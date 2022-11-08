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Остін обговорив з новим міністром оборони Італії Крозетто підтримку України, зокрема ППО

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Міністр оборони США Ллойд Остін під час телефонної розмови з своїм італійським колегою Гвідо Крозетто обговорив підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свободи, по це  повідомляє пресслужба Пентагону.

За повідомленням, міністри обговорили тісні двосторонні оборонні відносини між Сполученими Штатами та Італією, а також продовження співпраці для підтримки України, включно з ППО.

Глава Пентагону також подякував новому міністру за його прагнення продовжувати безпекову підтримку, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.

Минулого тижня ЗМІ з посиланням на Гвідо Крозетто повідомили, що новий уряд прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні має схвалити шостий пакет військової допомоги для України.

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Італія (1574) ППО (3218) Остін Ллойд (521)


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Остін - великий друг України. Щира повага йому за стійку позицію!
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08.11.2022 01:38 Відповісти
 
 