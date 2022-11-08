Міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повторив свій заклик бойкотувати міжнародні компанії, які залишаються в РФ та фінансують російські воєнні злочини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС у Твіттері.

"Міжнародні компанії, які залишаються працювати в росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців. Я знову закликаю їхніх клієнтів і партнерів бойкотувати ці бренди, поки вони не перестануть отримувати криваві прибутки й не вийдуть з росії", - зазначив глава української дипломатії.

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