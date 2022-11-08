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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У компанії "Антонов" уточнили інформацію про будівництво нової "Мрії": розпочалися конструкторські роботи, готові 30% комплектуючих

мрія

Поширена в пресі інформація щодо будівництва другого Ан-225 "Мрія" замість літака, знищеного російськими окупантами в аеропорту Гостомеля, і вже нібито готовності повітряного гіганта на 30% - потребує коригування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, яку розповсюдила пресслужба компанії "Антонов".

Зазначається, що у публікації інтерв'ю в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євгена Гаврилова для видання "Bild" щодо будівництва другої "Мрії" була допущена неточність.

"Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака", - розповіли в авіабудівній компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Антонов" оголосив про будівництво другого Ан-225 "Мрія": роботи ведуться в таємному місці, - ЗМІ

Оцінюється будівництво другого Ан-225 щонайменше в 500 мільйонів євро, при цьому про конкретну суму "поки говорити рано".

В "Антонові" додали, що докладніша інформація про створення нової "Мрії" буде поширена вже після перемоги України в російській війні.

Раніше Гаврилов в інтерв'ю німецькому виданню зазначав, що роботи з будівництва другого Ан-225 ведуться в секретному місці й літак буде забезпечений як новими деталями, так і частинами постраждалого.

Автор: 

ДП "Антонов" (241) Мрія (118)


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Топ коментарі
+53
Про@бали літак , ніхто не відповів за злочинну бездію і зараз під час війни губу на 500 М € розказали ! На цивільний проект в військовий час коли країна по копійці закидається на армію .
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08.11.2022 02:05
+43
а з антонівського начальства вже когось посадили за те, що не вивезли літак закордон?
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08.11.2022 02:07
+37
долбойбізм під часи війни це дуже погано, старі підараси продовжують пиляти бабло і витрачати гроші на нахєр нікому не потрібну хєрню, і ніхто відповідальності не несе
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08.11.2022 02:08
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Про@бали літак , ніхто не відповів за злочинну бездію і зараз під час війни губу на 500 М € розказали ! На цивільний проект в військовий час коли країна по копійці закидається на армію .
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08.11.2022 02:05 Відповісти
люди сидять без електрики, мерзнуть в хатах, у багатьох взагалі ані дахів ані вікон немає, але "мрія" важливіше
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08.11.2022 02:49 Відповісти
Навіть питання в іншому,:Який сенс в відновленні цього мегапроекту ,що НІКОЛИ не окупиться,під час війни та вбитої економіки ?
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08.11.2022 04:08 Відповісти
Мабуть ви давно мешкаєте в Америці.Тут сенс будь-якого масштабного проекту єдиний 😆.Кінцевий результат тут нікого не хвилює.
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08.11.2022 07:39 Відповісти
Мрія - це транспортна авіація, і ми тут цілком конкурентоздатні. Мрія - це не тільки символ, вона приносила (і приноситиме) реальні гроші.
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08.11.2022 10:42 Відповісти
якщо я вас правильно зрозумів, літак важливіший за людей, які сидять без дахів, вікон і опалення?
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08.11.2022 12:23 Відповісти
Цей літак заробляв гроші, які допомагали швидше відновити пошкоджені дахи і вікна та запустити опалення.
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08.11.2022 12:56 Відповісти
наївний чукотський хлопець, а цей літа встигнуть добудувати до холодів?
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08.11.2022 13:27 Відповісти
ССОВКОВИЙ КОЛОС. цій літак будувався з однією метою Перевозити Буран. Бурана нема. А 500 млн. євро направити на інші реально ПОТРІБНІ проєкти. будуйте ******* беспілотиники - винущувачі. от про що зараз мріє Україна про СИЛЬНЕ НЕБО.
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08.11.2022 05:57 Відповісти
Згоден! Це примітивний популізм від зелені і злочинний дерибан бюджету
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08.11.2022 08:48 Відповісти
Цитата з Вікіпедії:

26 травня 2001 року Ан-225 отримав сертифікат типу від Авіаційного Реєстру Міждержавного Авіаційного Комітету. Перший комерційний політ «Мрія» здійснила 31 січня 2002 року зі Штутгарта до королівства Оман із вантажем 187,5 тонн харчових продуктів для американських військових, розташованих у країні. З того часу Ан-225 став у ряду з «Русланом» «робочою конячкою» в парку літаків «Авіаліній Антонова» завдяки можливості транспортування об'єктів, що раніше не можна було перевезти повітрям (локомотиви, 150-тонні генератори тощо). Можливість швидкого транспортування великогабаритних вантажів, що необхідні постраждалим від стихійних лих, забезпечило літаку репутацію цінного помічника для гуманітарних організацій.

