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Новини Санкції проти Росії
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Міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свій заклик бойкотувати міжнародні компанії, які залишаються в РФ та фінансують російські воєнні злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС у Твіттері.

"Міжнародні компанії, які залишаються працювати в росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців. Я знову закликаю їхніх клієнтів і партнерів бойкотувати ці бренди, поки вони не перестануть отримувати криваві прибутки й не вийдуть з росії", - зазначив глава української дипломатії.

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Міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців, - Кулеба 01

Автор: 

бренд (90) МЗС (4140) Кулеба Дмитро (3604)


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куліба, а кого фінансує друг путіна ротерберг, якому дозволили працювати в центрі Києва і не закритли його ТРЦ?
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08.11.2022 00:26 Відповісти
Деньги не пахнут,даже на крови.
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08.11.2022 00:26 Відповісти
А Метро і в нас працює і в кацапії!
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08.11.2022 00:42 Відповісти
Ашан теж. Зате змінив свої кольори на жовто-блакитний. Підлаштувався під місцевого споживача, так би мовити. Догодив.
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08.11.2022 08:41 Відповісти
Поэтому важно признать эту недострану террористом. Тогда побегут, как тараканы. Будет выбор между американским рынком и рынком свнособакии
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08.11.2022 00:55 Відповісти
Не швидко,але визнають рашу-терористом.
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08.11.2022 05:38 Відповісти
Ну і де ж ті "страшні, нищівні санкції"? Тільки тавро "країна-терорист" може щось змінити, і то не факт(мані понад усе). Але світу слабо це признати...
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08.11.2022 06:33 Відповісти
Треба звинуватити Західні компанії у допомозі рашке, щоб Захід не звинувачував наших корупціонерів у зраді.
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08.11.2022 08:33 Відповісти
 
 