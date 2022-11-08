У компанії "Антонов" уточнили інформацію про будівництво нової "Мрії": розпочалися конструкторські роботи, готові 30% комплектуючих
Поширена в пресі інформація щодо будівництва другого Ан-225 "Мрія" замість літака, знищеного російськими окупантами в аеропорту Гостомеля, і вже нібито готовності повітряного гіганта на 30% - потребує коригування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, яку розповсюдила пресслужба компанії "Антонов".
Зазначається, що у публікації інтерв'ю в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євгена Гаврилова для видання "Bild" щодо будівництва другої "Мрії" була допущена неточність.
"Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака", - розповіли в авіабудівній компанії.
Оцінюється будівництво другого Ан-225 щонайменше в 500 мільйонів євро, при цьому про конкретну суму "поки говорити рано".
В "Антонові" додали, що докладніша інформація про створення нової "Мрії" буде поширена вже після перемоги України в російській війні.
Раніше Гаврилов в інтерв'ю німецькому виданню зазначав, що роботи з будівництва другого Ан-225 ведуться в секретному місці й літак буде забезпечений як новими деталями, так і частинами постраждалого.
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26 травня 2001 року Ан-225 отримав сертифікат типу від Авіаційного Реєстру Міждержавного Авіаційного Комітету. Перший комерційний політ «Мрія» здійснила 31 січня 2002 року зі Штутгарта до королівства Оман із вантажем 187,5 тонн харчових продуктів для американських військових, розташованих у країні. З того часу Ан-225 став у ряду з «Русланом» «робочою конячкою» в парку літаків «Авіаліній Антонова» завдяки можливості транспортування об'єктів, що раніше не можна було перевезти повітрям (локомотиви, 150-тонні генератори тощо). Можливість швидкого транспортування великогабаритних вантажів, що необхідні постраждалим від стихійних лих, забезпечило літаку репутацію цінного помічника для гуманітарних організацій.
Починаючи з липня 2003, Ан-225, разом з літаками Ан-124, перевіз понад 800 тонн обладнання для гуманітарних місій в Іраку. Ан-225 також був залучений урядом США для транспортування військового забезпечення на Близький Схід для підтримки коаліційних військ.
https://telegra.ph/file/5aea0c0a57081db6bf924.jpg 🏛️Наш источник близкий к Фонду Серея Притулы сообщил, что Фонд Притулы разорвал с англичанами контракт на покупку БТР "Спартан". Причина очевидна. Из-за скандала, к контракту приковано слишком много внимания. Существует угроза вляпаться в новый скандал.
💵Угроза, кстати, существует прямо сейчас. Дело в том, что на эти самые "Спартаны", цены на которые специалисты из Фонда Притулы подняли практически втрое, Притула уже собрал деньги.
🛰️Очевидно, сейчас нужен новый "спутник", т е какой-либо новый проект, расходами на который объяснят обществу трату денег собраных на "Спартаны". Учитывая скандал вокруг "Спартанов" сделать это будет крайне непросто.
😁Очевидно, будет новый скандал.
Тепер вони будуть ненавидіти Порошенка, бо той опублікував реальну вартість, а не притулу, який їх намахав (не вперше)
Другий екземпляр літака планується добудувати на Серійному заводі «Антонов» за наявності фінансування. Він, за деякими даними, готовий на 60-70 %. За словами Д. Ківи, крило для Ан-225 повністю готове і знаходиться на підприємстві. Раніше повідомлялося, що на підприємстві також зберігаються центроплан і фюзеляж літака
Вона непридатна для добудови:
Старі креслення, старі розрахунки, старий метал, все потрібно заново робити.
Його словами "не так зрозуміли" не пояснить.
Що, почули критику та "дали заднюю"? (с)
Ищите грузы для них, чтобы окупить хранение.
Куди вам довіряти гроші?
Ви ще за знищення першої "Мрії" не відсиділи.
Запустили українського супутника.....в дупу....
А давайте відбудуємо Мрію....
лохам зрєліщ...а ми прикриємо свій пройоб...
що далі.....
тепер ділимо 500 на 3,5 і маємо фінансування в рік.
Може https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%C2%BB КБ імені Антонова має розробляти "літаючі плуги і сівалки"?
С современными западными технологиями
Больше как "ответ Совку"
Но процесс это не быстрый и недешевый