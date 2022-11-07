Завтра у Києві та семи областях будуть планові графіки відключень світла, аварійних поки не передбачається, - "Укренерго"

У Києві та семи областях у вівторок, 8 листопада, будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це йдеться у повідемленні "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 8 листопада, протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається.

Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

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Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтеся ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. Поки ви економите, енергетики працюють над відновленням енергетичної інфраструктури. Дякуємо, що на #ЕнергетичномуФронті ви стоїте разом з нами", - йдеться у повідомленні.