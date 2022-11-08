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ЄС і Казахстан відкривають нову сторінку у відносинах, - фон дер Ляєн

ляєн

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйєн назвала новою главою у відносинах між Казахстаном та Європейським союзом меморандум про взаєморозуміння, підписаний у понеділок у Шарм-еш-Шейху.

"По суті, ми відкриваємо новий розділ у наших і так глибоких відносинах. Європейський союз і Казахстан протягом багатьох років розвивали міцні економічні зв'язки. Європейський союз, безумовно, є найбільшим іноземним інвестором у Казахстані, на частку якого припадає 60% прямих іноземних інвестицій", - заявила фон дер Ляйєн з нагоди підписання документа з казахстанським прем'єр-міністром Аліханом Смаїловим "на полях" конференції ООН з клімату COP27, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Щойно підписаний нами меморандум про взаєморозуміння ще більше розширить ці відносини і приведе їх у відповідність до спільних пріоритетів обох сторін", - додала голова Єврокомісії.

За її словами, сторони разом працюватимуть у сировинній сфері, виробництві акумуляторів та відновлюваного водню. У зв'язку з цим глава ЄК наголосила на важливості "відповідної кількості специфічної сировини, зокрема, корисних копалин, якими такий багатий Казахстан".

"Таким чином, сировина та відновлюваний водень є не лише важливими будівельними блоками для нашого стійкого майбутнього, а й для нашого загального процвітання", - зазначила фон дер Ляйєн.

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Автор: 

Казахстан (873) фон дер Ляєн Урсула (773)


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Топ коментарі
+9
прощай немитая россія
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08.11.2022 01:11
+5
Завдяки дурним кацапам Казахстан став західними воротами в Європу.

"Один пояс - один шлях"
амбітний проєкт Сі та Піднебесної

похерен засранцем пу
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08.11.2022 01:12
+4
Це робиться з одобрямс Сі -
китайським товарам потрібний надійний Шовковий шлях
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08.11.2022 01:14
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прощай немитая россія
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08.11.2022 01:11 Відповісти
Це робиться з одобрямс Сі -
китайським товарам потрібний надійний Шовковий шлях
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08.11.2022 01:14 Відповісти
Для того щоб він був "надійним" потрібен маленький "нюанс" - "прорубаний коридор" між Казахстаном та Україною! Саме тому "заворушилася" Калмикія!
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08.11.2022 05:54 Відповісти
Завдяки дурним кацапам Казахстан став західними воротами в Європу.

"Один пояс - один шлях"
амбітний проєкт Сі та Піднебесної

похерен засранцем пу
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08.11.2022 01:12 Відповісти
А ще в Казахстані є газ, нафта, уран
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08.11.2022 01:56 Відповісти
Взагалі то східними.
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08.11.2022 05:26 Відповісти
Для китайцев западными.
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08.11.2022 07:04 Відповісти
Omnia Vanitas
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08.11.2022 01:23 Відповісти
А уміща то!
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08.11.2022 04:44 Відповісти
ви вже китай розкормили....
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08.11.2022 04:35 Відповісти
Це ЄС як не в г...., так в схід (справа делікатна) вступить
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08.11.2022 04:42 Відповісти
І як це вони з вами не порадились?
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08.11.2022 05:11 Відповісти
... новий Казакстан
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08.11.2022 05:19 Відповісти
Пора казахів рятувати, (уйло
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08.11.2022 05:43 Відповісти
Марна справа, вони все одно тяжіють до Китаю.
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08.11.2022 07:05 Відповісти
 
 