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Завтра у Києві та семи областях будуть планові графіки відключень світла, аварійних поки не передбачається, - "Укренерго"

електрика,світло,відключення,віялові

У Києві та семи областях у вівторок, 8 листопада, будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це йдеться у повідемленні "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 8 листопада, протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Значні відключення у Києві та 7 областях триватимуть щонайменше до кінця тижня, потім їх може стати менше, - "Укренерго"

Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтеся ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Поки ви економите, енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури. Дякуємо, що на #ЕнергетичномуФронті ви стоїте разом з нами", - йдеться у повідомленні.

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електроенергія (6217) Укренерго (2700)


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А я зараз заряджаю шахтарський ліхтар. Мона буде підключити радіоприймач і лямпочку 3.5 v щоб не сидіти в темноті, або світлодіодний ліхтарик. Вистачить надовго. Ємність 10 Ампер/годин.
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07.11.2022 23:10 Відповісти
Зараз всі почнуть міряться пісю....и А в меня рація baofeng а там э радіо, теперь не так сумно ))
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07.11.2022 23:29 Відповісти
А ліхтар там є? Отож.
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08.11.2022 00:07 Відповісти
Э!
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08.11.2022 10:32 Відповісти
Як викладач, щиро бажаю ворогу перед відправкою на концерт Кобзона послухати і законспектувати кілька лекцій (з математичних дисциплін) на телефоні при свічках.
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07.11.2022 23:11 Відповісти
чомусь мені здається, що як тіки ВР дозволить збільшити ціну постачання електроенергії, про що скигле дтек, одразу усі "аварійні відключення" закінчаться
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08.11.2022 02:56 Відповісти
Гамількар Барка 25%

@ganimed31

Щойно роцшо повз двох магазинів Рошен. Обидва закриті, бо вимкнене світло. Декілька сусідніх магазинів працює, ввімкнуті генератори. У рошенах нема. Це при тому, що порох передав їх безліч на фронт. Мабуть вистачило б по два на магаз поставити. То ж - йдіть ***** оті усі.
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08.11.2022 03:13 Відповісти
 
 