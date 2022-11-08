ЄС і Казахстан відкривають нову сторінку у відносинах, - фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн назвала новою главою у відносинах між Казахстаном та Європейським союзом меморандум про взаєморозуміння, підписаний у понеділок у Шарм-еш-Шейху.

"По суті, ми відкриваємо новий розділ у наших і так глибоких відносинах. Європейський союз і Казахстан протягом багатьох років розвивали міцні економічні зв'язки. Європейський союз, безумовно, є найбільшим іноземним інвестором у Казахстані, на частку якого припадає 60% прямих іноземних інвестицій", - заявила фон дер Ляйєн з нагоди підписання документа з казахстанським прем'єр-міністром Аліханом Смаїловим "на полях" конференції ООН з клімату COP27, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щойно підписаний нами меморандум про взаєморозуміння ще більше розширить ці відносини і приведе їх у відповідність до спільних пріоритетів обох сторін", - додала голова Єврокомісії.

За її словами, сторони разом працюватимуть у сировинній сфері, виробництві акумуляторів та відновлюваного водню. У зв'язку з цим глава ЄК наголосила на важливості "відповідної кількості специфічної сировини, зокрема, корисних копалин, якими такий багатий Казахстан".

"Таким чином, сировина та відновлюваний водень є не лише важливими будівельними блоками для нашого стійкого майбутнього, а й для нашого загального процвітання", - зазначила фон дер Ляйєн.

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