простого американця" і кожен раз Конгрес і Сенат повинен давати добро на ті мільйони. Ви вже знаєте, що республіканці проти. А кишені України, на жаль, не такі глибокі, щоб купувати у Штатів потрібну зброю у потрібній кількості. І якраз на цей випадок є ленд-ліз: ми одержуємо зброю незалежно від "хотєлок" американського виборця, те, що буде витрачено в бою, для нас безкоштовно, а те, що залишиться після перемоги, ми повинні чи повернути у Штати, чи залишити собі за невеликі, але гроші. А найважливіше, що, по-перше, ці витрати на зброю Дядько Сем дістає з іншої кишені, а по-друге, закон вже підтриманий обома гілками (і демократами, і республіканцями) і підписаний - тож ніякий собака вже не гавкне: "не дамо гроші - і ніякої зброї!".
Але Байден ще не задіяв ленд-ліз, бо намагається якнайдовше домовлятися з Конгресом і давати нам зброю безкоштовно, за гроші з американського бюджету.

Тож, наполягаючи на ленд-лізі, ви насправді кажете: "Ну дайте ж мені купувати те, що зараз даєте задарма!"
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08.11.2022 09:21 Відповісти
в такому віці як Байда і на такій посаді,котру він займає , не навчитися "вішати лапшу" на вуха світовій спільноті неможливо.
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08.11.2022 00:42 Відповісти
Стратегія Путіна "прінуждєнієкміру" приносить плоди?
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08.11.2022 07:15 Відповісти
Если демократы проиграют, а пока опросы показывают, что они прилетают с треском, то может наступить печалька.
На данный момент они ведут переговоры с РФ, но и одновременно помогают Украине.
Условный Трамп, на фоне кризиса в США, может убрать один из этих двух пунктов. И что-то подсказывает, что переговоры он не уберёт.
Демократам нужно срочно искать выход из этой ситуации.
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08.11.2022 08:06 Відповісти
 
 