Починаючи з липня 2003, Ан-225, разом з літаками Ан-124, перевіз понад 800 тонн обладнання для гуманітарних місій в Іраку. Ан-225 також був залучений урядом США для транспортування військового забезпечення на Близький Схід для підтримки коаліційних військ.
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08.11.2022 11:19 Відповісти
і чого всі так розпєтушилися? - совкові комплектуючі давно не випускаються і під нову комплектуху літак доведеться проектувати чи не заново. Навіть на значно менших Анах процес заміни кацапських деталей на західні тривав два-три роки, а цю громадину Мрію дай Бог років через 5 тільки почнуть збирати докупи
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08.11.2022 08:59 Відповісти
а з антонівського начальства вже когось посадили за те, що не вивезли літак закордон?
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08.11.2022 02:07 Відповісти
долбойбізм під часи війни це дуже погано, старі підараси продовжують пиляти бабло і витрачати гроші на нахєр нікому не потрібну хєрню, і ніхто відповідальності не несе
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08.11.2022 02:08 Відповісти
https://t.me/pecherhill Печерский холм

https://telegra.ph/file/5aea0c0a57081db6bf924.jpg ​​ 🏛️Наш источник близкий к Фонду Серея Притулы сообщил, что Фонд Притулы разорвал с англичанами контракт на покупку БТР "Спартан". Причина очевидна. Из-за скандала, к контракту приковано слишком много внимания. Существует угроза вляпаться в новый скандал.

💵Угроза, кстати, существует прямо сейчас. Дело в том, что на эти самые "Спартаны", цены на которые специалисты из Фонда Притулы подняли практически втрое, Притула уже собрал деньги.

🛰️Очевидно, сейчас нужен новый "спутник", т е какой-либо новый проект, расходами на который объяснят обществу трату денег собраных на "Спартаны". Учитывая скандал вокруг "Спартанов" сделать это будет крайне непросто.

😁Очевидно, будет новый скандал.
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08.11.2022 02:10 Відповісти
Порошенко наніс удар в спину бізнесу претули, показавши чеки)
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08.11.2022 02:41 Відповісти
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08.11.2022 02:43 Відповісти
Рахувати вмієте? Ну, тоді прошу…
Тепер вони будуть ненавидіти Порошенка, бо той опублікував реальну вартість, а не притулу, який їх намахав (не вперше)
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08.11.2022 04:06 Відповісти
В этот раз косплей вышел неудачным. Лучше бы продолжал покупать спутники.
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08.11.2022 04:09 Відповісти
Щось в Сергійка дебет з кредитом не сходиться...
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08.11.2022 04:48 Відповісти
это же очевидно что вор Притула такой же махинатор как и его старший патрон зеленский каломойский - тупая отмывочная контораа а украинские дураки и дальше переводят этим мародерам деньги ..
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08.11.2022 07:57 Відповісти
Притула "ліг" під Арахамію (Хламідію). Арахамія "дає добро" на всі поїздки за кордон, піар і т.д. Натомість керує грошовими потоками. Тому там все зрозуміло, корупція в кубі. І прийде час то побачимо як Притула людям все пояснить...
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08.11.2022 09:10 Відповісти
Всё это странно, ибо 2011:

