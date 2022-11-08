У компанії "Антонов" уточнили інформацію про будівництво нової "Мрії": розпочалися конструкторські роботи, готові 30% комплектуючих

Поширена в пресі інформація щодо будівництва другого Ан-225 "Мрія" замість літака, знищеного російськими окупантами в аеропорту Гостомеля, і вже нібито готовності повітряного гіганта на 30% - потребує коригування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві, яку розповсюдила пресслужба компанії "Антонов".

Зазначається, що у публікації інтерв'ю в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євгена Гаврилова для видання "Bild" щодо будівництва другої "Мрії" була допущена неточність.

"Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку. За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака", - розповіли в авіабудівній компанії.

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Оцінюється будівництво другого Ан-225 щонайменше в 500 мільйонів євро, при цьому про конкретну суму "поки говорити рано".

В "Антонові" додали, що докладніша інформація про створення нової "Мрії" буде поширена вже після перемоги України в російській війні.

Раніше Гаврилов в інтерв'ю німецькому виданню зазначав, що роботи з будівництва другого Ан-225 ведуться в секретному місці й літак буде забезпечений як новими деталями, так і частинами постраждалого.