Другий екземпляр літака планується добудувати на Серійному заводі «Антонов» за наявності фінансування. Він, за деякими даними, готовий на 60-70 %. За словами Д. Ківи, крило для Ан-225 повністю готове і знаходиться на підприємстві. Раніше повідомлялося, що на підприємстві також зберігаються центроплан і фюзеляж літака
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08.11.2022 02:41 Відповісти
Та про ту "другу Мрію" - можеш забути.
Вона непридатна для добудови:
Старі креслення, старі розрахунки, старий метал, все потрібно заново робити.
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08.11.2022 02:45 Відповісти
Не дуже сходиться з "секретним місцем будування".
Його словами "не так зрозуміли" не пояснить.
Що, почули критику та "дали заднюю"? (с)
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08.11.2022 02:42 Відповісти
странные разговоры. Вложить сейчас 500 лямов, чтоб его снова разбомбили??
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08.11.2022 02:55 Відповісти
Невдало попіарілись
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08.11.2022 02:58 Відповісти
переназвіться в гандонов!!!!
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08.11.2022 04:31 Відповісти
..неможна, ії будувати - це Мрія радяньська! Зломати ії нахер і побудувати знову іншій літак з іншім змістом
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08.11.2022 05:17 Відповісти
Так он про это и говорит
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08.11.2022 06:30 Відповісти
ССОВКОВИЙ КОЛОС. цій літак будувався з однією метою Перевозити Буран. Бурана нема. А 500 млн. євро направити на інші реально ПОТРІБНІ проєкти. будуйте ******* беспілотиники - винущувачі. от про що зараз мріє Україна про СИЛЬНЕ НЕБО. а не ссовкового колоса
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08.11.2022 05:56 Відповісти
Нахер иди.
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08.11.2022 07:12 Відповісти
Згоден! Це примітивний популізм від зелені і злочинний дерибан бюджету
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08.11.2022 08:56 Відповісти
Безпілотники ударні краще б розробляли в промислових масштабах, а не цим займались🤦🤦🤦Таке враження що війна виграна🤬
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08.11.2022 06:02 Відповісти
Если есть "Русланы" - зачем строить что-то ещё ?
Ищите грузы для них, чтобы окупить хранение.
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08.11.2022 06:20 Відповісти
Антонов: "Давайте нам пів мільярда доларів на другу "Мрію". Ударні Дрони почекають!"
Куди вам довіряти гроші?
Ви ще за знищення першої "Мрії" не відсиділи.
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08.11.2022 06:33 Відповісти
Шоу продовжується...
Запустили українського супутника.....в дупу....
А давайте відбудуємо Мрію....
лохам зрєліщ...а ми прикриємо свій пройоб...
що далі.....
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08.11.2022 06:46 Відповісти
Розробка літака почалася в https://uk.wikipedia.org/wiki/1985 1985 році й тривала рекордно короткий час - 3,5 року.

тепер ділимо 500 на 3,5 і маємо фінансування в рік.
Може https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%C2%BB КБ імені Антонова має розробляти "літаючі плуги і сівалки"?
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08.11.2022 06:59 Відповісти
То что я и писал, а зрадоебы опять оборсрались. Антонову удачи с возрождением легенды.
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08.11.2022 07:14 Відповісти
"Антонову" - удачной отсидки за пройобанную легенду.
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08.11.2022 07:15 Відповісти
Это будет новая "Мрия"
С современными западными технологиями

Больше как "ответ Совку"
Но процесс это не быстрый и недешевый
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08.11.2022 07:20 Відповісти
Мы не против, только после войны.
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08.11.2022 07:38 Відповісти
От у....ки, дрони б краще розробляли, або ракети
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08.11.2022 07:51 Відповісти
Черговий розпил бабла......ну реально,такий літак дійсно потрібен Україні?я не думаю що провідні компанії світу не могли б зробити подібний літак але це экономічно не вигідно. І тому Мрія і була в єдиному екземплярі
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08.11.2022 07:57 Відповісти
Це все буде великий розпил бюджету. Краще менші літаки будувати, користі буде більше. За ці гроші, можна навчитися випускати серійно, ударні безпілотники, або винишувачі.
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08.11.2022 07:58 Відповісти
Черговий попил від Антонова. Коли вже там керивництво замінять?
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08.11.2022 08:07 Відповісти
ото колись мер Черновецький хотів закрити той завод і забудувати територію. Може так і треба було зробити. Толку з того Антонова як з козла молока. Одне крадівництво та розпил бюджетних коштів і то десятиліття. Ні одного нового літака з ангару за останні N-років. Кому вони потрібні??? Перси в пустелі збирають ******* БПЛА тисячами, а ці недоконструктори не спромоглися на 8 років війни з 2014 навіть прототип якийсь запропонувати. Ганьба повна.
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08.11.2022 09:16 Відповісти
Чоловіки з маленьким хмм, компенсують розмір великими тачками, що намагаються компенсувати, розпочинаючі будівницьтво мега-літака під час війни?
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08.11.2022 08:16 Відповісти
Як що?Сите життя в заможних країнах.Там все дорого.Родини повинні гарно харчуватись і не жити в хостелах.Та і для себе ж "красивих" треба щось відкласти на старість.
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08.11.2022 08:46 Відповісти
у них роботи іншої немає?дибіли.
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08.11.2022 10:02 Відповісти
Посмотрите в youtube, как модернизировался ***** 747-8!!! У Украины нет таких возможностей. Это распил бюджета.
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08.11.2022 10:25 Відповісти
 
 